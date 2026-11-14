Presidenta del CNE advierte que Honduras aún no está preparada para implementar el voto electrónico

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Aixa Zelaya, considera que Honduras todavía no reúne las condiciones de confianza ciudadana para implementar el voto electrónico. (Foto: Cortesía)

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La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Aixa Zelaya, advirtió este viernes que Honduras todavía no cuenta con la confianza ciudadana necesaria para implementar el voto electrónico, debido a las dudas que persisten sobre la transparencia y fiabilidad de los resultados electorales.

La consejera consideró que introducir máquinas para emitir el sufragio requiere que los ciudadanos tengan plena certeza de que su selección quedará registrada correctamente y que su decisión será respetada durante el procesamiento de los resultados.

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Zelaya explicó que incluso con el mecanismo tradicional, en el que representantes de los partidos políticos participan en las mesas electorales y los votos pueden volver a contarse mediante la apertura de las urnas, todavía existen cuestionamientos sobre la confianza en los resultados.

“Y yo, pues pienso, medito, si aún como estamos, en que hay representación de todos los partidos políticos en la mesa, y que son las personas las que llenan el acta, que podemos volver a abrir la urna y contar los votos, no hay confianza, no digamos cuando usted llega ante una máquina, presiona un botón y debe de confiar que su respuesta llegó de esa manera”, expuso.

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El consejero electoral Eduardo Fuentes señaló que las reformas deben corregir los vacíos legales identificados durante el proceso electoral anterior. (FOTO:La Prensa)

Ante ese escenario, la titular del organismo electoral planteó que antes de avanzar hacia una transformación tecnológica completa se debe evaluar qué tanta confianza tiene la población en los mecanismos automatizados de votación.

Como alternativa, Zelaya propuso analizar la implementación de un sistema híbrido, mediante el cual los ciudadanos continúen marcando sus papeletas de forma manual, pero el conteo de los votos se realice con ayuda de máquinas.

La funcionaria consideró que este mecanismo podría contribuir a reducir errores durante el llenado de las actas y evitar algunas de las dificultades que se presentan durante el escrutinio de los resultados.

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“De esa manera podríamos evitar que esas actas sean llenadas equivocadamente, evitar los escrutinios especiales, que haya más escrutinios especiales, pero es de meditar cuánta confianza tiene el ciudadano en esa máquina que su respuesta llegue de esa manera correcta”, manifestó.

La propuesta busca mantener el respaldo físico del sufragio, de manera que exista una papeleta que pueda ser revisada y contabilizada nuevamente si surgen cuestionamientos, mientras se aprovechan herramientas tecnológicas para agilizar el procesamiento de los resultados.

La consejera señaló que la ciudadanía debe tener certeza de que su selección queda registrada correctamente cuando se utilizan mecanismos tecnológicos. (Foto: Imagen generada con IA)

Sin embargo, Zelaya insistió en que cualquier modificación debe tomar en cuenta la percepción de los electores, debido a que la incorporación de tecnología no garantiza por sí sola la credibilidad de un proceso electoral.

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El planteamiento surge en medio de las discusiones sobre las reformas que necesita el sistema electoral hondureño, luego de las dificultades registradas durante el proceso electoral anterior, particularmente en los escrutinios especiales y el funcionamiento del pleno del CNE.

Por su parte, el consejero del CNE, Eduardo Fuentes, señaló que las reformas electorales deben enfocarse en corregir los vacíos legales que provocaron problemas institucionales y dificultades durante el procesamiento de los resultados de las elecciones anteriores.

Fuentes indicó que se han presentado alrededor de 90 propuestas de reformas, que contemplan modificaciones en diferentes áreas del sistema electoral.

Entre los temas incluidos figuran cambios en la integración del Consejo Nacional Electoral, la participación de los grupos minoritarios y el fortalecimiento de la representación de las mujeres en la política hondureña.

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Zelaya planteó que los electores continúen marcando papeletas físicas, mientras las máquinas se utilizan para realizar el conteo de los sufragios. (FOTO: Archivo / Contracorriente)

También se plantean medidas orientadas a evitar que el pleno del organismo electoral vuelva a quedar paralizado por diferencias entre sus integrantes, una situación que afectó el desarrollo de distintas actividades durante el pasado proceso electoral.

Las propuestas buscan atender las debilidades identificadas en el funcionamiento de las instituciones electorales y establecer mecanismos que permitan responder ante desacuerdos o bloqueos internos.

La discusión sobre el voto electrónico y las reformas electorales vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana, garantizar la transparencia del escrutinio y evitar que las dificultades administrativas o legales afecten la declaratoria de resultados.

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Por ahora, el sistema híbrido planteado por Zelaya constituye una alternativa que deberá ser valorada dentro de las discusiones sobre posibles cambios al modelo de votación hondureño.