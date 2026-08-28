La insólita interrupción en Es mi sueño que motivó la advertencia de Guido Kaczka al Puma Rodríguez: “¿Qué es esa música?"

El Puma Rodríguez recibió un llamado en vivo y su rington inquietó a Joaquín Levinton y a todo el jurado

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La noche avanzaba en los estudios de El Trece cuando un imprevisto alteró la dinámica habitual del jurado en Es mi sueño. En plena devolución a los participantes Lizard y Daiana Contte, un tono musical inesperado cortó el aire. El celular de El Puma Rodríguez sonó en vivo, provocando un instante de desconcierto que rápidamente se transformó en comentario obligado entre los presentes.

El primero en reaccionar fue Guido Kaczka, conductor del ciclo, que interpeló al jurado y a la audiencia con una mezcla de sorpresa y humor. “¿Qué es esa música? Ah, pensé que lo habían puesto acá. Pero ¿cómo es? ¿Te suena el teléfono? Lo llamás al Puma…”, lanzó el presentador, generando risas y miradas cómplices en el estudio. En ese cruce, la naturalidad del momento dejó ver la complicidad que circula entre quienes comparten la mesa evaluadora.

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El hecho no pasó desapercibido para Joaquín Levinton, jurado y cantante de Turf, quien quedó visiblemente intrigado por el particular ringtone. El sonido se coló en medio de su devolución a los concursantes, obligándolo a pausar su intervención. La reacción de Levinton, entre asombro y desconcierto, fue compartida por el resto del jurado, que no pudo disimular su sorpresa ante lo insólito de la situación.

Jimena Barón, Abel Pintos y El Puma Rodríguez activaron el voto verde, mientras Joaquín Levinton eligió el amarillo para los participantes

La interrupción del teléfono de El Puma Rodríguez durante la transmisión en directo generó un momento inesperado que involucró tanto a los miembros del jurado como a la conducción. Mientras Lizard y Daiana Contte esperaban atentos la devolución de sus interpretaciones, la escena se cargó de un clima distendido y espontáneo que se robó la atención del público y las redes sociales.

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Cuando una situación así sucede en televisión en vivo, la reacción suele marcar el tono del segmento. En este caso, la sorpresa de Guido Kaczka fue la chispa que encendió un intercambio entre los jurados, quienes alternaron bromas y gestos de incredulidad. Nadie pudo ignorar el episodio, aunque pronto retomaron su rol evaluador.

El músico Joaquín Levinton observa la intervención de sus compañeros de jurado durante un programa de televisión.

Sucedió justo cuando los participantes interpretaron La Bifurcada, un clásico del grupo Memphis La Blusera. La presentación había generado expectativa, y la irrupción del tono musical del teléfono alteró fugazmente los ánimos en el estudio, sin opacar la actuación de los concursantes.

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Tras el incidente y dejando atrás la anécdota del llamado, Jimena Barón, Abel Pintos y el propio El Puma Rodríguez activaron sus palancas en color verde, señal de aprobación. Solo Joaquín Levinton optó por el amarillo, aunque la decisión final permitió que Lizard y Daiana Contte avancen a la siguiente instancia del certamen.

Guido Kaczka reaccionó con sorpresa y humor al ringtone de El Puma Rodríguez y convirtió el episodio en un momento central de la gala

El incidente generó reacciones espontáneas tanto en el jurado como en la conducción, pero no alteró el desenlace de la gala: los concursantes recibieron mayoría de votos positivos y continuaron en competencia.

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Las devoluciones y la dinámica en el estudio

El incidente del teléfono de El Puma Rodríguez generó repercusión en el público y se viralizó en redes sociales durante la emisión de Es mi sueño

El flujo habitual del programa suele centrarse en las devoluciones del jurado, que marcan el pulso de cada gala. La intervención involuntaria del celular aportó un matiz diferente, mostrando el costado más humano de los protagonistas. “Es el tema, hermano”, había dicho días antes El Puma Rodríguez en otra devolución, frase que resuena como ejemplo del tono directo y coloquial que caracteriza sus intervenciones.

En la jornada en cuestión, la atención se repartió entre la performance de los participantes y el episodio del ringtone. La respuesta de Guido Kaczka, mezclando asombro y humor, marcó la diferencia y logró que el momento se integre de manera orgánica a la dinámica televisiva.

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Los participantes, por su parte, mantuvieron la compostura y siguieron atentos las evaluaciones, sin perder de vista la oportunidad de avanzar en el certamen. El público celebró la espontaneidad del episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales y encabezó las listas de lo más comentado de la noche.