Guatemala culminará este fin de semana el homenaje a Miguel Ángel Asturias con la inhumación de sus cenizas

Una lápida de piedra pulida con el nombre de Miguel Ángel Asturias permanece rodeada de flores blancas y follaje verde. (Ministerio de Cultura y Deportes)

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Guatemala cerrará este sábado y domingo el homenaje póstumo a Miguel Ángel Asturias, cuyas cenizas regresaron al país después de 52 años en Francia y serán inhumadas el 15 de noviembre en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, en la ciudad de Guatemala. La agenda reunirá ceremonias en Kaminaljuyú, un homenaje popular en el Palacio Nacional y la última función de una obra de Joaquín Orellana.

El programa comenzó el viernes con un homenaje académico y literario en la Universidad Popular, institución vinculada a la Generación de 1920, de la que Asturias formó parte. Por la tarde, los restos fueron trasladados al barrio de La Candelaria, donde el arzobispo Gonzalo de Villa ofició una misa, seguida de conversatorios y conciertos hasta la medianoche.

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El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, presentó las actividades durante la conferencia semanal “La Ronda”, realizada en el Palacio Nacional con la participación del presidente Bernardo Arévalo. El funcionario definió el retorno como la reparación de “una inercia histórica” que mantuvo al escritor fuera de Guatemala durante más de cinco décadas.

Asturias era el único de los seis escritores latinoamericanos galardonados con el Premio Nobel de Literatura cuyos restos permanecían fuera de su país natal. La Academia Sueca le otorgó el reconocimiento en 1967 por una obra que, según Méndez Salinas, está arraigada en la cultura guatemalteca y continental.

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Entre sus libros figuran Leyendas de Guatemala, Hombres de maíz y El señor presidente, una novela centrada en la crítica a la arbitrariedad del poder. Sandino Asturias, nieto del escritor, definió el regreso de las cenizas como “un acto de justicia histórica”.

Las cenizas del escritor Miguel Ángel Asturias regresaron a Guatemala tras permanecer 52 años en Francia. (Ministerio de Cultura y Deportes)

Rigoberta Menchú Tum en la ceremonia de Kaminaljuyú

La ceremonia de este sábado se realizará a las 10:00 en Kaminaljuyú, la antigua ciudad que permanece enterrada bajo la actual capital guatemalteca. Participará la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú Tum, quien junto con Asturias integra el grupo de los dos únicos guatemaltecos distinguidos con un Premio Nobel.

Méndez Salinas describió esa presencia como un encuentro entre “dos personalidades de estatura universal” de Guatemala. La actividad tendrá lugar en uno de los espacios arqueológicos elegidos para el tramo final del regreso de los restos del autor.

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El Palacio Nacional abrirá desde las 18:00 el Salón de Banderas para un homenaje popular. El público podrá visitar la urna con las cenizas de Asturias y recorrer la exposición del Fondo Asturias, un conjunto de manuscritos del escritor que resguarda el Archivo General de Centroamérica.

La muestra será la primera exhibición pública de ese archivo documental. El homenaje popular continuará el domingo por la mañana en el mismo edificio antes de la ceremonia de inhumación.

La tumba en el centro cultural que lleva su nombre

El domingo 15 de noviembre comenzará a las 7:00 con la carrera “Leyendas de Guatemala”, cuya meta estará ubicada en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. A las 16:00, las cenizas del escritor serán depositadas en ese recinto, destinado a convertirse en su lugar de descanso permanente.

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El centro cultural, ubicado en la ciudad de Guatemala, es un espacio asociado a la música, el teatro y la danza del país. Méndez Salinas afirmó que la tumba será concebida como un sitio abierto para toda la población.

El ministro sostuvo que el Estado cumple “una obligación histórica” al devolver a Asturias a su país y situar a los referentes culturales guatemaltecos en el centro de la conversación pública. También convocó a la población a acercarse a la obra del escritor durante las tres jornadas programadas.

La agenda concluirá a las 19:00 con la última presentación de La tumba del Gran Lengua, del músico Joaquín Orellana. La obra será el cierre artístico de las actividades organizadas tras el retorno de las cenizas de Asturias.

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