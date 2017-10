Romero: -—Imagínate que todo lo que está a tu alrededor se mueve y no tenés lugar… Por más que salgas a la calle. Es una sensación muy fuerte, muy poderosa. Y a la vez, una incertidumbre. No sabés qué te va a pasar y eso genera una cosa que no sé cómo explicarla. Te tiembla el piso. Te cuestionás todo. Muchas cosas de tu vida, de todo tu entorno… Pensás en que podés estar, y de repente no estar. Gente querida, edificios. Y ahí sentís la fuerza de la madre naturaleza. Entonces, la letra habla de eso.