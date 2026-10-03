El comentario de Grego Rossello que enojó a Wanda Nara: “Gracias, te podés ir”

Después de varios palitos y declaraciones de amor, la conductora quiso saber qué esperaba Grego de su paso por Masterchef Celebrity y aprovechó su respuesta para provocarlo

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Wanda Nara protagonizó un inesperado cruce con Grego Rossello en MasterChef Celebrity, que reavivó el histórico juego de seducción que vienen protagonizando en el último tiempo. El episodio se dio durante la emisión especial del viernes, cuando la conductora aprovechó una pregunta sobre la competencia para exponer al participante, que desde hace tiempo le dedica guiños y comentarios.

El primer cruce tuvo lugar durante la preparación de los platos. Durante sus habituales recorridas, Nara le sugirió a Pablo Migliore que hiciera flexiones para descargar energía y, de paso, lanzó una chicana hacia Rossello: “Aprendé Grego”. El participante no se quedó callado y respondió frente a las cámaras: “Estoy enamorado de la conductora y ella lo sabe”, a lo que la empresaria retrucó con ironía que ella “tiene oídos por todos lados”.

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La escena sumó un condimento extra cuando el ex arquero de Boca Juniors intervino para jugar de intermediario. “Tengo un amigo para presentarte”, le dijo a Nara en referencia al streamer. La conductora, sin perder el tono de broma, contestó: “Pero se presentó solo, es más, se presenta cada cinco minutos en mi camarín el atrevido de tu amigo”.

Ese intercambio funcionó como preludio del momento más comentado de la noche, que llegó minutos después, cuando Rossello pasó al frente del jurado para presentar su plato.

Wanda Nara y Grego Rossello, otra vez frente a frente

Nara le consultó entonces cómo la había visto en su rol de guía turística, en referencia a una dinámica previa del programa. Rossello respondió sin dudar: “Fue de las mejores guías que tuve en mi vida, Wanda”. La frase generó reacciones de todo tipo entre los participantes, jugando a su manera en el escenario mediático.

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“Voy a cambiar de tema. ¿Qué te gustaría lograr, Grego, en esta competencia?”, preguntó la conductora, llevando la conversación con una estrategia determinada. El participante contestó: “Durar, aprender realmente”. Fue en ese momento cuando Nara lanzó la frase que marcó el clímax del cruce.

“Ah, o sea que es todo por la competencia lo tuyo”, observó la conductora, a lo que Rossello retrucó: “¿Qué crees, que es por la guita, el premio al final?”. La respuesta de Nara no se hizo esperar: “No, pensé que ibas a decir conocerme a mí. Gracias, Grego, te podés ir”.

El comentario dejó a Rossello visiblemente descolocado. “Dios mío”, atinó a responder, mientras otro de los participantes en el estudio comentó: “Venía bien, Grego”. La propia conductora remató la escena con un “se la dejé servida”, que fue celebrado con ovaciones en el piso.

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Pese al momento incómodo, Rossello no bajó los brazos y cerró el ida y vuelta con una frase desde el back que dejó abierta la puerta a una futura reconciliación con la conductora: “Y si puede pasar algo con Wanda, ¿por qué no? Pero no me voy a regalar, que lo diga ella”.

El conductor contó cómo fue la conversación que tuvo con la empresaria y el susto que se llevó (Video: Telefe Stream)

El vinculo entre Grego Rossello y Wanda Nara viene de la edición anterior de MasterChef Celebrity. Durante el react, el humorista contó que le escribió a la conductora luego de que ambos alimentaran el juego en redes sociales, pero un mensaje de voz le provocó un sobresalto.

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“Doy play a un audio y la voz de un hombre. ¿Sabés quién pensé que era? Migueles”, relató Rossello. El audio, sin embargo, pertenecía a Maxi López, expareja de Nara, quien se había sumado a la conversación en tono de broma.

Rossello dijo que le confesó a Nara su temor y que ella respondió: “Yo con cagones no ando”. El intercambio ocurrió después de que la empresaria compartiera en Instagram un chat privado con el participante, en el que él le escribió “Hola perdida. ¿Cómo estás Wan?”, en medio de la confirmación pública de su separación de Martín Migueles.

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La conversación continuó con bromas sobre un posible encuentro en Mar del Plata. Rossello aseguró que el primer mensaje había sido enviado “por trabajo”, aunque el ida y vuelta reforzó el tono de complicidad que ambos trasladaron luego a las emisiones del certamen.