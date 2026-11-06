Yoani Sánchez tras su detención de nueve horas en Cuba: “Quieren que me calle(...) quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”

La periodista cubana fue capturada el jueves, un día después, este viernes 6 de noviembre, amplió su relato en un video.

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La periodista recuperó la libertad el jueves por la noche. “Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana”, escribió en su cuenta de Facebook apenas llegó a su vivienda.

Sánchez vinculó directamente su salida del calabozo con la presión pública generada por las denuncias en redes sociales. “Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes”, añadió en la misma publicación.

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Un día después, este viernes 6 de noviembre, amplió su relato en un video. “Vine caminando y quiero devolver con gratitud esos gestos que sin lugar a dudas me hicieron que yo esté hoy aquí frente a este micrófono”, relató.

En esa misma grabación detalló los cargos que le imputaron: propaganda contra el orden constitucional, una acusación que, según explicó, se vincula directamente con su trabajo periodístico.

Mencionó en particular el podcast Cafecito Informativo, su labor al frente de 14ymedio y las cápsulas callejeras que realiza bajo el seudónimo de Andarina Sánchez.

“Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren que me silencie, quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”, afirmó.

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El jueves, Tres hombres sin identificarse se abalanzaron sobre Yoani Sánchez cuando salía de su casa en el barrio habanero de Nuevo Vedado, lo que terminó con la periodista cubana secuestrada durante nueve horas por agentes de la Seguridad del Estado.

Mi gratitud a quienes ayer alzaron su voz para denunciar mi arresto arbitrario. Cada mensaje y cada gesto de solidaridad fueron fundamentales. Gracias por no dejarme sola. De aquel encierro salí también con una denuncia urgente, dijo la periodista cubana quien permaneció más de 9 horas detenida.

La denuncia sobre los “ilegales” de La Habana

Este viernes, ya liberada, la directora de 14ymedio reveló en el video compartido en sus cuentas y que a menos de una hora ya llevaba casi 5,000 reproducciones, algo que trasciende su propio caso: en el calabozo donde estuvo recluida comprobó que decenas de cubanos son detenidos a diario en La Habana por no tener registrada una dirección capitalina en su carné de identidad.

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Los llaman “ilegales”. Y los deportan por la fuerza a sus provincias de origen.

Antes de salir del calabozo, Sánchez ya había anticipado su intención de usar la visibilidad obtenida para hablar de otros detenidos. “Tengo el deber de hacer públicas sus historias”, expresó, y afirmó que buscará dar voz a quienes permanecen bajo custodia sin exposición pública ni medios para denunciar lo que les ocurre.

En el video del viernes cumplió esa promesa. Contó que la mayoría de los detenidos en la cuarta estación no estaban ahí por delitos, sino por su situación de residencia. “Las dos palabras que más escuché estando en ese calabozo fueron ilegales y deportación”, relató.

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Según su testimonio, se trata de una ofensiva que recorre todos los barrios de la ciudad: agentes toman a jóvenes y personas de cualquier edad, los encierran horas y después los trasladan por la fuerza a su provincia de origen. La periodista calificó el mecanismo de “discriminación por origen provincial”.

La respuesta está en el Decreto-Ley 217, vigente desde 1997, que exige autorización administrativa previa para fijar residencia en La Habana. Quien no la tiene puede recibir multas y ser devuelto por la fuerza a su provincia, aun siendo ciudadano cubano dentro de su propio país.

Sánchez describió escenas de personas que habían dejado hijos al cuidado de terceros y fueron deportadas igual, además de casos de arrestos a quienes se encontraban en un municipio habanero distinto al que figura en su carné de identidad.

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Este relato no es aislado. Apenas días antes, un operativo del Ministerio del Interior en el municipio de San Miguel del Padrón terminó con 71 personas detenidas, varias de ellas señaladas por las propias autoridades como “indocumentadas e ilegales en la capital con conducta desajustada”, según consignó Tribuna de La Habana, diario oficialista.

(AP)

Human Rights Watch, organización internacional de derechos humanos, documentó que la policía cubana había expulsado por la fuerza a personas de La Habana en aproximadamente 20 mil ocasiones bajo esa norma, un patrón que, según la periodista, continúa vigente y se aplica con mayor dureza sobre migrantes internos procedentes del oriente del país.

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La acusación contra la Seguridad del Estado

Sánchez también denunció lo que llamó “la absoluta sumisión” de la Policía Nacional Revolucionaria frente a la Seguridad del Estado. Según su testimonio, pudo observarlo en la propia estación donde estuvo retenida.

“Lo vi en sus rostros, incluso en esa cuarta unidad de la policía, cómo tenían que tragarse su orgullo de policía ante el que llegaba vestido de civil”, relató. Según su descripción, bastaba con que un agente de la Seguridad del Estado mostrara su carné para que los policías uniformados se paralizaran.

La periodista pidió levantar una denuncia por secuestro contra los hombres de civil que la interceptaron, algo que, afirmó, no ocurrió. “La policía cubana, las fuerzas del orden, se deben a un precepto ideológico, político y al Partido Comunista”, sostuvo.

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Detenciones a periodistas independientes esa misma semana

El caso de Sánchez no llegó solo. Según informó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), organización no gubernamental con sede en Nueva York, el arresto se produjo tras una serie de detenciones a comunicadores independientes registradas esa misma semana en la isla.

Entre ellos figuran Adelth Bonne Gamboa, colaborador de CubaNet, arrestado e interrogado el lunes 2 de noviembre, y Camila Acosta, periodista de ese medio y corresponsal del diario español ABC. Ambos fueron liberados horas después, con multas y advertencias.

José Zamora, director regional del CPJ para las Américas, condenó el episodio. “Su detención forma parte de una campaña más amplia de represión contra los periodistas independientes”, declaró, y reclamó que las autoridades cubanas informen sobre el paradero de los detenidos de forma inmediata.

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Juan Pablo Segura, secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, también se pronunció sobre el caso a través de la red social X. Calificó lo ocurrido como parte de “la continua campaña del régimen cubano para aplastar a la prensa independiente”.

Sánchez, Premio Ortega y Gasset 2008, fundó 14ymedio en 2014 tras alcanzar notoriedad internacional con su blog Generación Y. En los últimos años había denunciado de forma reiterada restricciones de movimiento, vigilancia y presiones sobre los integrantes de su redacción.

Al cierre de su video, insistió en que no dejará de ejercer el periodismo pese a la detención. “Aquí estaré. Seguiré informando y haciendo mi trabajo”, afirmó, antes de reiterar su agradecimiento a quienes se movilizaron para exigir su liberación.