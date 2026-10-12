“Tan incondicional no era”: el ácido remate de Lizy Tagliani a Luck Ra que incomodó a todos en MasterChef

Durante una emisión de MasterChef Celebrity, Lizy Tagliani realiza un comentario humorístico referente a la reciente separación de Luck Ra

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Lizy Tagliani lanzó una frase sobre la ruptura de Luck Ra y La Joaqui durante la segunda instancia de eliminación de MasterChef Celebrity, cuando el cantante cordobés interpretaba un clásico de Luis Miguel desde el balcón del estudio. El comentario de la conductora y comediante hizo referencia directa al final de su relación y provocó risas entre los presentes.

La escena ocurrió cuando Wanda Nara le pidió al cantante que interpretara algún tema para acompañar a los participantes que todavía competían en las hornallas. El músico había quedado al margen de esa prueba junto con Lizy y otros concursantes que ya tenían asegurada su continuidad en el certamen de Telefe.

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La conductora eligió una consigna precisa. Quería escuchar una canción de Luis Miguel. Luck Ra aceptó sin demoras y eligió, entre otras, “La incondicional”, una de las baladas más conocidas del repertorio del artista mexicano. El tema, publicado a fines de los años 80, se convirtió en el disparador de un cruce que mezcló humor, música y referencias a la vida privada del cantante.

Desde el balcón, Luck Ra comenzó a entonar uno de los fragmentos más reconocibles de la canción: “Tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada”. La letra no pasó inadvertida para Lizy, que intervino apenas escuchó la palabra que da nombre al tema.

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“Tan incondicional no era”, lanzó la humorista, en alusión a la separación del intérprete de “La morocha” y La Joaqui. La frase fue breve, aunque alcanzó para instalar el tema sentimental en medio de la competencia gastronómica.

En sólo dos semanas, Luck Ra ya es una de las figuras destacadas de MasterChef

El intercambio se dio en un clima distendido, con los participantes fuera de riesgo observando el desarrollo de la gala desde el balcón. Lizy, que suele aprovechar las intervenciones espontáneas dentro del reality, vinculó la letra romántica de Luis Miguel con una ruptura que todavía genera comentarios en redes sociales.

El final de la relación entre Luck Ra y La Joaqui se conoció a fines de julio, luego de casi dos años de vínculo. Ambos habían compartido momentos de su historia en redes, apariciones públicas y referencias afectuosas en entrevistas. La noticia de la separación sorprendió a parte de sus seguidores, que hasta ese momento asociaban a la pareja con una de las relaciones más expuestas de la escena musical argentina.

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Tras los rumores de ruptura, ambos realizaron publicaciones con mensajes que buscaron transmitir respeto por el vínculo que habían construido. Ninguno de los dos profundizó de forma pública en los motivos que llevaron a la decisión, aunque las versiones sobre una presunta infidelidad comenzaron a circular en las redes sociales.

Una de esas especulaciones involucró a Tuli Acosta, amiga del cantante. Luck Ra rechazó que hubiera existido una tercera persona y negó las interpretaciones que surgieron a partir de posteos y comentarios de usuarios. La Joaqui también se refirió al tema y pidió que no se alimentaran versiones sin sustento sobre el final de su relación.

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En ese contexto, la broma de Lizy Tagliani sumó un nuevo capítulo televisivo a una separación que todavía despierta curiosidad entre los fanáticos. La artista aprovechó el doble sentido de “La incondicional” para hacer una observación sobre el romance terminado, sin que Luck Ra respondiera de inmediato a la chicana.

Wanda Nara interrogó a Luck Ra sobre su separación de La Joaqui (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

El momento no fue el único en el que se llevó la conversación hacia la situación sentimental del músico. Durante otro intercambio dentro del programa, la conductora le consultó por el trato que mantuvo con La Joaqui luego de la ruptura. El cantante respondió con una definición que buscó dejar claro el tono de la separación.

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“Yo puedo dar fe de que ella siempre me respetó mucho y yo, por eso, siempre la voy a respetar”, afirmó Luck Ra. Wanda retomó entonces las versiones que circularon en redes y sugirió que era necesario aclarar algunos de los rumores que habían surgido alrededor del caso.

La conductora fue más allá y formuló una pregunta que vinculó el caso de Luck Ra con su propia experiencia personal. “¿Te icardearon?”, le preguntó Wanda Nara, en referencia a la historia que mantuvo con Mauro Icardi y a las situaciones que rodearon su relación en los últimos años.

El músico aceptó el juego y trató de ordenar la comparación propuesta por la conductora. “Ponele que yo soy Wanda. Mi ex vendría siendo Icardi, creo. Y mi amigo, mi examigo, vendría siendo...”, expresó, sin completar la frase frente a las cámaras.

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Wanda quiso saber de qué forma Luck Ra se había enterado de las circunstancias que rodearon el final de su romance. El artista respondió que no hubo una conversación directa y que tomó conocimiento de algunas situaciones a través de las redes sociales. “Esa llamada de él nunca existió”, sostuvo durante la charla.

La conductora incluso dejó abierta la posibilidad de invitar al programa a las personas mencionadas durante el intercambio. “Pueden venir alguno de los dos. Porque yo a todos los que nombraste de mi historia los invito cuando quieran. Tienen las puertas abiertas del canal y de mi programa”, afirmó.

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Luck Ra, por su parte, cerró el tema con un mensaje conciliador. “Puede venir quien quiera, cero rencor. Por el momento, estoy en busca de la felicidad”, dijo el cantante, antes de que la competencia volviera a concentrarse en los platos y en la definición de la gala.