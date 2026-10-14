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Daniela Christiansson regresó con Maxi López al país y fue tajante sobre los rumores: “Hablaba todo el día con mi hombre”

La pareja fue consultada por Intrusos sobre la distancia que atravesaron, las versiones de separación y una posible participación de la modelo en MasterChef

Luego de semanas de mudanzas y cambios familiares, Daniela Christiansson pisó suelo argentino y habló sobre su tiempo alejada de Maxi López (Intrusos - América)
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Después de casi cuatro meses separados por la distancia y los compromisos laborales, Maxi López volvió a abrazar a su familia completa en Ezeiza. Daniela Christiansson llegó al país este fin de semana junto a sus dos hijos, Lando y Elle, su mamá y la perrita Kika, con las valijas cerradas y la decisión tomada de instalarse definitivamente en la Argentina. El reencuentro, cargado de emoción, puso fin a un año atravesado por rumores de crisis que la pareja decidió dejar atrás al hablar con Intrusos (América).

El cruce se produjo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde un notero del ciclo interceptó a la pareja completa. Entre valijas, los chicos, la mascota y la suegra de Maxi, ambos intentaron responder las consultas en medio del movimiento propio de la llegada. “Ahora sí, ya vienen para quedarse. Ya cerramos la casa en Suiza...”, comenzó diciendo el exdeportista, entre risas, al confirmar que la mudanza familiar finalmente se concretó. Consultado sobre si esperaba este momento, respondió de manera breve y contundente: “Sí”.

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El notero continuó la charla con Christiansson, a quien le preguntó cómo se sentía. “Bien”, respondió la modelo, mientras recibía la bienvenida del cronista. Consultada sobre la espera previa a este reencuentro después de tanto tiempo, Daniela fue más extensa en su respuesta: “Finalmente. Claro. Fue un año que tuvimos que pasar así, pero bien lo logramos. Lo superamos. Lo superé muy bien”.

Un hombre con camiseta blanca y una mujer con vestido estampado sostienen a dos niños pequeños frente a plantas de hortensias
Luego de meses separados físicamente, la familia se reunión en suelo argentino (Instagram)

La conversación avanzó hacia los rumores de separación que habían circulado durante la distancia entre ambos, versiones que la propia Daniela había desmentido en su momento. Al ser consultada nuevamente sobre el tema, explicó: “No, pero yo no los sentía esos rumores porque estaba todo el día hablando con mi hombre. Siempre fuimos cercanos. A pesar de la distancia siempre fuimos una pareja. No pasó nada”.

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El notero también quiso saber si había viajado toda la familia junto a ella. “Mi mamá me acompaña”, afirmó la modelo, quien metros atrás estaba su madre con varias valijas, y luego agregó: “Sí, obvio... Está muy bueno”, en referencia a la compañía durante el viaje.

Ante la consulta sobre la buena relación con Wanda Nara, expareja de López y madre de sus hijos mayores, Daniela respondió con naturalidad: “Sí, muy buena”. Sin embargo, cuando el notero le preguntó si mantenía un vínculo fluido con ella, la modelo fue clara: “No tenemos contacto”. En ese momento, el periodista indagó si ahora surgiría por vivir en el mismo país. Christiansson respondió entonces: “No en español. No hay problema entre las dos”.

Una mujer rubia con camiseta blanca y jeans abraza a un hombre con camiseta negra al aire libre junto al agua durante el atardecer
La modelo dejó abierta la posibilidad de participar en el mismo certamen en el que estuvo el exfutbolista (Instagram)

La charla tomó entonces un giro hacia la televisión, cuando el notero le preguntó a Daniela si participaría de MasterChef Celebrity, ciclo en el que Maxi ya había estado presente en una edición anterior. “No sé”, respondió la modelo en un primer momento. Ante la aclaración de que su pareja ya había formado parte del certamen, insistió: “No sé. Vamos a ver”.

El cronista quiso saber si, en caso de recibir una invitación, a ella le gustaría sumarse a la propuesta. “Sí, puede ser... ¿Por qué no?”, respondió Daniela, dejando abierta la posibilidad. Ante ese comentario, López reaccionó con sorpresa y cierto humor: “Viste... Vamos a charlar a ver qué pasa”. La frase dejó en claro que se trataba de una idea que todavía no habían conversado en profundidad como pareja.

El notero aprovechó el momento para indagar sobre otro vínculo familiar de López y le preguntó si hablaría con Nara sobre esta posibilidad. López respondió con tranquilidad: “Wanda ya sabe todo”. Y luego, la conversación cerró con una pregunta sobre el vínculo actual entre Maxi y la empresaria, madre de sus hijos. El exfutbolista respondió de manera escueta pero contundente: “Bien. Top”.

Cuatro personas, dos adultos y dos niños pequeños, posan al aire libre frente a un lago con montañas y barcos atracados
Maxi López y Daniela Christiansson posan con sus dos hijos, Lando y Elle, quienes también se mudaron de manera definitiva al país (Instagram)

Cabe recordar que Daniela se había instalado por un tiempo en la Argentina junto al exfutbolista. Sin embargo, cuando López viajó para cubrir el Mundial 2026 en la pantalla de Telefe, Christiansson armó las valijas y, junto a Elle y Lando, los dos hijos que tienen en común, regresó a Suiza, lejos del exdelantero del Barcelona, con la intención de llevar adelante la mudanza para instalarse de manera definitiva en la Argentina.

Con la llegada de este fin de semana a Ezeiza, esa mudanza finalmente se concretó. La familia completa, junto a la mascota Kika y la mamá de Daniela, llegó al país para instalarse de manera permanente, después de un año marcado por la distancia, los rumores de crisis y los compromisos laborales que mantuvieron a Maxi López y Daniela Christiansson en distintos continentes.

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