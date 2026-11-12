Lara Croft llegaría a Nintendo Switch 2 con ‘Tomb Raider: Catalyst’

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics.

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Una actualización de Amazon News incluyó a Tomb Raider: Catalyst entre los próximos lanzamientos para Nintendo Switch 2. El juego de Lara Croft, publicado por Amazon Games, tiene previsto su estreno para 2028, pero esa versión todavía no fue confirmada públicamente por Nintendo ni por Crystal Dynamics.

El listado publicado por Amazon

La información apareció en el canal oficial de noticias corporativas de Amazon, dentro de un artículo dedicado a los dos próximos videojuegos de Tomb Raider. El texto señala que ambos llegarán a PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y Steam.

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La frase incluye tanto a Catalyst como a Tomb Raider: Legacy of Atlantis. La diferencia es importante: la edición de Legacy of Atlantis para la nueva consola de Nintendo ya había sido anunciada y cuenta con una página para reservarla en la Nintendo eShop. Catalyst, en cambio, no tenía hasta ahora una versión conocida para esa plataforma.

El artículo fue actualizado el 9 de noviembre y mantuvo la referencia a Switch 2 durante al menos dos días, según la información disponible. Eso reduce la posibilidad de que se trate de un texto antiguo o de una lista de plataformas copiada antes de su publicación, aunque todavía podría ser un error editorial.

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Amazon tiene acceso directo a los planes comerciales del juego porque Amazon Games será responsable de publicarlo. Pese a ello, la mención en Amazon News no reemplaza un anuncio formal con detalles sobre la versión, sus características técnicas o su fecha exacta. Tampoco hubo una comunicación equivalente en los canales de Nintendo o Crystal Dynamics.

Lo que se sabe de Tomb Raider: Catalyst

Catalyst presentará una versión más madura y experimentada de Lara Croft. Su lanzamiento estaba previsto originalmente para una fecha anterior, pero fue retrasado durante 2026 y ahora está programado para algún momento de 2028. Las fuentes no aportan un día concreto ni precisan si todas las ediciones saldrán al mismo tiempo.

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La posible llegada a Switch 2 ampliaría la lista de plataformas confirmadas o mencionadas para el proyecto. También permitiría que la próxima aventura principal de Lara Croft aparezca en el sistema de Nintendo junto con Legacy of Atlantis, que ya tiene asegurada su edición para la consola.

Quedan varias preguntas abiertas. Amazon no indicó si la versión para Switch 2 será idéntica a las de PlayStation 5, Xbox Series y PC, ni explicó qué estudio se encargaría de adaptarla. Una adaptación consiste en ajustar gráficos, rendimiento y controles a las capacidades específicas de otra plataforma. Tampoco se conocen posibles diferencias de contenido.

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La distancia hasta 2028 deja margen para que Amazon Games, Crystal Dynamics o Nintendo presenten la edición de manera oficial. Hasta entonces, el artículo funciona como el primer indicio procedente de una fuente vinculada directamente con la publicación del juego, pero no como una confirmación independiente de las tres partes involucradas.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis, de Crystal Dynamics y Flying Wild Hog.

Legacy of Atlantis llegará primero

Los jugadores no tendrán que esperar hasta 2028 para el siguiente lanzamiento de la franquicia. Tomb Raider: Legacy of Atlantis se estrenará el 12 de febrero de 2027 y ofrecerá una reimaginación de la primera entrega de Tomb Raider.

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Ese proyecto ya fue anunciado para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y Steam. A diferencia de lo ocurrido con Catalyst, su presencia en la consola de Nintendo está respaldada por una ficha oficial en la tienda digital del sistema, donde ya puede reservarse.

La publicación de Amazon agrupa a los dos títulos bajo la misma lista de plataformas, lo que originó la información sobre Catalyst. Por ahora, Legacy of Atlantis sigue siendo el único de los dos con lanzamiento fechado: estará disponible el 12 de febrero de 2027.

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