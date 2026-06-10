¡Cuidado en el mar! Oleaje alto y rápido golpea las playas de El Salvador

Las playas de El Salvador registran oleaje alto y rápido, con olas de entre 1,0 y 2,0 metros, principalmente desde el sur-suroeste. Las zonas más afectadas son: Sonsonate, Ahuachapán, La Libertad, La Paz, Usulután, San Miguel y La Unión. Protección Civil recomienda extrema precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones. Los reportes y pronósticos oficiales pueden consultarse en el Ministerio de Medio Ambiente (MARN).
Habitantes de comunidades costeras de Acajutla, en Sonsonate al occidente de El Salvador, sacan pertenencias de sus hogares como una medida de precaución ante el aumento del oleaje producto de la tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Carlos Alfredo Cuellar
Habitantes de comunidades costeras de Acajutla, en Sonsonate al occidente de El Salvador, sacan pertenencias de sus hogares como una medida de precaución ante el aumento del oleaje producto de la tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Facebook Carlos Alfredo Cuellar
El Salvado espera la mayor cantidad de lluvias para este 10 y 11 de junio provocadas por la Tormenta tropical Cristina. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
Una vista de drone muestra el inusual nivel alto del mar en comparación con la altura del muelle del puerto de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Reuters/José Cabezas
Turistas y habitantes caminan entre los escombros que ha generado el impacto de olas en estructuras sólidas de la costa de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
Las fuertes ráfagas de vientos se han hecho presentes desde este martes 9 de junio en las costas salvadoreñas. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El comercio y ritmo de vida de los habitantes de la costa salvadoreña se ha visto afectado. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
El impacto del oleaje ha perjudicado diversos comercios del Puerto de La Libertad. Foto Infobae Centroamérica / Rudy QUIROZ / AFP)
Parte de la estructura del malecón del Puerto de La Libertad cedió ante el fuerte impacto del mar. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía
Las altas olas generadas por la tormenta tropical Cristina provocaron el cierre del muelle comercial de La Libertad en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica / Reuters/José Cabezas