"Yo quiero decir que se me estuvo por caer un lagrimón de la emoción, de no ser que recordé que él me sacó de la semifinal cuando yo bailé. Con lo cual, éste podría ser un gran momento de venganza, porque fue horrible, se llevó todos los puntos, nos sacó por el 64 por ciento, y Ariel Pastochi, que es el coach de los chicos, era nuestro coach, con lo cual puede recordarlo perfectamente", arrancó Flor, con su habitual sentido del humor.