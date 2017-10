"Tais tenía como cinco años y mientras le estaba secando el pelo me dijo 'papá, ¿cuando vos te cases con Vale ella querrá ser mi mamá?' Y yo le dije: 'Mirá, hija, yo no tengo problema, si vos querés… ¿Por qué me decís esto?' Ella contestó: 'Porque una nena de cinco años tiene que tener una mamá'. Me emocionó mucho. Ella después le dijo a Valeria 'cuando te cases con papá, ¿querés ser mi mamá? Porque la mía estaba malherida y Dios se la llevó'. Para mí la madre biológica y la madre que la cría son iguales".