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La Selección Argentina Femenina de Tenis completó su última práctica antes de viajar a Japón

González Daniele, Urrutia y Moyano compartieron sus sensaciones en la previa de su primera convocatoria a la Billie Jean King Cup, donde el equipo nacional enfrentará al conjunto local por los Play-offs

La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF de Billie Jean King Cup tuvo su último entrenamiento antes de la partida hacia Japón (Crédito: Prensa AAT)
La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF de Billie Jean King Cup tuvo su último entrenamiento antes de la partida hacia Japón (Crédito: Prensa AAT)
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La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF de Billie Jean King Cup cumplió este viernes con su última práctica en el país antes de emprender el viaje a Tokio, Japón, donde el 21 y 22 de noviembre enfrentará al conjunto local por los Play-offs de la competencia. El equipo nacional, capitaneada por Paola Suárez, trabajó en las canchas rápidas del Club de Amigos, en Palermo.

Justina González Daniele, Florencia Urrutia y Luciana Moyano se entrenaron junto a Mariano Hood, subcapitán de Las Guerreras, en dos turnos de ejercicios de singles y dobles, acompañadas por sus entrenadores personales. La capitana se sumará directamente al viaje, al igual que Sol Larraya Guidi, la cuarta integrante del plantel.

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La jornada incluyó, además, un momento especial para quienes viven su primera convocatoria: las tres jugadoras atendieron a la prensa y compartieron el primer almuerzo como equipo junto a parte del cuerpo técnico y a Mariano Zabaleta y Marian Morea, vicepresidentes de la Asociación Argentina de Tenis.

Las tenistas coincidieron en que representar al país era una ilusión que tenían desde chicas. González Daniele, ocupa el puesto 430 del escalafón mundial, recordó cómo fue la llamada de la capitana: “Me llamó Paola, me dijo que tenía ganas de convocarme para esta serie y yo, encantada. Muy feliz. Es un orgullo tremendo, no pude decir que no. No me lo imaginaba pero es un sueño”.

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Urrutia (468°), por su parte, hizo un balance del trabajo con sus compañeras y con Hood: “Las sensaciones son muy buenas. El entrenamiento con Mariano estuvo muy bueno y positivo. Nos estamos conociendo con las chicas”, contó.

La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF de Billie Jean King Cup enfrentará a Japón por los Play-offs (Crédito: Prensa AAT)
La Selección Argentina Femenina de Tenis YPF de Billie Jean King Cup enfrentará a Japón por los Play-offs (Crédito: Prensa AAT)

La jugadora llega con un antecedente favorable: su paso por el tenis universitario de Estados Unidos le permitió adquirir experiencia en canchas rápidas, la superficie que se utilizará en el Coliseo Ariake de Tokio. “Estuve jugando cuatro años y medio en cemento. Cuando venía a Argentina a jugar en polvo quería volver para jugar en cemento. Después que me instalé en Argentina volví a jugar mucho más en polvo. Me ayudó mucho estar en la universidad para aprender a jugar, saber los tiempos y moverme en cemento. Me siento cómoda, me gusta”, explicó.

Moyano (531°), en tanto, confesó: “Hace mucho estaba esperando tener una oportunidad como esta”. La cordobesa, de 21 años, ya defendió los colores del país en distintas competencias en donde ganó tres medallas de oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022 y obtuvo una de plata y una de bronce en los Juegos Suramericanos 2026. También integró equipos juveniles nacionales. “Siempre jugar para Argentina me gusta muchísimo y apenas me llamaron dije que sí”, comentó. Sobre esas experiencias, agregó: “Me sumó mucho para la confianza y aprendés muchas cosas. Son pocas las semanas que jugamos todos juntos. Es muy lindo”, culminó.

El plantel partirá hacia Tokio este sábado por la tarde y llegará el lunes, alrededor de las 17:00 (hora de Japón). La serie comenzará el viernes 20, a las 23:50, con dos partidos de singles, y continuará el sábado 21, a las 23:00, con el encuentro de dobles y otros dos de singles, en caso de ser necesarios (hora de argentina).

Los partidos serán transmitidos por TyC Sports 2, TyC Sports Play, el canal de YouTube de TyC Sports y TyC Sports Internacional.

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