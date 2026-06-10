Mario Irivarren le sugiere a Keiko Fujimori que no postule otra vez y que cambie la política por el TikTok: "Pagan bien"

Mientras el Perú aguarda los resultados definitivos de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el conductor y exchico reality Mario Irivarren aprovechó su espacio en el pódcast de ‘La Manada Galactic’ para lanzarle un mensaje directo a la lideresa de Fuerza Popular: si pierde por cuarta vez, que no vuelva a postular y que tome como modelo la reconversión digital de su exesposo, Mark Vito.
“Amiga Keiko, ya si no ganas, ya no ya. Mira cómo le va Mark Vito haciendo TikToks. Le va bien, le va bien. Ha estado en ‘La Granja VIP’, se vacila. Vive contento”, declaró la expareja de Onelia Molina.
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El comentario de Irivarren fue en tono de broma, pero incluyó una propuesta concreta. El conductor señaló que los ingresos en el mundo del contenido digital pueden ser más atractivos que los de la actividad política y llegó a ofrecerle un espacio en el canal del exfutbolista Jefferson Farfán.
“Keiko, date cuenta. Amiga, date cuenta. Ser tiktoker es más divertido que ser político. Si no ganas, ya, ya. Yo hablo con Farfán. Te damos un programa acá en ‘Satélite’. Paga bien, paga bien”, afirmó.
El contexto electoral y el “bucle eterno” del que habló Irivarren
Las declaraciones llegaron en el marco de un análisis sobre la polarización política peruana. Irivarren señaló que tanto el fujimorismo como la izquierda mantienen bases de apoyo sólidas que difícilmente varían entre elecciones, lo que genera un ciclo repetitivo para los votantes que no se identifican con ninguno de los dos extremos.
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“El resto, para poder salir de este bucle eterno, tenemos que tener una mejor opción”, indicó el conductor. Fue en ese contexto donde Irivarren tomó la figura de Mark Vito Villanella —ciudadano estadounidense y exesposo de Fujimori— como referencia de una reconversión exitosa fuera del ámbito político.
Según el conductor, desde que Vito dejó atrás su exposición ligada a la política peruana, su vida tomó otro rumbo. “Se divorció de Keiko, se quitó el papel político, está chapado, tiene buen cuerpo, está con una chibola de la mitad de edad, está contento, se le ve alegre”, agregó.
Mark Vito: de los juzgados al TikTok
La trayectoria de Vito en redes sociales tiene un origen particular. Tras años de investigaciones judiciales por presunto lavado de activos vinculadas a su relación con la política peruana, el empresario encontró en TikTok una salida laboral cuando su actividad empresarial se vio afectada por la exposición mediática.
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Su primer video en la plataforma acumuló más de 5,5 millones de reproducciones, y su transformación física y estilo cercano le ganaron una base de seguidores en poco tiempo. Vito también participó en la primera temporada de ‘La Granja VIP’, el reality de Panamericana Televisión que concluye el sábado 13 de junio, donde compartió públicamente los desafíos personales que atravesó durante los años de presión judicial.
Actualmente mantiene una relación sentimental con Leslie Echevarría, con quien celebró su aniversario dentro del programa.
Por su parte, la propia Fujimori no es ajena a TikTok. La candidata de Fuerza Popular ha utilizado la plataforma para mostrar aspectos de su vida cotidiana y, en algunos videos, ha participado junto a su hija mayor, Kyara Villanella, quien cuenta con más de un millón de seguidores en la red y ha sido una de las voces más activas de la familia en el mundo digital.
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Sin embargo, el uso que Fujimori ha dado a la plataforma ha tenido un enfoque principalmente político y personal, distinto al perfil de entretenimiento que Irivarren le sugirió adoptar.
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