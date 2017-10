"Lo que no entendí es eso que dijo de que ´Tinelli con un ojo te dice que sos divino y por otro lado te dice que sos una mier…´. Me sorprendió, a usted lo adoro, sabe el cariño que le tengo", le manifestó el conductor.

Y, si bien el ex campeón del Bailando intentó explicar la frase en vivo, hoy apeló a sus redes sociales para profundizar en el tema.