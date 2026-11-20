Un nuevo supuesto video atribuido al presunto cabecilla comenzó a circular con exigencias dirigidas a las autoridades hondureñas. En la grabación, el supuesto líder criminal exige que su madre y hermana sean liberadas de prisión. (Foto: Cortesía)

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Un nuevo audio y video atribuido a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como alias el Diablo y señalado como líder del denominado Cártel del Diablo, comenzó a circular en Honduras con un mensaje dirigido a las autoridades: exige la liberación de su madre y hermana, quienes permanecen bajo prisión preventiva por presuntos vínculos con la estructura criminal.

En la grabación, el supuesto cabecilla cuestiona las acusaciones contra sus familiares y sostiene que ambas son inocentes de los señalamientos. Además, lanza advertencias contra los agentes policiales que participan en los operativos para localizarlo y asegura que no contempla entregarse voluntariamente.

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El material adquiere relevancia en medio de la búsqueda de Ferrera Rodas, considerado uno de los hombres más buscados del país. La Policía Nacional ofrece una recompensa de cinco millones de lempiras por información que permita dar con su paradero.

Las autoridades señalan que la madre y la hermana del presunto líder criminal habrían desempeñado funciones importantes dentro de la organización delictiva, razón por la que enfrentan procesos judiciales y permanecen bajo prisión preventiva.

En el supuesto mensaje audiovisual, el hombre afirma que sus capacidades para evadir a las autoridades son superiores a las de los cuerpos de seguridad hondureños.

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La Policía Nacional ofrece cinco millones de lempiras por información que permita localizar a Esteban Ferrera Rodas. (Foto: cortesía)

También sostiene que, si los agentes llegan a localizarlo y se produce un enfrentamiento, está dispuesto a morir, pero descarta la posibilidad de entregarse.

Las amenazas contra los policías se producen en un contexto de creciente preocupación por las acciones atribuidas a esta estructura criminal, particularmente después de los recientes hechos violentos registrados en el departamento de Yoro.

El contenido de la grabación, cuya autenticidad y autoría deben ser establecidas mediante las investigaciones correspondientes, también podría convertirse en un elemento de análisis pericial para las autoridades encargadas de rastrear al supuesto cabecilla.

La circulación del nuevo material se produce después de que 12 personas fueran asesinadas en cuatro hechos violentos registrados en dos comunidades del municipio de Yorito, Yoro, una jornada sangrienta que estremeció al país.

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Entre las víctimas se encontraban mujeres, niños y adultos, cuyos asesinatos provocaron escenas de dolor durante los sepelios y aumentaron el temor entre los habitantes de la zona.

Los ataques han sido relacionados presuntamente con integrantes del denominado Cártel del Diablo, aunque corresponde a las autoridades establecer las responsabilidades individuales y esclarecer las circunstancias de cada crimen.

Los cuatro hechos violentos registrados en Yorito dejaron 12 personas muertas y conmocionaron a las comunidades de Yoro. (Foto: Cortesía)

Horas antes de los asesinatos también había circulado otro material audiovisual con advertencias dirigidas a pobladores que supuestamente mantenían comunicación o colaboración con las autoridades policiales que buscan al presunto líder criminal.

Ese antecedente incrementó las preocupaciones sobre posibles represalias contra habitantes de las comunidades donde se desarrollan los operativos de seguridad.

Mientras continúan las investigaciones, la Policía Nacional mantiene la búsqueda de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, por quien ofrece cinco millones de lempiras, en un caso que ha adquirido mayor repercusión tras las amenazas difundidas y la masacre que dejó 12 personas muertas en Yoro.

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La difusión de este nuevo material también vuelve a colocar bajo atención la capacidad de intimidación de la estructura criminal, especialmente por las advertencias dirigidas a quienes colaboren con los cuerpos de seguridad.

Los mensajes atribuidos a Ferrera Rodas podrían formar parte de una estrategia para presionar a las autoridades y generar temor entre los habitantes de las comunidades donde se desarrollan los operativos de búsqueda.