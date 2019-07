"Vas viendo la película en su versión original en inglés para entender la intención del personaje, llevarlo a neutro. Tenía el texto escrito y lo tenía que decir en neutro con la intención que el coach y el director de voces va indicando. No es una versión argenta, no es una versión que van a escuchar decir 'che'. Justamente lo que más me gusta es que es una versión latina y va a verse en toda Latinoamérica con esta versión en español. Particularmente, no es que no me gustan, pero no siento naturales los doblajes argentos porque toda la vida vimos las películas dobladas en neutro, esa parte de la propuesta también me pareció interesante", manifestó.