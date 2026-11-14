La FAA para todos los vuelos en Estados Unidos y deja a más de una docena de equipos deportivos sin poder llegar a sus sedes

La Administración Federal de Aviación ordenó la suspensión total de vuelos en Estados Unidos por una falla en las comunicaciones del tráfico aéreo (REUTERS/Jim Vondruska)

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La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó el viernes un paro aéreo total en todos los aeropuertos del país por una falla de comunicaciones en los centros de control de tráfico, lo que dejó en tierra a decenas de equipos deportivos profesionales y universitarios que se preparaban para trasladarse a sus sedes de competencia este fin de semana.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó la medida a través de las redes sociales. Se trata, según NBC Sports, del tercer paro aéreo nacional en la historia reciente del país, después del registrado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del ocurrido en enero de 2023 por una falla en el sistema NOTAM. Dos fuentes de seguridad indicaron a CBS News que el origen del incidente estaría vinculado a las frecuencias de radio entre pilotos y torres de control. La FAA investiga el caso.

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El fútbol americano universitario concentra la mayor parte de los afectados

El evento con mayor cantidad de equipos en tierra es el fútbol americano universitario, cuya semana 11 concentra una agenda cargada de partidos para el sábado. Según fuentes de los propios programas y actualizaciones públicas de las universidades, al menos 13 equipos quedaron imposibilitados de volar:

Conferencia SEC: Texas , Tennessee y Ole Miss

Big 12: Utah , Kansas State , Baylor y Arizona State

Big Ten: Minnesota , Purdue y Washington

Otros: Oregon State, Wyoming y North Texas

El fútbol americano universitario concentra la mayor cantidad de planteles afectados con al menos 13 equipos imposibilitados de viajar por aire (REUTERS)

Varios programas lograron despegar antes del paro. Entre ellos figuran Florida, Nebraska, USC, Texas Tech, Wake Forest, Missouri y South Carolina. Alabama viajó en autobús hacia Nashville, donde disputará su partido ante Vanderbilt, según informaron medios estadounidenses. La conferencia ACC confirmó que todos sus equipos visitantes habían llegado a destino sin inconvenientes.

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Purdue, Auburn y North Texas eligen el autobús

Ante la imposibilidad de volar, al menos tres equipos universitarios decidieron trasladarse por tierra. Purdue protagonizó uno de los casos más notorios: el equipo estaba en la pista de despegue listo para partir cuando el paro entró en vigor.

Tras permanecer inmovilizados en el avión durante aproximadamente una hora, los Boilermakers tomaron autobuses para recorrer los 531 kilómetros (330 millas) hasta Iowa City, donde disputarán su partido contra los Iowa Hawkeyes el sábado a las 19:30, hora del Este. “Afortunadamente, tendremos la mayor parte del día de mañana para prepararnos. Los chicos están manejando todo esto muy bien”, dijo una fuente interna del equipo a The Athletic desde el autobús.

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Auburn emprendió un viaje de aproximadamente cuatro horas en autobús hacia Mississippi State, mientras que North Texas hizo lo propio con una travesía de cinco horas rumbo a San Antonio para enfrentarse a UTSA.

Kansas State evaluaba sus opciones hasta la tarde del viernes: el vuelo a Fort Worth, Texas, donde juega ante TCU, dura apenas una hora, pero la alternativa terrestre implicaría ocho horas en ruta. El equipo pernoctó en Manhattan, Kansas, a la espera de novedades para el sábado por la mañana.

Texas regresó a sus instalaciones tras no poder despegar. El equipo aguarda definiciones sobre su partido ante LSU; la cuenta oficial del programa publicó en redes sociales una imagen desde Baton Rouge, Luisiana, lo que sugería que el equipamiento ya había sido trasladado al destino por separado. Tennessee también volvió a su sede para cenar y esperar instrucciones, sin novedades sobre su visita a Texas A&M.

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La NBA enfrenta incertidumbre por árbitros y logística

La NBA evalúa el impacto de la medida en sus partidos debido a la logística de los árbitros en vuelos comerciales y a la retención de los Brooklyn Nets (Kirby Lee-Imagn Images/REUTERS/File Photo)

En el plano de la NBA, cinco equipos tenían vuelos programados para el viernes o para después de sus partidos de esa noche. El caso más concreto es el de los Brooklyn Nets, que quedaron inmovilizados en la pista del aeropuerto de Nueva Orleans minutos antes de despegar hacia Memphis, donde deben enfrentarse a los Grizzlies el sábado.

Un factor adicional complica el panorama: los árbitros, a diferencia de los equipos, viajan en vuelos comerciales. Si los oficiales asignados a los partidos del sábado no llegaran a sus destinos —incluso si el paro se levantara durante el viernes por la noche—, los partidos podrían verse afectados de todas formas. Cada partido de la NBA requiere tres árbitros, y la liga reconoció no tener certeza sobre cuántos estaban atrapados por el cierre.

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Los Chicago Bulls y los Memphis Grizzlies también tienen compromisos encadenados: Chicago juega de local ante los Atlanta Hawks antes de visitar a los Minnesota Timberwolves, mientras que Memphis recibe a los Nets tras enfrentarse a los New Orleans Pelicans el viernes por la noche. Ambos recorridos terrestres entre ciudades rondan las seis horas de viaje.

El hockey sobre hielo sigue en pie por ahora

La NHL tiene 14 partidos programados para el sábado. Según The Athletic, entre los que ya habían llegado a sus destinos antes del paro se encontraban los Winnipeg Jets, Detroit Red Wings, Ottawa Senators, Colorado Avalanche, Florida Panthers, Philadelphia Flyers, Minnesota Wild y Buffalo Sabres. Permanecía sin confirmar la situación de los New Jersey Devils, los San Jose Sharks y los Calgary Flames.

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El baloncesto femenino universitario, en riesgo por el paro

Uno de los partidos más destacados del inicio de temporada en el baloncesto femenino universitario corre riesgo: el encuentro entre la número 1 del país, South Carolina, y la número 3, USC, programado para el domingo a la 1 p.m. en Greenville, Carolina del Sur.

Las Trojans no pudieron salir de Los Ángeles el viernes, según confirmó su entrenadora, Lindsay Gottlieb, a The Athletic. El margen de tiempo todavía permite que el partido se celebre, aunque el plan de practicar en Greenville el sábado por la mañana ya quedó descartado.

UConn, en cambio, viajó desde Ohio State a Louisville, donde jugará el domingo, sin problemas de logística vinculados al paro.

La NFL y las cadenas de televisión, pendientes del paro

Las cadenas de televisión y la NFL monitorean la duración de la restricción aérea ante posibles ajustes en el cronograma deportivo (REUTERS/Ana Beltran)

Los equipos de la NFL habitualmente viajan el sábado para los partidos del domingo, por lo que el impacto inmediato sobre la liga era menor. Sin embargo, si el paro se extendiera, varios enfrentamientos de larga distancia serían difíciles de resolver por tierra.

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NBC Sports señaló que rutas como Buffalo a Nueva Jersey o Pittsburgh a Cincinnati son factibles en autobús, pero trayectos como el de los Chargers de Los Ángeles a Baltimore —para el partido del lunes por la noche— resultarían inviables por carretera.

Según The Athletic, si se confirmaran cancelaciones o cambios de sede masivos, ESPN —la cadena con mayor cobertura del fútbol universitario— tendría que reorganizar parte de su programación del sábado.