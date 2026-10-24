Mario Pergolini homenajeó a Charly García y recordó sus encuentros con el ídolo del rock: “Nos pertenece a todos”

Mario Pergolini abrió su corazón y le dedicó emotivas palabras a Charly García

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Mario Pergolini homenajeó a Charly García en el día de su cumpleaños 75 y recordó los años en que sus caminos se cruzaron, entre conciertos, cumpleaños y una convivencia con Luis Alberto Spinetta que le permitió ver al músico de cerca. “Todos en un punto tenemos un tema de García”, sostuvo durante su programa.

El conductor abrió la emisión con un saludo para el autor de Clics modernos: “Comenzamos. Setenta y cinco años cumple hoy Charly García”. A su lado, Agustín Rada propuso que el músico aparezca en la moneda nacional: “Que lo pongan en el billete de veinte mil. Un detalle con el país”.

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Pergolini retomó la idea con una mención al presidente Javier Milei: “Hagamos un billete de veinte mil Javi (Milei) y pongámoslo a Charly García”.

Luego, Pergolini relató una experiencia personal que lo acercó al universo del músico. “Yo me, me voy de casa a los diecinueve, veinte años. No me voy de casa, no me voy con un palo, no era Jackie Onassis. Me fui porque dije: ‘Mamá, me quiero ir, quiero ver cómo es la vida’, qué sé yo. Y, y en la casa donde estuve durante tres meses viví con Spinetta. Entonces, también, eh, me pasó de que golpeé la puerta, abrir la puerta y que sea Charly”.

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Evelyn Botto reaccionó ante la anécdota: “Vamos a dar por sentado que es normal que viviste tres meses con Spinetta”. Rada sumó: “Todo envidia. Que entre Charly con Bizcochito, por ejemplo. Vamos a ver, y tomar unos mates”.

El conductor explicó que aquellos encuentros formaron parte de una etapa de su vida, aunque aclaró que no se considera parte del círculo íntimo de García. “Pero, pero no, porque es reloco, porque cuando uno lo cuenta así. Sí, y con algunos más, y charlas y ese tipo de cosas. Ir a conciertos, que él haya venido después conmigo. Pinamar mucho tiempo nos hemos cruzado. Después la vida, la verdad que hace ya mucho que no lo veo a Char. Haber ido a cumpleaños de él. Hace poco creo que mostré una foto donde éramos todos muy chicos y, y ahí estábamos, ¿no? Pero increíblemente yo no, ni me siento ni amigo de Charly ni creo que Charly, porque yo creo que Charly, yo creo que a todos nos pertenece Charly de alguna manera, ¿no? Es un tipo que está acá desde los setenta, presente. Entonces, yo creo que todos los que estamos acá”.

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“Parte fundamental de todos nosotros”, completó Rada. Pergolini intentó elegir una frase del compositor que hubiera quedado marcada en su memoria, aunque reconoció la dificultad: “Hay una frase de Charly que te quedó. Sí, se me ocurren un montón y no se me ocurre ninguna”.

Rada señaló que la obra del músico atraviesa experiencias generacionales: “Todos tenemos un, una canción de Charly clavada”. El homenaje concluyó con un saludo directo del conductor: “Feliz setenta y cinco años, Charly García. La verdad que increíble”.

Pergolini relató que vivió durante tres meses en la casa de Luis Alberto Spinetta tras abandonar su hogar familiar a los diecinueve años

Más tarde, Pergolini retomó el tema para explicar qué lugar ocupa Charly García dentro de la cultura argentina y comparó esa identificación colectiva con la que despierta Lionel Messi. “Decíamos al comienzo del programa sobre qué es la música. Hace tiempo atrás, cuando despedíamos a Messi, yo contaba que lo que me gustaba de él es que a todos nos gustaría ser como Messi. Porque el argentino que representa Messi, fuéramos nosotros, nos deja en un lugar excelente. Con García, para mi, es otra cosa”.

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El conductor se refirió a la trayectoria, las canciones y los episodios públicos que atravesó el artista. “De él conocemos un montón, de su historia, de su música, sus grandes letras, hemos escuchado la historia de cómo ha atravesado lo que le ha sucedido. Y ha cantando cosas de nuestra realidad que trascienden. Lo vimos cometer cosas que uno dice, por qué esto es Charly. A veces uno lo dice más como de lado de padre, que te gustaría cuidarlo mucho más. Muchas veces lo dirías como un hermano cómplice”.

El homenaje de Otro Día Perdido para Charly García en su cumpleaños

Para Pergolini, el vínculo del público con García se sostiene en una identificación que trasciende generaciones y biografías personales. “Pero todos en un punto tenemos un tema de García, no importa qué realidad hayas tenido. García tiene frases indestructible. García estuvo siempre, a veces nos parece excesivo, a veces muy cercano. Pero estoy seguro que mientras esto suena de fondo, algún argentino está emocionado recordando a García, una canción, un concierto, o lo que sea. Por eso queremos tanto a García. Nos representa en lo bueno y en lo malo. En lo tierno y excesivo. En este número tan redondo, uno diría nunca iba a llegar a los 75. Es buenísimo saber que está”.

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