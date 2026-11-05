Teleshow

La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

La conductora quedó perpleja en MasterChef al enterarse de la verdadera edad del actor y desató un divertido coqueteo en las cocinas

Wanda Nara se acerca a la estación de trabajo de Nazareno Casero mientras este prepara su plato
Guardar

Un comentario sobre las relaciones de pareja derivó en un intercambio que alteró el clima de la cocina. Wanda Nara descubrió que Nazareno Casero tiene 40 años, la misma franja etaria que ella, y le dijo que desde ese momento empezaba a verlo “con otros ojos”. La reacción de la conductora se produjo durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity, mientras el actor preparaba su plato bajo la presión de la cuenta regresiva.

La charla comenzó cuando Nara se acercó a la estación de Casero para saber cómo avanzaba con la receta. El participante estaba concentrado en los papines y probaba distintas unidades para comprobar si ya tenían la textura necesaria. “Con los papines tengo un tema porque estoy probando la textura”, explicó mientras intentaba resolver el punto de cocción.

PUBLICIDAD

La empresaria, entonces, fue directa: quiso saber qué clase de mujer podría conquistar el corazón del actor. Éste respondió con una explicación extensa, fiel a su estilo, y sostuvo que sus gustos son amplios. Según planteó, la conexión no depende de un único modelo de mujer, sino de la “electricidad” que pueda aparecer entre dos personas.

“Si hay electricidad, si sucede algo y si de golpe su mirada hace mella en mí”, dijo el actor, quien intentó desarrollar su idea mientras continuaba pendiente de la cocción. Wanda interrumpió su reflexión con una observación práctica: “Se te queman las papas, por ejemplo”.

PUBLICIDAD

Una mujer con los brazos cruzados observa a un hombre con delantal blanco que gesticula frente a una mesada con ollas y alimentos
Wanda Nara dialoga con el participante Nazareno Casero junto a la estación de cocina durante una emisión del programa MasterChef Celebrity.

El comentario provocó risas en el estudio y permitió que Casero volviera al eje de la seducción. “Bueno, pero que haya magia”, respondió. La conductora aceptó la explicación con un “puede ser”, aunque la conversación siguió hacia un terreno más personal.

Nara quiso saber si su participación televisiva había generado mensajes de mujeres o incluso algún intento de acercamiento de exparejas. Casero fue contundente con su respuesta: “Uno no vuelve”. La afirmación abrió un breve debate entre los participantes sobre las segundas oportunidades sentimentales.

Cuando la conductora le preguntó si realmente no se debe regresar con un ex, el actor mantuvo su postura. “No, Wanda, por favor, te lo pido, no”, señaló. Luck Ra, que se encontraba en la estación de trabajo aledaña, también intervino para despegarse del tema: “A mí no me tomen de ejemplo de nada”.

En ese punto, Casero contó que suele conservar un vínculo cordial con sus exparejas. “Nunca terminé mal una de mis relaciones al punto de no poder volver a hablar”, aseguró. Wanda coincidió con esa definición y le dijo que a ella le ocurría algo similar.

Wanda Nara de pie frente a una mesada donde dos participantes con delantal blanco cocinan con sartenes y tablas de cortar
Wanda Nara conversa con Nazareno Casero en una de las estaciones de cocina durante la grabación del programa televisivo MasterChef Celebrity.

El actor aclaró que prefiere evitar que los vínculos alcancen un nivel de conflicto irreversible. “Nunca termino así. Prefiero bajarme un montón de estaciones antes”, expresó para explicar su forma de manejar las separaciones. La conductora le deseó que esa situación no cambiara y destacó la seguridad con la que hablaba sobre el tema.

“Tan jovencito y tan experto”, lanzó Nara. La frase llevó a una revelación que sorprendió a todos los presentes. Casero corrigió de inmediato la apreciación sobre su edad: “Tengo 40, Wanda”.

La conductora reaccionó con incredulidad. “¿Tenés 40? ¿Dónde tenés 40? A ver, quiero ver tu DNI”, le dijo. El participante no esquivó el desafío y ofreció un dato para sostener su palabra: “Empieza con 32 millones”.

Ese detalle modificó la expresión de Wanda. “¡Ay, como el mío!”, exclamó al advertir que ambos comparten una numeración de documento propia de personas de edades cercanas. Casero aprovechó la coincidencia para reforzar el juego: “Tenemos tanto en común, Wanda”.

La conductora no se conformó con la explicación y, ya sobre el cierre de la prueba, tomó su teléfono para verificar la información. “Nazareno, te acabo de googlear”, le avisó mientras los participantes entraban en el último minuto antes de presentar los platos ante el jurado.

Un hombre con anteojos y delantal blanco coloca su mano en la oreja simulando hablar por teléfono en una cocina de televisión
Sebastián Presta gesticula como si hablara por teléfono durante la emisión de MasterChef Celebrity.

