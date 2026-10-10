La tajante reacción de Wanda Nara ante una nueva indirecta de Grego Rossello: "Estoy trabajando para viajar con vos"

“Estoy trabajando para viajar con vos”: Grego Rossello volvió a tirarle un palito a Wanda Nara

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Wanda Nara y Grego Rossello volvieron a protagonizar un cruce con insinuaciones durante la noche de última chance de MasterChef Celebrity (Telefe), emitida este viernes. La conductora aludió a la presencia del humorista en el grupo de WhatsApp de los participantes y la conversación derivó en bromas de sus compañeros.

La conductora le pidió a Grego Rossello que revelara qué ocurre en el chat grupal. El participante respondió que existe un buen vínculo entre los concursantes y que conversan con frecuencia. Entonces, Wanda Nara recordó una situación de la temporada anterior: “Me encanta porque el año pasado lo tenía a Maxi López infiltrado y este año te tengo a vos en ese grupo”.

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Sus compañeros comenzaron a llamarlo “topo”, aunque Rossello negó esa versión ante las cámaras: “No soy ningún topo, Wanda, me vas a meter en quilombo”.

Nara sostuvo que prefería hablar sin “caretas”. Rossello recogió el comentario y le respondió: “Yo también quiero ser directo con vos y das bastantes vueltas”. Cuando ella le pidió que fuera concreto, el humorista optó por frenar el intercambio: “No sé qué decirte, dejémoslo ahí”.

Después de varios palitos y declaraciones de amor, la conductora quiso saber qué esperaba Grego de su paso por Masterchef Celebrity y aprovechó su respuesta para provocarlo

Campi intervino entonces para respaldar a su compañero: “Lo ponés muy nervioso a Grego”.

Más adelante, la conductora conversó con los concursantes y le pidió a Alejandro Lerner que cantara. En ese momento, Morena propuso que en una próxima ocasión Nara y Rossello bailaran un lento. “Que aproveche Grego”, comentó. Campi se sumó a la broma: “Claro, estaba servida, Grego”.

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La dinámica continuó mientras Nara recorría las estaciones para repartir los platos. Al consultarle si prefería pollo o pasta, Rossello eligió la segunda opción y preguntó por su WhatsApp. La conductora respondió entre risas que estaba trabajando y que, por esa razón, el tema quedaba prohibido. Damián Betular intervino con otra broma: “¿Es una serie vertical lo de hoy?”.

Durante una ronda de preguntas sobre las clases en las que viajan en avión, Rossello dijo que suele hacerlo como pasajero de turista. Luego completó con un mensaje dirigido a la conductora: “Estoy trabajando todos los días para poder viajar con vos en la categoría que te merecés, Wanda”.

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Wanda Nara y Grego Rossello protagonizaron un cruce con insinuaciones en la noche de última chance de MasterChef Celebrity

Una semana antes del último cruce entre ambos, Wanda Nara y Grego Rossello ya habían protagonizado otro intercambio durante una emisión especial de MasterChef Celebrity. La conductora retomó las bromas que mantienen al aire con el participante y le dejó una frase que lo descolocó frente a sus compañeros.

El diálogo comenzó durante la preparación de los platos. Mientras recorría las estaciones, Nara le sugirió a Pablo Migliore que hiciera flexiones para descargar energía y, antes de continuar, miró a Rossello: “Aprendé, Grego”.

El humorista respondió ante las cámaras: “Estoy enamorado de la conductora y ella lo sabe”. Nara contestó que tenía “oídos por todos lados”.

Migliore se sumó a la conversación y le dijo a la conductora que tenía un amigo para presentarle, en alusión a Rossello. Ella recogió el comentario y respondió: “Pero se presentó solo; es más, se presenta cada cinco minutos en mi camarín el atrevido de tu amigo”.

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Los participantes del certamen calificaron a Rossello como topo, una afirmación que el comediante desmintió ante las cámaras

Más tarde, Rossello pasó al frente para presentar su plato. Nara le preguntó cómo la había visto en una dinámica anterior, en la que había asumido el rol de guía turística. El participante respondió: “Fue de las mejores guías que tuve en mi vida, Wanda”.

Luego, la conductora le consultó qué quería conseguir dentro de la competencia. “Durar, aprender realmente”, contestó el humorista. Nara interpretó que su interés estaba puesto únicamente en el certamen y le preguntó: “Ah, o sea que es todo por la competencia lo tuyo”.

“¿Qué creés, que es por la guita, el premio al final?”, respondió Rossello. La conductora replicó: “No, pensé que ibas a decir conocerme a mí. Gracias, Grego, te podés ir”.

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El participante reaccionó con un “Dios mío”, mientras se escuchó a otro concursante comentar que venía bien en la charla. Nara cerró el momento con otra referencia a la oportunidad que, según ella, había quedado planteada: “Se la dejé servida”.

Desde el detrás de escena, Rossello retomó el tema y dejó abierta la posibilidad de un acercamiento con la conductora: “Y si puede pasar algo con Wanda, ¿por qué no? Pero no me voy a regalar, que lo diga ella”.