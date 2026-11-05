La reacción de Wanda Nara al descubrir cuántos años tiene Nazareno Casero: “Ahora te empiezo a ver con otros ojos”

Wanda Nara se acerca a la estación de trabajo de Nazareno Casero mientras este prepara su plato

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Un comentario sobre las relaciones de pareja derivó en un intercambio que alteró el clima de la cocina. Wanda Nara descubrió que Nazareno Casero tiene 40 años, la misma franja etaria que ella, y le dijo que desde ese momento empezaba a verlo “con otros ojos”. La reacción de la conductora se produjo durante una nueva emisión de MasterChef Celebrity, mientras el actor preparaba su plato bajo la presión de la cuenta regresiva.

La charla comenzó cuando Nara se acercó a la estación de Casero para saber cómo avanzaba con la receta. El participante estaba concentrado en los papines y probaba distintas unidades para comprobar si ya tenían la textura necesaria. “Con los papines tengo un tema porque estoy probando la textura”, explicó mientras intentaba resolver el punto de cocción.

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La empresaria, entonces, fue directa: quiso saber qué clase de mujer podría conquistar el corazón del actor. Éste respondió con una explicación extensa, fiel a su estilo, y sostuvo que sus gustos son amplios. Según planteó, la conexión no depende de un único modelo de mujer, sino de la “electricidad” que pueda aparecer entre dos personas.

“Si hay electricidad, si sucede algo y si de golpe su mirada hace mella en mí”, dijo el actor, quien intentó desarrollar su idea mientras continuaba pendiente de la cocción. Wanda interrumpió su reflexión con una observación práctica: “Se te queman las papas, por ejemplo”.

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Wanda Nara dialoga con el participante Nazareno Casero junto a la estación de cocina durante una emisión del programa MasterChef Celebrity.

El comentario provocó risas en el estudio y permitió que Casero volviera al eje de la seducción. “Bueno, pero que haya magia”, respondió. La conductora aceptó la explicación con un “puede ser”, aunque la conversación siguió hacia un terreno más personal.

Nara quiso saber si su participación televisiva había generado mensajes de mujeres o incluso algún intento de acercamiento de exparejas. Casero fue contundente con su respuesta: “Uno no vuelve”. La afirmación abrió un breve debate entre los participantes sobre las segundas oportunidades sentimentales.

Cuando la conductora le preguntó si realmente no se debe regresar con un ex, el actor mantuvo su postura. “No, Wanda, por favor, te lo pido, no”, señaló. Luck Ra, que se encontraba en la estación de trabajo aledaña, también intervino para despegarse del tema: “A mí no me tomen de ejemplo de nada”.

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En ese punto, Casero contó que suele conservar un vínculo cordial con sus exparejas. “Nunca terminé mal una de mis relaciones al punto de no poder volver a hablar”, aseguró. Wanda coincidió con esa definición y le dijo que a ella le ocurría algo similar.

Wanda Nara conversa con Nazareno Casero en una de las estaciones de cocina durante la grabación del programa televisivo MasterChef Celebrity.

El actor aclaró que prefiere evitar que los vínculos alcancen un nivel de conflicto irreversible. “Nunca termino así. Prefiero bajarme un montón de estaciones antes”, expresó para explicar su forma de manejar las separaciones. La conductora le deseó que esa situación no cambiara y destacó la seguridad con la que hablaba sobre el tema.

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“Tan jovencito y tan experto”, lanzó Nara. La frase llevó a una revelación que sorprendió a todos los presentes. Casero corrigió de inmediato la apreciación sobre su edad: “Tengo 40, Wanda”.

La conductora reaccionó con incredulidad. “¿Tenés 40? ¿Dónde tenés 40? A ver, quiero ver tu DNI”, le dijo. El participante no esquivó el desafío y ofreció un dato para sostener su palabra: “Empieza con 32 millones”.

Ese detalle modificó la expresión de Wanda. “¡Ay, como el mío!”, exclamó al advertir que ambos comparten una numeración de documento propia de personas de edades cercanas. Casero aprovechó la coincidencia para reforzar el juego: “Tenemos tanto en común, Wanda”.

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La conductora no se conformó con la explicación y, ya sobre el cierre de la prueba, tomó su teléfono para verificar la información. “Nazareno, te acabo de googlear”, le avisó mientras los participantes entraban en el último minuto antes de presentar los platos ante el jurado.

Sebastián Presta gesticula como si hablara por teléfono durante la emisión de MasterChef Celebrity.

Casero reaccionó con humor ante la búsqueda. “A ver cuántas personas tienen el honor de que Wanda Nara los haya googleado porque les dio curiosidad”, comentó. La empresaria, tras corroborar la fecha de nacimiento, confirmó que es menor que el actor.

“Y soy más chica que vos”, le dijo. Casero celebró la confirmación: “Sí, ¿viste? Wanda, no miento yo”.

Antes de volver a la dinámica del programa y a los problemas de cocción de otros participantes, Nara dejó la frase que coronó el intercambio: “Ahora ya te empiezo a ver con otros ojos”. Casero recibió el comentario con entusiasmo. “Bueno, me gusta”, respondió.

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La conductora remató el momento con dos definiciones que volvieron a poner el foco en la edad del actor: “Cuarentón” y “Señor de las cuatro décadas”. Él recogió el elogio sin perder el tono de juego: dijo que ya comenzó a peinar “alguna que otra cana” y, más tarde, aseguró que había sentido “mariposas en la panza” porque Wanda lo había mirado diferente.

Mientras tanto, Sebastián Presta simuló una llamada telefónica con Grego Rosselló y bromeó con la escena. “Nazareno te está escupiendo el asado, Grego”, lanzó, en referencia a los antecedentes de humor del influencer con Wanda. La conductora siguió con la competencia, aunque el cruce con Casero ya había quedado como uno de los momentos de la jornada.

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