El Salvador

Aerolíneas internacionales se pronuncian para asistir a viajeros centroamericanos ante la suspensión de vuelos en Estados Unidos

Pasajeros con viajes programados hacia o desde EE.UU. enfrentan cambios en sus itinerarios tras la suspensión temporal de operaciones en tierra dispuesta por la Administración Federal de Aviación (FAA).

Pasajeros revisan sus teléfonos después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional "debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". (REUTERS/Elijah Nouvelage)
Pasajeros revisan sus teléfonos después de que la Administración Federal de Aviación de EE. UU. emitiera una orden de inmovilización de aeronaves a nivel nacional "debido a circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad". (REUTERS/Elijah Nouvelage)
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Aerolíneas internacionales se pronuncian para asistir a los pasajeros centroamericanos afectados por las restricciones temporales al tráfico aéreo en Estados Unidos, luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenara una suspensión de operaciones.

En un comunicado, divulgado a Infobae, Avianca informó que algunos de sus itinerarios desde y hacia Estados Unidos podrían registrar cambios como consecuencia de las restricciones ordenadas por la FAA. La aerolínea indicó que notificará a los pasajeros afectados sobre los ajustes en sus vuelos y las alternativas disponibles para reorganizar sus planes de viaje.

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A su vez, habilitó una política especial para los pasajeros con vuelos desde o hacia EE.UU. previstos para el 13 y 14 de noviembre hasta 11:59 p.m. (hora Colombia). Estos usuarios podrán cambiar la fecha de su viaje para volar hasta 15 días después, sin penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a la disponibilidad de asientos.

La compañía Avianca habilitó la reprogramación de vuelos sin costo de penalidad para viajes del 13 y 14 de noviembre. (Cortesía: Avianca)
La compañía Avianca habilitó la reprogramación de vuelos sin costo de penalidad para viajes del 13 y 14 de noviembre. (Cortesía: Avianca)

Por su parte, en redes sociales, Delta Air Lines comunicó que estableció una exención de cargos para que los pasajeros puedan cambiar sus vuelos sin costos adicionales. No obstante, las condiciones particulares de cada modificación, como las fechas habilitadas, las rutas disponibles o la aplicación a tarifas específicas, deberán confirmarse directamente con la compañía.

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Los clientes de Delta pueden verificar el estado de sus vuelos desde la aplicación Fly Delta. La información difundida por la empresa está disponible en el aviso publicado por Delta Air Lines.

Para los viajeros, esta medida resulta relevante en especial si su recorrido incluye escalas. En estos casos, la recomendación es confirmar la situación del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto y revisar las notificaciones enviadas por la aerolínea.

Delta Air Lines aplicó una exención de cargos para que los pasajeros cambien sus itinerarios sin tarifas añadidas. (Cortesía: Delta)
Delta Air Lines aplicó una exención de cargos para que los pasajeros cambien sus itinerarios sin tarifas añadidas. (Cortesía: Delta)

Mas pronunciamientos de aerolíneas

En sus cuentas oficiales, United Airlines detalló que los aviones que ya se encontraban en el aire completarían sus vuelos, pero no habría nuevas salidas en EE.UU. mientras continúa la restricción.

La aerolínea contestó a un usuario en X: “ Si podemos operar vuelos esta noche, lo haremos, pero por el momento no tenemos información actualizada sobre cuándo se levantará la suspensión de vuelos”.

A su vez, Volaris también se pronunció sobre las restricciones operativas impartidas por las autoridades de aviación en Estados Unidos. La compañía advirtió que algunos de sus vuelos podrían sufrir demoras o cancelaciones a causa de esa situación.

Volaris advirtió sobre la posibilidad de demoras y cancelaciones en sus rutas conectadas con terminales estadounidenses. (Cortesía: Volaris)
Volaris advirtió sobre la posibilidad de demoras y cancelaciones en sus rutas conectadas con terminales estadounidenses. (Cortesía: Volaris)

“La seguridad de nuestros Clientes y Embajadores es nuestra prioridad”, señaló la aerolínea en el comunicado difundido a través de sus canales oficiales. La empresa indicó que mantiene un seguimiento de la situación y que trabaja junto con las autoridades aeroportuarias para atender las posibles afectaciones.

Volaris pidió a los pasajeros con vuelos hacia o desde Estados Unidos que confirmen el estatus de su itinerario antes de ir al aeropuerto. También recomendó utilizar sus canales oficiales y su aplicación móvil para recibir información actualizada sobre las operaciones.

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