Rodrigo Paz propone un centro de seguridad en Bolivia en la Cumbre Iberoamericana

Rodrigo Paz participa en la Cumbre Iberoamericana en Madrid, España.

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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso este jueves la creación de un Centro Iberoamericano del Pensamiento Estratégico y Seguridad, con sede en el departamento de Cochabamba, en el centro del país, para promover la cooperación regional frente al avance del crimen organizado, del narcotráfico y de las amenazas a la seguridad.

La iniciativa fue presentada durante su intervención en la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, que reunió en Madrid a representantes de países de América Latina, España, Portugal y Andorra.

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“Bolivia propone generar un Centro Iberoamericano del Pensamiento Estratégico y de Seguridad en Bolivia. Tenemos infraestructura, tenemos el espacio y queremos que donde antes era una infraestructura vinculada a Unasur hoy sea una infraestructura vinculada al pensamiento iberoamericano y el desarrollo de la seguridad”, afirmó Paz.

El gobernante planteó que la institución funcione en las instalaciones que albergaron el Parlamento de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), ubicadas en la localidad de San Benito, departamento de Cochabamba. El monumental edificio, que costó 60 millones de dólares, fue construido durante el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019) y fue duramente criticado en su momento, porque su inauguración en septiembre de 2018 coincidió con el desbaratamiento del organismo.

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Sede del Parlamento de Unasur, ubicada en la localidad de San Benito, distante 58 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, Bolivia.

Ocho años más tarde, Paz plantea utilizar ese espacio para albergar un centro de seguridad ante el crecimiento de las organizaciones criminales. Tras su intervención, publicó un mensaje en la red social X en el que instó a los países iberoamericanos a enfrentar de manera coordinada la inseguridad y la penetración del narcotráfico.

“Es hora de que Iberoamérica enfrente unida la inseguridad y la infiltración del narcotráfico en nuestras naciones”, escribió el mandatario, quien también integró a su país en el Escudo de las Américas, la alianza impulsada por Donald Trump para combatir el crimen organizado en el hemisferio.

La propuesta fue presentada en un momento en que Bolivia atraviesa una crisis de seguridad marcada por investigaciones sobre presuntos vínculos entre estructuras criminales y funcionarios de distintas instituciones del Estado. A esto se suma la preocupación por la expansión de organizaciones delictivas que han aumentado la violencia criminal en el país.

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Rodrigo Paz llega junto a su esposa a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid, España. 4 de noviembre de 2026. (AP Photo/Andrea Comas)

Durante su discurso, Paz hizo referencia al trabajo de su Gobierno en el ámbito de la seguridad y destacó la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, considerado uno de los criminales más buscados de la región, así como el procesamiento del exfiscal general Roger Mariaca, acusado de liderar una red de protección institucional al narcotráfico.

El presidente también señaló las operaciones policiales contra integrantes de organizaciones criminales brasileñas que operan en Bolivia, entre ellas el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho.

En su mensaje posterior a la cumbre, Paz sostuvo que Bolivia no permitirá que su territorio sea utilizado como plataforma para actividades delictivas y destacó la cooperación entre la Policía boliviana y la Policía Federal de Brasil en operaciones contra estas redes.

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La XXX Cumbre Iberoamericana se celebró los días 4 y 5 de noviembre en Madrid y reunió a representantes de los 22 países que integran la comunidad iberoamericana. Paz llegó a la capital española el 2 de noviembre para participar en el encuentro destinado a fortalecer la cooperación política, económica y social entre los países miembros.