Marta Fort homenajeó a su padre en MasterChef Celebrity y provocó una ovación de sus compañeros: “Me traje tapadito”

En la gala de eliminación, Marta Fort lució el icónico saco rojo contra la envidia y emocionó a todos (MasterChef Celebrity – Telefe)

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La memoria del fallecido empresario Ricardo Fort volvió a estar presente en MasterChef Celebrity (Telefe) a través de una prenda que su hija Marta eligió para la gala de eliminación. La influencer se presentó con el icónico tapado rojo que había pertenecido a su padre y que él había utilizado en una de sus imágenes más recordadas. Wanda Nara advirtió el detalle, la convocó para que lo mostrara y dio pie a un intercambio cargado de humor y complicidad.

La escena ocurrió antes de que comenzara el desafío central de la noche.“¡Y ese tapado, Marta, por Dios! Martita, vení”, exclamó la conductora, mientras la joven se acercaba para mostrar la prenda que había elegido para la gala. “Me traje tapadito”, respondió Marta, con naturalidad. La simple explicación generó una nueva reacción de Wanda, que no ocultó su admiración por la elección. “Es divino”, dijo, mientras desde otro lugar del estudio también se escuchaba una expresión de sorpresa: “¡Guau!”.

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La conductora volvió a observar el tapado y enseguida quiso confirmar si había pertenecido a Ricardo. “Ay, por favor, es espectacular. ¿Este era de tu papá también?”, preguntó. Marta respondió afirmativamente: “Claro”. De esa manera, la joven reveló que la prenda no era solamente una elección de vestuario para el programa, sino también un objeto vinculado con la memoria de su padre.

La icónica imagen de Ricardo usando su saco rojo que se convirtió en un icónico meme en las redes (X)

La conversación continuó con humor y referencias a la personalidad que Ricardo había construido en los medios. Lizy Tagliani intervino con una ocurrencia: “Para mí no tiene ropa y está usando todo lo del padre”. Marta siguió el juego y explicó cuál era el recuerdo específico asociado con el tapado. “Este lo usó en el típico meme que dice: ‘Hoy rojo contra la envidia’, así”, contó.

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La referencia despertó otra reacción de Wanda, que celebró la elección de la participante. “Amo. ¿Quién te envidia, Martita, de acá? Todos los delantales negros. Mirá las caras de las chicas o de los chicos”, lanzó la conductora, mientras señalaba a los participantes que atravesaban la gala vestidos con los delantales correspondientes al desafío de eliminación.

Marta no se quedó atrás y respondió con una frase que mantuvo el tono provocador de la escena. “No, yo veo que hoy van a volar uñas, se van a agarrar de las mechas”, anticipó, en referencia a la tensión que podía generarse entre los participantes durante la competencia.

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En medio de la emisión del certamen culinario, Marta Fort recordó a su papá, Ricardo Fort, luego de una pregunta que le hizo Wanda Nara y que la conmovió frente a las cámaras (MasterChef Celebrity - Telefe)

Cabe mencionar que no es la primera vez que el nombre del empresario aparece durante la participación de Marta en MasterChef Celebrity. En octubre pasado, una pregunta de Wanda Nara la llevó a hablar de Ricardo y de la influencia que todavía tiene en su vida. La conductora quiso saber qué pensaría él al verla formar parte del programa y le preguntó: “¿Qué diría Ricardo de vos?”.

La joven no dudó al responder y habló del orgullo que, según imaginaba, sentiría su padre. “Le gustaría verme acá, estaría orgulloso. Yo soy su versión mujer, me gusta aparecer en la tele porque siento que llevo su legado”, afirmó. Durante aquella conversación, Wanda también le preguntó qué objetos y qué rasgos personales había conservado de su padre. La consulta abarcó tanto los recuerdos materiales como aquellos aspectos que Marta identificaba en su propia personalidad. “Me quedé sus zapatillas porque calzamos lo mismo y los autos, que los tengo, los uso”, respondió.

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“En mi corazón me quedé su forma de ser, hacer lo que a uno le guste sin importarle lo que diga el resto, ser libre”, expresó. La definición mostró que, para ella, el legado de su padre no estaba compuesto únicamente por objetos, prendas o vehículos, sino también por una forma de enfrentarse a la mirada ajena. “Yo hago la mía y no tengo ‘lore’ con ninguno”, sostuvo al describir su manera de relacionarse con el resto de las figuras que forman parte del programa.

La joven influencer usando el icónico saco de su padre en el certamen (X)

Luego completó esa autodefinición con una declaración breve: “Yo creo que soy buena persona”. La respuesta permitió conocer un aspecto diferente de su personalidad, alejado de las opiniones filosas o de las intervenciones que suelen llamar la atención por su tono directo. En la gala, ese costado apareció combinado con el humor, la complicidad y un homenaje silencioso a Ricardo Fort a través de una prenda que él había usado.

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Así, el tapado rojo que Marta eligió para presentarse en MasterChef Celebrity quedó en el centro de una escena que mezcló recuerdos, televisión y humor. Mientras Wanda celebró la elección y sus compañeros siguieron el juego, la mediática llevó consigo una parte visible de la historia de su padre. La prenda, asociada a una de sus frases más reconocidas, volvió a aparecer en pantalla a través de su hija.