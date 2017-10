"Empecé a buscar contactos hasta que llegué a Emanuel Abruzzo, un bailarín del Colón. Lo llamé, me presenté porque no lo conocía y le pedí que me fuera sincero cuando le pregunté cuántas posibilidades había de preparar en una tarde una coreografía en puntas si nunca me había subido a unas. Me dijo que se podía y hasta me consiguió unos zapatos en punta que después me enteré que eran de la primera bailarina del Colón. ¡Así que venían bendecidas!", relata Cipriota, quien menos de 24 horas más tarde ya había sido seleccionada por Pol-Ka para formar parte del unitario.