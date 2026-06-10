El Salvador

¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

Autoridades advierten sobre olas de hasta 2 metros y recomiendan precaución para quienes visitan o trabajan en la costa.

Guardar
Google icon

Las playas de El Salvador registran oleaje alto y rápido, con olas de entre 1,0 y 2,0 metros, principalmente desde el sur-suroeste. Las zonas más afectadas son: Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión. Protección Civil recomienda extrema precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones. Los reportes y pronósticos oficiales pueden consultarse en el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).

El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Habitantes de comunidades costeras de Acajutla, en Sonsonate al occidente de El Salvador, sacan pertenencias de sus hogares como una medida de precaución ante el aumento del oleaje producto de la tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Carlos Alfredo Cuellar
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Habitantes de comunidades costeras de Acajutla, en Sonsonate al occidente de El Salvador, sacan pertenencias de sus hogares como una medida de precaución ante el aumento del oleaje producto de la tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Carlos Alfredo Cuellar
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
El Salvado espera la mayor cantidad de lluvias para este 10 y 11 de junio provocadas por la Tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Una vista de drone muestra el inusual nivel alto del mar en comparación con la altura del muelle del puerto de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Reuters/José Cabezas
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Turistas y habitantes caminan entre los escombros que ha generado el impacto de olas en estructuras sólidas de la costa de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Las fuertes ráfagas de vientos se han hecho presentes desde este martes 9 de junio en las costas salvadoreñas. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
El comercio y ritmo de vida de los habitantes de la costa salvadoreña se ha visto afectado. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
El impacto del oleaje ha perjudicado diversos comercios del Puerto de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Parte de la estructura del malecón del Puerto de La Libertad cedió ante el fuerte impacto del mar. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía
El Salvador se prepara para la llegada de lluvias de la tormenta tropical Cristina
Las altas olas generadas por la tormenta tropical Cristina provocaron el cierre del muelle comercial de La Libertad en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica / Reuters/José Cabezas

Temas Relacionados

El SalvadorLluvias en CentroaméricaPlayasalerta naranjaTormenta Cristina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

La evaluación final de la misión, difundida por el Ministerio de Finanzas Públicas, señaló que el país mantiene deuda pública baja, inflación controlada y una posición externa sólida tras varios años de políticas prudentes

El Fondo Monetario Internacional destaca la estabilidad macroeconómica de Guatemala

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

La tormenta tropical Cristina mantiene bajo vigilancia a las autoridades hondureñas, que elevaron a Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por el riesgo de inundaciones y el incremento del oleaje.

Honduras decreta Alerta Amarilla la costa del Golfo de Fonseca por influencia de la tormenta Cristina

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Cerca de 150,000 personas en el país presentan algún grado de enfermedad renal crónica, y de este grupo alrededor del 14% padece la variante no tradicional

En Panamá 10 nuevos pacientes por semana se suman a quienes ya reciben terapia de hemodiálisis

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Justicia salvadoreña procesó a seis personas, entre ellas a un exfutbolista por presunta estafa agravada mediante la venta de paquetes turísticos inexistentes, con un perjuicio económico superior a USD 29 mil

Ordenan nueva detención provisional para exseleccionado de El Salvador por estafa con paquetes turísticos

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

Las condiciones marinas tendrán olas de 1.8 a 2.2 metros y velocidades de hasta 55 km/h, por encima de los valores habituales, según el boletín del Ministerio de Medio Ambiente

Autoridades advierten oleaje más alto y rápido en la costa de El Salvador

TECNO

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Cuántos dólares te puedes ganar subiendo videos a YouTube: guía completa por país y canal

Capcom pone en oferta sus juegos y Resident Evil Requiem recibe uno de sus primeros descuentos

Así puedes aprender a crear tus propios agentes de IA: qué es academia gratuita de Microsoft

Apple revela una de sus funciones más avanzadas: actualizar contraseñas con un solo botón

Qué iPhones se pueden actualizar a iOS 27: guía para instalar la nueva versión gratuita

ENTRETENIMIENTO

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

El sobrino de John F. Kennedy Jr. tuvo una reacción incómoda ante los comentarios subidos de tono de Madonna

Esto piensa Jennifer Garner sobre la vida sentimental de Ben Affleck tras su divorcio de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez revela la lección que intentó transmitir a sus hijos durante años mientras crecían bajo la atención pública

Una escena de Jennifer Lopez en bikini se vuelve viral tras el estreno de ‘Office Romance’ en Netflix

‘The Last of Us’ pausa sorpresivamente el rodaje de su temporada 3: esto es lo que se sabe

MUNDO

El régimen de Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania tras los bombardeos de Washington

El régimen de Irán lanzó misiles y drones contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania tras los bombardeos de Washington

Zelensky ofreció tecnología anti dron a los aliados bálticos y nórdicos mientras la UE anunció nuevas sanciones contra Rusia

Las negociaciones en El Cairo sobre el desarme de Hamas en Gaza llegan a un punto muerto

JD Vance dijo que el acuerdo con Irán para dar fin a la guerra podría tardar “una semana” o “varios meses”

Las protestas anti inmigración se extendieron por el Reino Unido tras un apuñalamiento en Belfast