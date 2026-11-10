El terremoto del 9 de octubre en Panamá dejó 6,453 siniestros reportados hasta el 31 de octubre, afirma el sector asegurador

Una maqueta de una vivienda con daños estructurales reposa sobre un formulario de reclamo de seguro residencial panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El terremoto registrado el 9 de octubre pasado desató un operativo conjunto entre aseguradoras, ajustadores independientes y otros profesionales encargados de evaluar los daños reportados por los asegurados en el país.

Desde el momento del sismo, las compañías del sector invitaron a los afectados a notificar los perjuicios sufridos en sus bienes, según detalló la Asociación Panameña de Aseguradoras (Apadea).

PUBLICIDAD

Al 31 de octubre, las aseguradoras que operan en el país habían registrado 6.453 siniestros vinculados al terremoto, y habían constituido reservas preliminares por USD 108,7 millones para hacer frente a las eventuales indemnizaciones, señala.

Ese monto representa la provisión que las compañías destinaron de forma anticipada mientras avanza la revisión caso por caso de cada reclamo, de acuerdo con la información del gremio asegurador.

La cifra corresponde al conteo acumulado que las 19 compañías miembros de la Apadea entregaron a la asociación.

Al cumplirse este 9 de noviembre un mes del sismo de 7.5 grados registrado en el país, ya suman más 40 mil 720 viviendas las reportadas con afectaciones totales y parciales, según los registros oficiales. (Miviot)

El relevamiento, se indicó, abarca todos los reclamos presentados por los asegurados en las casi cuatro semanas posteriores al movimiento telúrico.

Las 19 compañías miembro, se reiteró, constituyeron reservas preliminares por USD 108,7 millones.

La Asociación Panameña de Aseguradoras precisó que esa cifra surge de la sumatoria de los datos aportados por cada una de sus firmas asociadas. Se trata de un número preliminar, sujeto a variación a medida que continúen las inspecciones de los bienes afectados.

PUBLICIDAD

El organismo explicó que el objetivo primordial del sector fue recibir y registrar de manera oportuna los reportes de los asegurados. A partir de ese registro, las compañías avanzan hacia la inspección de los inmuebles y otros bienes dañados.

Tras el relevamiento inicial de daños, el proceso continúa con la verificación técnica de cada caso. Las aseguradoras deben determinar la procedencia de las coberturas contratadas por cada asegurado antes de avanzar hacia la cuantificación de las indemnizaciones que correspondan.

La Asociación Panameña de Aseguradores es una organización creada el 21 de noviembre de 1952 para fomentar, difundir y coordinar la actividad aseguradora a nivel privado. (Apadea)

Esa etapa de verificación es la que explica por qué la cifra de USD 108,7 millones corresponde todavía a reservas preliminares y no a montos definitivos de pago. El organismo gremial no ofreció, en esta instancia, una fecha estimada de cierre del proceso.

PUBLICIDAD

La Asociación Panameña de Aseguradoras remarcó que un evento de esta magnitud exige una coordinación especial entre distintos actores. Participan las propias compañías aseguradoras, los ajustadores independientes y otros profesionales que intervienen en la evaluación técnica de los siniestros.

Esa articulación, afirman, busca garantizar que cada reclamo reciba una inspección adecuada antes de definir el alcance de la cobertura. El volumen de casos reportados, más de seis mil en menos de un mes, añade presión sobre los equipos encargados de recorrer los inmuebles afectados.

La Apadea no detalló, en la información suministrada, la distribución geográfica de los siniestros ni el tipo de bienes más afectados.

Tampoco especificó qué proporción de los 6.453 casos corresponde a viviendas, comercios u otro tipo de propiedades.

Las aseguradoras informaron que han habilitado líneas telefónicas y de WhatsApp para reportar los daños. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asociación gremial manifestó que continuará actualizando el balance a medida que avancen las inspecciones pendientes.

Se reitera que el monto de USD 108,7 millones en reservas preliminares funciona, por ahora, como la principal referencia económica del impacto del sismo sobre el sector.

PUBLICIDAD

Indica que una las principales recomendaciones para hacer la presentación de un reclamo, de tener una póliza de incendio o multirriesgo vigente es confirmar el tipo de póliza que se tiene.

Si es una póliza de incendio, la misma cubre la estructura de su vivienda o comercio (paredes, cielorraso, etc.) y si es una póliza multirriesgo, ya sea residencial o comercial, cubrirá el contenido, es decir, todo aquello que se haya afectado dentro de su vivienda a consecuencia del terremoto (mobiliario, línea blanca, electrodomésticos, etc.)

Todas las aseguradoras indicaron que han habilitado líneas telefónicas y de WhatsApp para reportar los daños.