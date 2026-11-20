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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, presentó el jueves ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su solicitud de inscripción como candidato a la Presidencia de la República por Nuevas Ideas para las elecciones de 2027. El mandatario acudió junto al vicepresidente Félix Ulloa, quien integra la fórmula oficialista.

La presentación ocurrió en la última jornada del período habilitado por el calendario electoral. El plazo para entregar solicitudes de inscripción estuvo abierto desde el 1 de octubre y vencía este jueves 19 de noviembre. El pleno del TSE suele recibir expedientes hasta antes de la medianoche durante el último día del proceso.

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Bukele llegó a la sede del organismo electoral, en San Salvador, después de horas de expectativa entre simpatizantes, periodistas, comunicadores digitales y equipos de televisión que se reunieron en los accesos al edificio.

Simpatizantes de Nuevas Ideas se concentraron frente a la sede del TSE en San Salvador para expresar respaldo a los candidatos oficialistas. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Luego de entregar las credenciales, el presidente salió a la puerta principal del recinto para dirigirse a la militancia. En su mensaje recordó los orígenes de Nuevas Ideas ante decenas de seguidores que lo esperaban con porras, banderas celestes, camisetas partidarias, cánticos y batucada.

“En este país sí hay democracia, hay 11 partidos y todos pueden participar”, señaló Bukele ante los asistentes. “Ahora vamos a una elección democrática y ahora hay también libertad de expresión”, añadió.

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El mandatario salvadoreño también se dirigió a los observadores internacionales y afirmó que las puertas estarán abiertas para que verifiquen que los comicios se desarrollen de forma democrática. “Respeten la decisión del pueblo salvadoreño expresada en las urnas”, indicó.

Al referirse a una eventual tercera victoria electoral y a la continuidad de Nuevas Ideas en el Ejecutivo indicó: “Haremos historia, otra vez. Los ganadores no salen de las encuestas. Nadie gana con encuestas. Necesitamos salir a votar”.

El mandatario defendió la legitimidad democrática del sistema electoral salvadoreño y destacó la participación de once partidos en la contienda. (Cortesía: Reelección 2027)

Bukele destacó que a lo largo de su gestión ha remodelado escuelas y la entrega de un hospital remodelado. Ante esto, justifica que requiere de seis años más de ejercicio presidencial para continuar estas medidas. La militancia reaccionó con “seis años más”.

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“Hay cosas que están en proceso como los empleos, el agro, pero todo requiere mantenimiento. Nosotros necesitamos seguir avanzando en todas las áreas pero también darle mantenimiento a lo alcanzado. Somos la inmensa mayoría”, manifestó el jefe de Estado.

La presentación personal es un requisito previsto en el Código Electoral

El artículo 143 del Código Electoral establece que los candidatos a presidente y vicepresidente de la República deben presentar las solicitudes de inscripción de manera personal. Bukele y Ulloa cumplieron con ese requisito al acudir al TSE para entregar el expediente de su fórmula.

La normativa también dispone que las candidaturas a la Presidencia, Vicepresidencia y concejos municipales deben ser presentadas por los partidos políticos o coaliciones mediante planillas completas. Si la planilla se entrega incompleta, la solicitud resulta inadmisible.

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El mandatario afirmó ante observadores internacionales que las puertas del país permanecerán abiertas para verificar el desarrollo de las elecciones. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Para las candidaturas a diputados de la Asamblea Legislativa, los partidos y coaliciones también deben presentar nóminas completas de acuerdo con los cargos que correspondan a cada circunscripción electoral.

La solicitud entregada por el oficialismo no implica una inscripción inmediata. El TSE debe revisar que los documentos estén completos y que cumplan los requerimientos legales. Si detectan alguna observación, la fórmula tendrá un período para subsanar o completar la documentación.

El TSE deberá emitir una resolución antes de que la candidatura quede inscrita de forma definitiva.

Bukele presentó por primera vez una candidatura para un mandato de seis años

Esta es la primera ocasión en que Bukele solicita competir por la Presidencia de la República para un mandato de seis años. Esto luego de una reforma constitucional que le habilita esa posibilidad.

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La postulación para los comicios de 2027 constituye la primera ocasión en que Bukele busca un mandato presidencial de seis años tras una reforma que le habilita esa posibilidad. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Entre los requisitos para ser elegido presidente, la legislación establece que el aspirante debe ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreños, pertenecer al estado seglar, tener más de 30 años y contar con moralidad e instrucción notorias.

También debe estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, haberlo estado durante los seis años previos a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.

Bukele ganó las elecciones presidenciales de 2019 y 2024. Su nueva postulación busca prolongar la continuidad de Nuevas Ideas en el Ejecutivo con Ulloa como candidato a la Vicepresidencia.

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