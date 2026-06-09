Gisela Valcárcel marca distancia con Edson Dávila y aclara cómo quedó su vínculo: “Tengo respeto por él, pero mis amigos son pocos”

La conductora Gisela Valcárcel fue abordada por un reportero de "Amor y Fuego" y respondió a las incómodas preguntas sobre su anunciado regreso a Panamericana Televisión, su relación con Susana Umbert y su vínculo actual con Edson Dávila, 'Giselo'. Willax/ Amor y Fuego.

Aunque se mantiene alejada de la conducción televisiva diaria, Gisela Valcárcel sigue siendo una de las voces más influyentes del espectáculo peruano. Cada una de sus declaraciones genera repercusión y esta vez no fue la excepción. La conductora y empresaria decidió responder a varias interrogantes relacionadas con figuras que han formado parte de su entorno profesional, entre ellas Edson Dávila, conocido popularmente como ‘Giselo’, y la productora Susana Umbert.

Durante una entrevista exclusiva con el programa ‘Amor y Fuego’, la denominada ‘Señito’ habló sobre el presente de ambos personajes y dejó en claro cuál es la relación que mantiene actualmente con cada uno. Sus declaraciones llamaron la atención porque marcaron una diferencia entre el respeto profesional y la amistad, un tema que suele generar especulaciones dentro del mundo de la televisión.

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¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.

El nuevo reto de Edson Dávila en América TV

Uno de los temas que abordó Gisela fue el próximo programa que tendrá Edson Dávila los sábados por la noche en América Televisión. El conductor atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y asumirá un espacio propio en señal abierta, consolidando el crecimiento que ha experimentado en los últimos años.

La noticia despertó comentarios debido a la estrecha relación profesional que ambos mantuvieron durante largo tiempo. No hay que olvidar que Edson alcanzó gran notoriedad gracias al personaje de ‘Giselo’, una divertida imitación inspirada precisamente en Gisela Valcárcel. Con el paso de los años, el personaje evolucionó hasta convertirse en una figura independiente y muy querida por el público.

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Además de compartir pantalla en distintos programas, Dávila se convirtió en uno de los rostros más recurrentes dentro de las producciones vinculadas a la conductora. Por ello, algunos se preguntaban si el lanzamiento de este nuevo proyecto podía ser interpretado por Gisela como una especie de alejamiento o incluso una traición profesional.

Sin embargo, la empresaria descartó cualquier tipo de conflicto y aseguró que ambos siguen caminos diferentes dentro de sus respectivas carreras. “Edson está trabajando en América Televisión, yo estoy trabajando en otras cosas y no nos vemos, yo supongo que la amistad continuará”, declaró.

¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.

“Mis amigos son muy pocos”

La parte más comentada de la entrevista llegó cuando Gisela fue consultada directamente sobre el tipo de relación que mantiene con Edson Dávila. Lejos de recurrir a respuestas ambiguas, la conductora optó por ser clara y explicar que siente un profundo respeto por el trabajo y el talento del popular ‘Giselo’, aunque eso no significa necesariamente que formen parte del mismo círculo íntimo.

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“Tengo mucho respeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. Pero mis amigos… mis amigos son muy pocos”, afirmó. A pesar de ello, sus palabras estuvieron lejos de sonar como una crítica. Por el contrario, reconoció públicamente el crecimiento de Edson y destacó sus capacidades dentro de la televisión peruana.

¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.

Su defensa a Susana Umbert

Otro de los nombres que apareció durante la entrevista fue el de Susana Umbert, productora de televisión que ha sido objeto de críticas en los últimos meses debido a algunos programas que no lograron consolidarse en la pantalla.

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Consultada sobre los cuestionamientos que ha recibido la productora, Gisela decidió pronunciarse y dejó clara su posición. La conductora reconoció que existe una amistad entre ambas, aunque también precisó que actualmente no trabajan juntas, una aclaración importante ante las especulaciones que suelen surgir alrededor de futuros proyectos televisivos.

“Susana es una amiga mía, pero yo no trabajo con ella. Creo que es una de las personas que más conoce de televisión en nuestro país. Cualquiera que esté aquí va a trabajar con ella, eso es clarísimo”, manifestó.

¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.

Reconoce su experiencia en televisión

Más allá de la amistad que las une, Gisela quiso resaltar el conocimiento que Susana Umbert posee sobre la televisión peruana. Para ella, se trata de una profesional con amplia experiencia y capacidad para asumir nuevos retos dentro del medio.

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Sus declaraciones llegan en un momento en el que los resultados de audiencia son observados con especial atención y donde los cambios de programación suelen provocar críticas constantes hacia productores y conductores. Sin embargo, para la exconductora de “El Gran Show”, la experiencia de Umbert continúa siendo un valor importante dentro del sector televisivo.

¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.