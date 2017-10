Cristina Kirchner contó por qué se frustró la entrevista con Susana Giménez: “No me interesaba aparecer de esa manera”

Además de aclarar que ha ido en varias oportunidades a su programa a lo largo de vida, Cristina Kirchner le respondió en muy duros términos: "No iría porque cuando se puso en duda que Néstor no estaba en el cajón me parece que no… Hay cosas que son demasiado fuertes, demasiado malas. Una cosa es ser duro o crítico pero ver a una familia como mis hijos y yo, parados con el cajón y decir que él no estaba adentro… Eso no es ser híper crítico, eso es ser una persona mala. Yo no soy mala".