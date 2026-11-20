Una mujer camina frente a vehículos blindados de El Salvador en las inmediaciones del Estadio Nacional Sylvio Cator, en el centro de Puerto Príncipe, Haití, el jueves 12 de noviembre de 2026. (Foto AP/Patrice Noel)

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La fuerza multinacional elevó la presión contra las pandillas en Puerto Príncipe

La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) anunció este jueves 19 de noviembre de 2024 que sus operaciones contra las bandas armadas en Haití entraron en una nueva fase.

Según informó EFE, la fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aseguró que las acciones de los últimos meses permitieron reunir información sobre el funcionamiento de las pandillas y ubicar algunos de sus puntos de influencia en la capital haitiana y sus alrededores.

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La GSF indicó en un mensaje publicado en la red social X que sus efectivos realizaron patrullas nocturnas, tareas de inteligencia y operativos específicos para identificar la ubicación de los grupos armados. Esas acciones tuvieron como objetivo reducir su capacidad operativa antes de avanzar sobre territorios bajo su influencia.

“Ahora, las operaciones entran en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de las bandas, desmantelar más bastiones y ampliar el control sobre áreas estratégicas”, señaló la organización en su comunicado.

Soldados del Ejército salvadoreño montan guardia cerca del Estadio Sylvio Cator, en el centro de la ciudad, mientras ayudan al gobierno municipal a limpiar los daños y escombros de las calles de Puerto Príncipe, Haití, el 16 de noviembre de 2026. Foto de Clarens SIFFROY / AFP

Un operativo en Tabarre mostró el despliegue de las tropas

El anuncio estuvo acompañado por un video de una intervención en Tabarre, comuna ubicada en el área metropolitana de Puerto Príncipe. En las imágenes se observa a soldados de la GSF ingresar en inmuebles que, de acuerdo con la fuerza, habrían sido utilizados previamente por integrantes de las bandas armadas.

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La operación formó parte de un plan que busca recuperar espacios ocupados por grupos criminales y evitar que vuelvan a establecerse en barrios donde ejercieron control territorial. La GSF sostuvo que el propósito de la nueva etapa va más allá del desplazamiento temporal de los pandilleros.

“El objetivo es claro: desmantelar el control de las pandillas sobre las comunidades, recuperar el territorio e impedir su regreso”, afirmó la fuerza multinacional.

La seguridad en Puerto Príncipe y en otras zonas del país continúa marcada por la presencia de organizaciones armadas que controlan sectores urbanos, rutas de acceso y servicios esenciales. Las bandas han protagonizado ataques contra instalaciones públicas, comisarías, hospitales, escuelas y centros de distribución de energía.

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Un manifestante porta una bandera salvadoreña durante una concentración para expresar su apoyo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a las tropas salvadoreñas que participan en la lucha contra las pandillas, en Puerto Príncipe, Haití, el 17 de noviembre de 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder

Las tropas salvadoreñas recuperaron instalaciones y montaron una base

Las nuevas acciones se suman a operaciones atribuidas a las tropas de El Salvador desplegadas en Haití. Entre los avances mencionados figura la recuperación de la subcomisaría de Portail Léogâne, la central de la Electricidad de Haití y el estadio de fútbol Sylvio Cator.

Los militares salvadoreños instalaron una base de operaciones en el estadio, en un intento por consolidar presencia en un punto relevante de la capital. La recuperación de esas instalaciones forma parte del despliegue contra las organizaciones armadas que mantienen bajo presión a las instituciones haitianas.

FILE PHOTO: People on a motorcycle ride past Salvadoran armored vehicles after El Salvador deployed thousands of troops to Haiti in response to four Salvadoran members of a UN-backed force going missing in a gang ambush, in Port-au-Prince, Haiti, November 13, 2026. REUTERS/Fildor Pq Egeder/File Photo

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de 2,000 soldados a Haití después de la desaparición de cuatro militares de su país que integraban la GSF. Los efectivos fueron emboscados el 18 de octubre en la zona de Santo, dentro de Croix-des-Bouquets, en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

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La situación de esos cuatro militares y el alcance de las nuevas operaciones se mantienen entre los principales focos de atención para la fuerza multinacional y las autoridades haitianas, en un contexto de ofensivas contra las bandas que operan en la capital.