Casero reaccionó con humor ante la búsqueda. “A ver cuántas personas tienen el honor de que Wanda Nara los haya googleado porque les dio curiosidad”, comentó. La empresaria, tras corroborar la fecha de nacimiento, confirmó que es menor que el actor.

Y soy más chica que vos”, le dijo. Casero celebró la confirmación: “Sí, ¿viste? Wanda, no miento yo”.

Antes de volver a la dinámica del programa y a los problemas de cocción de otros participantes, Nara dejó la frase que coronó el intercambio: “Ahora ya te empiezo a ver con otros ojos”. Casero recibió el comentario con entusiasmo. “Bueno, me gusta”, respondió.

La conductora remató el momento con dos definiciones que volvieron a poner el foco en la edad del actor: “Cuarentón” y “Señor de las cuatro décadas”. Él recogió el elogio sin perder el tono de juego: dijo que ya comenzó a peinar “alguna que otra cana” y, más tarde, aseguró que había sentido “mariposas en la panza” porque Wanda lo había mirado diferente.

Mientras tanto, Sebastián Presta simuló una llamada telefónica con Grego Rosselló y bromeó con la escena. “Nazareno te está escupiendo el asado, Grego”, lanzó, en referencia a los antecedentes de humor del influencer con Wanda. La conductora siguió con la competencia, aunque el cruce con Casero ya había quedado como uno de los momentos de la jornada.

Temas Relacionados

Wanda NaraNazareno CaseroMasterChef Celebrity

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Al conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento del recordado “Comandante”, la historia íntima del empresario que soñaba con ser artista y murió demasiado pronto, a los 45 años

En el día en que cumpliría 58 años, la frase de Ricardo Fort sobre su final que aún estremece: “Siempre pensé que me iba a morir joven”

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

El conductor, en el día que recibió a Ronnie Wood en Otro Día Perdido, se abrió sobre el backstage que compartió con el músico de los Rolling Stones y el insólito momento que vivió

Mario Pergolini recordó su encuentro con Keith Richards: “Fue una desilusión”

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Durante una charla con Julieta Nair Calvo, la joven afirmó que la diva del pop intentó acercarse a su padre, aunque lanzó una frase que desató risas en el estudio

Marta Fort sorprendió al contar que Madonna quiso conquistar a Ricardo Fort: “Era muy gay para ella”

Ronnie Wood visitó a Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

El guitarrista de The Rolling Stones participó de una emisión especial de Otro Día Perdido mientras se encuentra en Buenos Aires para brindar una serie de conciertos. Se lució tocando la armónica y la guitarra. Su emotivo recuerdo de Maradona

Ronnie Wood visitó a Mario Pergolini: “Extrañé Argentina y es genial estar de regreso”

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

La cantante se volvió viral tras una entrevista donde cuestionaron el look que eligió. Lejos de enojarse, bromeó en sus redes con las imágenes

Criticaron a Emilia Mernes por su maquillaje y la cantante salió al cruce: “Tengo cara de oso”

AMÉRICA

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Belice pondrá fin al acuerdo médico con Cuba tras 36 años de vigencia

Primera dama de Honduras participa en encuentro con la reina Letizia

Impacto financiero por el colapso del Ueno Bank: saltó el riesgo país de Paraguay y el guaraní se devaluó 8%

Universidad del Valle de Guatemala evaluó el rendimiento de veinte motocicletas con gasolina E10 durante seis meses sin registrar fallas mecánicas

Vicepresidente afirma en la Cumbre Iberoamericana que las tropas salvadoreñas en Haití “no son una fuerza de ocupación”

MALDITOS NERDS

We Were Here Tomorrow llega con una aventura cooperativa que apuesta por los puzzles asimétricos

We Were Here Tomorrow llega con una aventura cooperativa que apuesta por los puzzles asimétricos

‘Silly Polly Beast’ llegará a Nintendo Switch 2 en noviembre con horror psicológico

‘Ova Magica’ lleva su mezcla de granja, JRPG y criaturas a consolas en noviembre

Art of Play llevará ‘Bill & Ted’s Excellent Adventure Arcade’ a PC y consolas

Hypergryph llevará ‘POPUCOM’ a PlayStation 5 el 17 de noviembre tras su paso por PC

DEPORTES

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

Nuevos detalles sobre la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera: los shows confirmados y las estrellas internacionales que se sumaron a los invitados

River abrirá la fecha 16 del Clausura en su visita a Aldosivi en busca de ganar para sostener la localía en los playoffs: hora, TV y formaciones

Murió Alan Jones, la leyenda de la Fórmula 1 que ganó el título en 1980 y tuvo una inolvidable batalla con Carlos Reutemann

Dibu Martínez volvió a entrenarse en tiempo récord tras la fractura de mandíbula y sorprendió con la protección que lució

El detalle detrás del anunció del retiro de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal tras su escandalosa pelea con el entrenador