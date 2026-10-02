Edith Hermida enfrentó al jurado de MasterChef Celebrity por las críticas a su plato: “No está crudo”

La participante rechazó las devoluciones de los jurados, defendió su preparación y dejó un áspero ida y vuelta por unas tortillas norteñas rellenas (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

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La primera noche de beneficios de MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo un fuerte chispazo cuando Edith Hermida defendió su preparación frente a las críticas de Maru Botana, Germán Martitegui y Damián Betular. La participante no aceptó las observaciones sobre la masa ni el relleno y sostuvo que su plato estaba rico.

La prueba del día consistió en preparar tortillas norteñas rellenas y obligó a los famosos a cocinar con una regla extra: semáforos instalados en el estudio definían cuándo podían trabajar. Con la luz roja debían detenerse; con la amarilla, retirar las elaboraciones del fuego. La conductora de Bendita (El Nueve) presentó una preparación bautizada “Vencedores vencidos”, en alusión a la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Soy ricotera, me gustan Los Redondos”, explicó, aunque aclaró que su receta no llevaba ricota.

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La conductora de Bendita presentó una preparación bautizada “Vencedores vencidos”, en alusión a la canción de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota: “Soy ricotera, me gustan Los Redondos" (MasterChef Celebrity, Telefe)

La conductora contó que nunca había preparado una masa y reconoció que empezó la prueba con cierta angustia. Según relató, hizo un relleno con cebolla, ajo, champiñones y carne, y aseguró que había respetado el tiempo de descanso de la preparación. Pero Maru Botana fue directa con su devolución. Para la cocinera, la masa tenía demasiado grosor y eso perjudicaba el resultado general. “Está como apelmazada”, le indicó, antes de sugerirle que la estirara mejor en futuras pruebas.

La tortilla norteña rellena de Edith Hermida que terminó en polémica

La jurado consideró que el relleno tenía una propuesta distinta, pero señaló que la masa pesada absorbía sus jugos y no permitía percibir los sabores. Hermida escuchó la devolución y admitió que, al mirar el plato, también había empezado a sospechar que la masa le había quedado gruesa. La evaluación subió de tono con la intervención de Germán Martitegui, quien coincidió con Maru y fue aún más tajante: “La masa está pesada, gruesa y cruda”. Además, cuestionó el sabor del relleno y la cantidad utilizada.

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Maru Botana le bajó el pulgar a la tortilla de Edith Hermida

Pero Hermida no estuvo de acuerdo con los jurados y se plantó. “Para mí tenía todo el sabor”, respondió, y contó que se había comido lo que sobró porque estaba satisfecha con la preparación. Ante esa reacción, Martitegui le respondió con humor: “Bueno, eso es tu tema”. El momento más tenso llegó cuando Damián Betular sumó una observación sobre las verduras. “Y ni hablar de lo crudo que está la cebolla y el morrón”, lanzó. Hermida volvió a rechazar el comentario: “No está crudo”.

Mientras los chefs insistían en que debía equilibrar mejor la preparación, Hermida dejó en claro que no pensaba ceder en su postura. “Yo estoy acostumbrada al debate, yo debato”, sostuvo en una entrevista a cámara posterior. Wanda Nara intervino para calmar el clima y la definió como “rebelde”. La participante tomó la etiqueta sin problemas: “No tengo ningún problema en ser rebelde”.

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"La tortilla es pesada, gruesa y cruda", la criticó Germán Martitegui

Antes de cerrar su paso por la devolución, Hermida fue contundente: “No coincido en lo que me dijo ni Betular ni lo que me dijo Maru”. La noche no mejoró para la animadora. El plato de Hermida quedó entre los dos peores de la gala, junto al de Nazareno Casero. Sin embargo, el jurado resolvió que fuera el actor quien recibiera el delantal negro, que le aseguró un lugar en la primera gala de eliminación de la temporada, prevista para el domingo.

Antes de esa definición, los chefs habían destacado las preparaciones de Elizabeth “La Negra” Vernaci, Karina Mazzocco, Hernán “Mala Fama” Coronel, Josefina “China” Ansa y Sebastián Presta. De ese grupo, solo dos participantes podían acceder a las medallas y a los beneficios para la semana siguiente de competencia.

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“Para mí tenía todo el sabor. No está crudo”, se defendió la conductora

Germán Martitegui entregó la medalla plateada a Mala Fama por sus tortillas de carne, queso y “chimiriqui”. El cantante de cumbia celebró el reconocimiento con baile: “Se la dedico a mi familia entera, pero por sobre todo a mis nietas, que son más que mis nietas, son como mis hijas”. Luego, Martitegui definió a Presta como un “cocinero intuitivo” y le otorgó la primera medalla dorada de la temporada por sus tortillas de carne y vegetales. Antes de colocar el galardón sobre su delantal, del lado del corazón, el actor y comediante expresó: “Se la dedico a mis hijastres que me están mirando”.