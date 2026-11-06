Ciencia

Artemis IV: los detalles de cómo será la misión de la NASA que busca llevar astronautas a la superficie lunar en 2028

La agencia espacial estadounidense ajustó el programa para que cuatro astronautas prueben sistemas en 2027 y una nueva tripulación intente alunizar al año siguiente con apoyo de SpaceX y Blue Origin

La NASA prevé que Artemis IV lleve astronautas a la superficie lunar en 2028 (NASA vía AP, Archivo)
La NASA prevé que Artemis IV lleve astronautas a la superficie lunar en 2028 (NASA vía AP, Archivo)
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El camino de regreso de astronautas a la superficie lunar tiene una nueva meta: la NASA prevé un alunizaje tripulado en 2028 con la misión Artemis IV.

Antes, Artemis III pondrá a prueba en 2027 los sistemas y maniobras necesarios para ese objetivo durante una misión en órbita terrestre.

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La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) anunció cambios en el calendario y en la arquitectura del programa Artemis, que incluye pruebas con vehículos de SpaceX y Blue Origin, alternativas para el cohete de lanzamiento y un traje espacial más liviano destinado a las primeras caminatas en la Luna.

Esta es una NASA con mucha energía, y estas actualizaciones son solo una pequeña parte de esa historia. Estamos poniendo un foco extremo en la misión para garantizar resultados que cambien el mundo tan rápida, segura, asequible y exitosamente como sea posible”, afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

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El funcionario agregó: “La NASA está impulsando resultados para hacer realidad las misiones a la Luna, y no estamos esperando que otros nos presenten sus planes: la campaña debe avanzar con urgencia mientras competidores estratégicos buscan una presencia permanente más allá de la Tierra”.

Así será la misión Artemis III en 2027
Así será la misión Artemis III en 2027

Artemis III probará en órbita terrestre las maniobras necesarias para futuras misiones lunares

La misión Artemis III, prevista para 2027, no llevará astronautas hasta la superficie lunar. Su propósito será validar operaciones que la NASA considera necesarias antes de un descenso tripulado, entre ellas los encuentros y acoplamientos entre vehículos espaciales.

Cuatro astronautas viajarán a bordo de la cápsula Orion, que despegará mediante el cohete Space Launch System (SLS). La misión tendrá una duración estimada de 14 días en órbita terrestre.

La agencia prevé una secuencia con varios lanzamientos. En primer término, Blue Origin enviará a la órbita terrestre un prototipo de su módulo de aterrizaje Blue Moon. Después despegarán el SLS y Orion con la tripulación. La cápsula se acoplará con el vehículo de prueba de Blue Origin.

Más tarde, SpaceX lanzará un prototipo de la versión 3 de su nave Starship. Orion se separará del vehículo de Blue Origin para conectarse con Starship.

Vista de la curvatura terrestre con masas de nubes y una fina capa verde brillante en el horizonte sobre el fondo del espacio
Artemis III realizará en 2027 pruebas de acoplamiento y maniobras en órbita terrestre

La misión Artemis III reunirá en órbita terrestre a Orion, Blue Moon y Starship. Un acoplamiento implica la unión controlada de dos naves en el espacio, lo que permite el traslado de personas, equipos o recursos entre vehículos.

La NASA señaló que estas pruebas permitirán reducir riesgos antes de que una tripulación intente descender en la Luna. El programa contempla que los sistemas de transporte y aterrizaje funcionen de forma coordinada antes del vuelo que buscará concretar el regreso a la superficie lunar.

Artemis IV apunta a llevar astronautas a la Luna en 2028

Para Artemis IV, la NASA proyecta el lanzamiento de astronautas a bordo de Orion y del SLS desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida. La agencia trabaja con SpaceX y Blue Origin en el desarrollo de módulos lunares para trasladar a la tripulación desde la órbita hasta la superficie.

En el plan de SpaceX, Starship recibirá combustible en la órbita terrestre y luego se encontrará con Orion para iniciar el viaje hacia la Luna. El repostaje orbital consiste en transferir propulsante entre naves que ya se encuentran fuera de la Tierra. Este método permite que un vehículo lleve una mayor cantidad de combustible sin depender de un único despegue.

La NASA evaluará encuentros y acoplamientos entre vehículos antes de intentar un nuevo alunizaje tripulado (Reuters)
La NASA evaluará encuentros y acoplamientos entre vehículos antes de intentar un nuevo alunizaje tripulado (Reuters)

Blue Origin plantea un método distinto. La compañía usará etapas de transferencia en órbita terrestre para impulsar el módulo Blue Moon Mark 2 hacia la Luna. La nave se reunirá con Orion en una órbita lunar más cercana antes de descender hacia la superficie.

Las dos empresas buscan estar listas para respaldar un alunizaje tripulado en 2028, según el cronograma que difundió la NASA. Ambas modificaron sus diseños para simplificar las misiones y dotarlas de mayor flexibilidad frente a los planes anteriores.

La agencia informó que el hardware de Artemis III se encuentra dentro del calendario previsto. También indicó que redujo aproximadamente a la mitad los tiempos de procesamiento.

Entre las tareas realizadas, la NASA rediseñó, construyó y probó en cinco meses un componente crítico de una línea de combustible. El costo fue cercano a una décima parte de la estimación inicial realizada por un proveedor externo.

La NASA estudia dos alternativas para la etapa superior del cohete Space Launch System
La NASA estudia dos alternativas para la etapa superior del cohete Space Launch System

El gerente del programa Artemis, Jeremy Parsons, vinculó ese resultado con el refuerzo de las capacidades técnicas propias de la institución. “Se debe esperar que la NASA haga este tipo de trabajo, y contamos con algunos de los mejores conocimientos técnicos del mundo sobre hardware y operaciones de cohetes para hacerlo”, afirmó.

Parsons añadió: “Es un ejemplo de cómo estamos reconstruyendo nuestras capacidades centrales y desarrollando centros de excelencia en funciones técnicas, en lugar de seguir tercerizando el conocimiento especializado”.

Para Artemis IV, la NASA evaluará dos opciones para la etapa superior del SLS. Una corresponde a la etapa criogénica provisional que integra la configuración actual del cohete. La otra es una versión alargada del Centaur V, de United Launch Alliance, capaz de transportar más propulsante.

La agencia busca evitar una dependencia de una única opción técnica. Si una de las alternativas enfrenta inconvenientes o demoras, el programa contará con otra vía para sostener el calendario previsto.

La NASA también anunció un trabajo conjunto con Axiom Space para crear un segundo modelo de traje espacial, denominado Sortie suit. El equipo estará destinado a las primeras caminatas de los astronautas sobre la superficie lunar.

El Sortie suit no sustituirá al traje principal de Axiom, pensado para misiones futuras de mayor duración y exigencia. El nuevo modelo tendrá cerca de la mitad del peso del traje más grande, una diferencia que, de acuerdo con la NASA, permitirá avanzar con mayor rapidez en las misiones iniciales.

El programa Artemis prevé operaciones cada vez más complejas en el polo sur de la Luna. La agencia plantea que esas misiones ampliarán la exploración de esa región y contribuirán a preparar el terreno para una futura misión tripulada a Marte.

Artemis III tiene prevista una prueba en 2027 y Artemis IV mantiene como objetivo el regreso de astronautas a la superficie lunar en 2028.

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