Electronic Arts revive 25 juegos clásicos en Steam y suma siete remasters

Electronic Arts relanzó 25 juegos clásicos de PC en Steam, entre ellos entregas de Wing Commander, Ultima, Road Rash y Theme Hospital. Siete títulos recibieron ediciones de aniversario con material audiovisual restaurado y mejoras para equipos modernos; estas versiones también se ofrecen en GOG y EA App, mientras que los otros 18 juegos ya estaban disponibles fuera de la tienda de Valve.
Siete ediciones de aniversario
Las principales novedades son siete Anniversary Edition preparadas a partir de materiales conservados por Electronic Arts. El grupo incluye Road Rash: 30th Anniversary Edition, Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition y cinco entregas de Wing Commander.
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Los juegos de la saga espacial que recibieron este tratamiento son Wing Commander: 35th Anniversary Edition, Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition, Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition, Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition y Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition.
Estas versiones incorporan correcciones de errores, ajustes de calidad de vida y compatibilidad mejorada con computadoras actuales. Las mejoras de calidad de vida son cambios destinados a reducir fricciones del diseño original, como controles más cómodos o procesos simplificados, sin sustituir la estructura central del juego.
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Electronic Arts también restauró secuencias FMV, sigla utilizada para los videos con actores o animaciones prerenderizadas que ocupaban una parte central de varios juegos de los años noventa. Parte de esas escenas fue reescalada a una resolución superior mediante herramientas de inteligencia artificial. Las ediciones integran, además, algunas modificaciones populares creadas durante años por las comunidades de jugadores.
El precio de referencia informado para cada Anniversary Edition es de 9,99 dólares. Los otros relanzamientos cuestan 4,99 dólares, aunque los importes finales pueden cambiar según la moneda, los impuestos y la región configurada en cada tienda.
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Los 25 juegos que debutan en Steam
La selección reúne simuladores espaciales, juegos de rol, estrategia, acción y administración. Una parte importante del catálogo procede de series que tuvieron un peso considerable en la producción de b de los años ochenta y noventa.
Esta es la lista completa publicada para Steam:
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- Crusader: No Regret
- Crusader: No Remorse
- Privateer 2: The Darkening: 30th Anniversary Edition
- Road Rash: 30th Anniversary Edition
- Strike Commander
- Theme Hospital
- Ultima I: The First Age of Darkness
- Ultima II: The Revenge of the Enchantress
- Ultima III: Exodus
- Ultima IV: Quest of the Avatar
- Ultima IX: Ascension
- Ultima Underworld I
- Ultima Underworld II
- Ultima V: Warriors of Destiny
- Ultima VI: The False Prophet
- Ultima VII: The Complete Edition
- Ultima VIII: Gold Edition
- Wing Commander II: Vengeance of the Kilrathi: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander III: Heart of the Tiger: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander IV: The Price of Freedom: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander Prophecy: 30th Anniversary Edition
- Wing Commander: 35th Anniversary Edition
- Wing Commander: Academy
- Wing Commander: Armada
- Wing Commander: Privateer
Todos pueden ejecutarse en computadoras actuales y están disponibles para usuarios de Steam Deck, aunque la experiencia concreta puede depender de la configuración y del nivel de compatibilidad indicado por Valve para cada producto.
La distinción entre ambas clases de lanzamiento es importante. Los 25 juegos aparecen por primera vez en Steam, pero Crusader, Strike Commander, Theme Hospital, los Ultima y las ediciones originales vinculadas con Wing Commander ya podían comprarse en GOG o EA App. Las siete Anniversary Edition son los estrenos que llegaron al mismo tiempo a las tres tiendas.
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La bóveda que permitió recuperar los juegos
El trabajo de preservación comenzó en marzo de 2022, cuando Jim Vessella, productor sénior de Electronic Arts, encontró una gran bóveda de archivos físicos en el campus de EA Redwood Shores. La sala contenía casi 20.000 piezas, incluidas cintas maestras relacionadas con Wing Commander y Road Rash.
Vessella y un equipo reducido iniciaron entonces un proceso de digitalización. El objetivo era rescatar materiales almacenados en soportes físicos que podían deteriorarse y preparar archivos utilizables en hardware contemporáneo. Según Electronic Arts, el grupo logró preservar alrededor de 2.500 horas de metraje histórico.
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Ese material sirvió como base para restaurar las secuencias de video incluidas en las Anniversary Edition. También permitió trabajar con fuentes de mayor calidad que las presentes en muchas copias comerciales conservadas durante décadas por los jugadores.
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