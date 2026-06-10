¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

Las playas de El Salvador registran oleaje alto y rápido, con olas de entre 1,0 y 2,0 metros, principalmente desde el sur-suroeste . Las zonas más afectadas son: Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión. Protección Civil recomienda extrema precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones. Los reportes y pronósticos oficiales pueden consultarse en el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).

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