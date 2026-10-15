Marcelo Tinelli debutó con Dale Match, su nuevo programa en Infobae en Vivo, y encendió la pantalla con todo su humor

El nuevo programa debutó este miércoles y tiene al conductor junto a Anita Martínez, Diego Castro, Carito Muller y Baulo. Humor, archivo, actualidad y un proyecto que reúne a la televisión con el streaming (Video: Dale Match/ Infobae)

Guardar

Marcelo Tinelli volvió a ponerse al frente de un ciclo de entretenimiento con el debut de Dale Match en Infobae en Vivo, una propuesta que reunió humor, actualidad, música, archivo televisivo y el reencuentro con varias marcas de su extensa trayectoria. El programa se estrenó este miércoles 14 de octubre, a las 21, junto a Anita Martínez, Carito Müller y Baulo.

La apertura tuvo una impronta musical desde el primer minuto. “Costumbres argentinas”, el clásico de Los Abuelos de la Nada, acompañó el arranque del ciclo antes de que Tinelli lance su famoso “Buenas noches, América”. Entre risas, el conductor admitió que tuvo que hacer memoria para volver a decir aquel latiguillo frente a cámara.

PUBLICIDAD

Marcelo Tinelli debutó con Dale Match en Infobae en Vivo. El conductor abrió el programa con “Costumbres argentinas”, de Los Abuelos de la Nada (Gustavo Gavotti)

Con un tono distendido y varias interrupciones humorísticas de sus compañeros, Tinelli explicó que Dale Match repasará las noticias de la jornada, aunque desde una lógica atravesada por los comentarios y las ocurrencias de la mesa. “Este es un programa para repasar las noticias del día”, afirmó al presentar la propuesta.

El conductor también adelantó algunos de los recursos que integrarán el formato: notas en la calle, participación del público y espacios para talentos anónimos. “Vamos a tener cámaras en la calle”, anunció, y luego mencionó el regreso de una idea asociada a VideoMatch: “Está bueno hacer el 30 segundos de fama, porque para mí es un momento donde la gente muestra sus habilidades también”.

PUBLICIDAD

Anita Martínez, Baulo y Carito Müller acompañaron a Marcelo Tinelli en la primera emisión que tuvo la ausencia de Diego Castro

La referencia condensó una de las claves de Dale Match. La propuesta retomó mecanismos que acompañaron a Tinelli durante años —el contacto con la gente, los personajes inesperados y la improvisación—, ahora en una mesa que alternó comentarios sobre la agenda del día con humor y conversaciones entre sus integrantes.

Carito Müller junto a su hija Mía Isabella

El estudio contó con tribuna y una dinámica que incluyó al equipo técnico dentro de las conversaciones. “Tenemos tribuna, cosa que es impresionante”, comentó Tinelli.

Uno de los momentos centrales fue la presentación de Anita Martínez, recibidacon “La flor más bella”, de Memphis La Blusera. La elección musical abrió paso a una presentación que mezcló datos de su trayectoria con comentarios de la propia actriz y comediante.

PUBLICIDAD

Anita Martínez y Baulo, una dupla que promete en Dale Match

El conductor repasó con ella algunos hitos de su carrera, entre ellos su subcampeonato en Patinando por un sueño y el triunfo en Bailando por un sueño en 2014 junto a Bicho Gómez. También destacó su trabajo ligado al proteccionismo animal. La actriz respondió a cada referencia con humor y sostuvo uno de los intercambios más extensos de la noche con Tinelli.

Tinelli, Anita Martínez, Baulo y Carito Müller, la mesa que anima las noches de Infobae en Vivo

Después llegó el turno de Baulo y Carito Müller, quienes completaron la mesa de la primera emisión. Ambos tuvieron sus respectivas presentaciones musicales y se sumaron a la divertida dinámica que reinó en el programa.

El gran ausente fue Diego Castro, que no participó del debut porque tenía una función de teatro. Tinelli transformó la situación en uno de los primeros chistes de la noche: “Es el primer programa en la historia que empieza algo y hay uno de los integrantes de la mesa que no viene”. La ausencia se convirtió en un tema recurrente en los primeros minutos y dejó planteado su ingreso para las próximas emisiones.

PUBLICIDAD

Tinelli volvió con Dale Match y una noche cargada de música, humor y noticias

La charla del equipo al inicio sumó referencias a sus intercambios por WhatsApp, los códigos compartidos y la vestimenta de los integrantes. Cuando Tinelli explicó que el envío abordaría temas de actualidad, la actriz y comediante respondió con una advertencia en clave de humor: “Te vamos a desinformar”.

Roberto Peña divirtió caracterizado como Robbie Williams en el debut de Dale Match

Dale Match quedó instalado en el cierre de la programación de Infobae en Vivo. La propuesta busca combinar archivo, improvisación, cámaras ocultas y participación del público, recursos que remiten a los ciclos que Tinelli condujo durante más de 35 años.

En las próximas emisiones se incorporará Diego Castro. Además, Pachu Peña participará dos veces por semana. Mientras que Roberto Peña tuvo su momento cuando irrumpió en el estudio caracterizado como Robbie Williams. Todo un guiño a la reciente participación del músico en Argentina.

PUBLICIDAD

El esperado debut de Dale Match mostró a Tinelli en clave de humor y recuerdos

Dale Match reunió en su debut los ingredientes que Marcelo Tinelli adelantó para esta nueva etapa: una mesa atravesada por el humor, noticias del día, música, cámaras en la calle, participación del público y guiños permanentes al espíritu de VideoMatch, en un ciclo que buscará renovar esos códigos en la pantalla de Infobae en Vivo.

Fotos: Gustavo Gavotti