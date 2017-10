"Hoy me despido de la heparina que me acompañó todo el embarazo. Gracias a la trombofilia conocí mujeres guerreras que luchan todos los días para que a ninguna mujer le falte su diagnóstico y la heparina. Gracias a ellas entendí que la trombofilia en la mayoría de los casos no impide llegar a término con el embarazo, siempre y cuando se diagnostique tempranamente y se medique. Seguiremos luchando por la igualdad. Para que no haya más muertes intrauterinas y todas tengan las mismas posibilidades. Juntas seguiremos poniéndole el cuerpo a esta causa. Esto recién empieza", escribió este jueves por la mañana Florencia.