La reflexión de Abel Pintos tras cantarle al Papa León XIV: “En este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”

El cantante conversó en el ciclo de Guido Kaczka sobre la profunda experiencia de brindarle su voz al sumo pontífice (Video: Es mi sueño/ Eltrece)

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Abel Pintos volvió a emocionarse al recordar en Es mi sueño (Eltrece) la presentación que realizó ante el papa León XIV en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Durante la emisión del martes 10 de noviembre, el cantante definió la experiencia como “una bendición” y destacó el mensaje que recibió de la comunidad de la institución.

Antes de darle la palabra, Guido Kaczka recordó la actuación del músico junto al coro del establecimiento durante la visita del Pontífice. El jurado del ciclo agradeció a los residentes, trabajadores, músicos e integrantes de la orquesta y sostuvo que el encuentro le dejó una mirada distinta sobre el lugar.

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La conmovedora presentación de Abel Pintos ante el papa León XIV: así cantó “La Llave” en el Cottolengo Don Orione

“Fue un momento hermoso”, afirmó el artista. Luego transmitió una frase que, según explicó, forma parte del mensaje cotidiano del Cottolengo: “No sufrimos la discapacidad; vivimos con mucha alegría y muy agradecidos con Dios”. El cantante señaló que la visita de León XIV multiplicó la emoción de la jornada, aunque aclaró que el clima de convivencia y afecto que encontró no respondió solo a la presencia del jefe de la Iglesia católica.

“Lo que viví en esta presentación, con el honor de cantarle al Papa, no fue una excepción. Todos los días que tuve la posibilidad de estar ahí fue exactamente lo mismo que se vivió después”, expresó en el ciclo de El Trece. El artista también destacó el impacto personal que tuvo su vínculo con la institución de Claypole, en el partido de Almirante Brown. “A veces nos compadecemos de quien, a lo mejor, se está compadeciendo de nosotros”, reflexionó, y definió al Cottolengo como una familia.

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Un día antes Abel Pintos participó de la visita de León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione. En el salón principal del predio interpretó “La Llave” junto al coro de la institución y con el acompañamiento en guitarra de Marcelo Predacino.

El Sumo Pontifice comenzó su cronograma de actividades estipuladas.

La actuación fue el resultado de varias semanas de preparación en la institución. El cantante visitó el establecimiento en distintas oportunidades para participar de los ensayos, conocer a residentes y trabajadores, y ajustar el número junto al coro. Ese trabajo previo también le permitió compartir momentos fuera del escenario con la comunidad que lo recibiría en la jornada de la visita papal.

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En la previa, el artista había contado que la propuesta surgió de la Iglesia local, que elevó su nombre ante las autoridades del Vaticano. La confirmación llegó después de una espera atravesada por protocolos y por la expectativa del cantante, quien se definió como un hombre de fe.

Pintos reconoció que la ansiedad estuvo presente hasta el día del encuentro. Para él, la invitación suponía una situación inusual: era la posibilidad de conocer en persona a un Pontífice y de representar a la música argentina en la primera actividad de León XIV en el país. En ese marco, explicó que buscó ponerse a disposición de los anfitriones y de las necesidades de la ceremonia.

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Abel Pintos se presentó ante León XIV en en Cottolengo Don Orione

El músico había anticipado que la presentación no tendría las características de un recital. La canción debía integrarse a un encuentro protagonizado por los residentes, sus familias, trabajadores y la comunidad religiosa del Cottolengo. Por eso, la preparación se concentró en una interpretación compartida y en el trabajo con quienes integraban el coro.

El Papa siguió la actuación junto a integrantes de su comitiva, residentes, trabajadores y autoridades. Después del número musical y de los testimonios de la comunidad, agradeció a los artistas: “Gracias por la música”. En el programa de canto, Pintos agradeció al Pontífice por incluir a la institución dentro de su agenda en la Argentina. “En este mundo y en este momento del mundo, la coherencia es muchísimo”, dijo.

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El Pequeño Cottolengo Don Orione fue fundado en 1935 y alberga a cerca de 400 personas con discapacidades. Está ubicado en un predio de 50 hectáreas de Claypole y desarrolla tareas de asistencia, acompañamiento y vida comunitaria con residentes, trabajadores y religiosos.