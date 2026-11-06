Alex Caniggia arremetió contra Mariana Nannis: “Sos una bazofia de ser humano y una rata de alcantarilla”

Alex Caniggia respondió a Mariana Nannis por sus dichos sobre Melody Luz y su hija Venezia (Video: X)

Guardar

Alex Caniggia salió públicamente al cruce de Mariana Nannis tras los dichos clasistas que su madre lanzó sobre Melody Luz y sobre Venezia, la hija que el influencer tiene con la bailarina. A través de un video publicado en sus redes sociales, el hijo de Claudio Paul Caniggia fue categórico: “Sos una bazofia de ser humano. Sos una rata de alcantarilla”, palabras que condensaron el tono de un descargo cargado de enojo y que derivó en el corte definitivo del vínculo con su madre.

El detonante fue una entrevista que Nannis concedió al programa El Ejército de la Mañana, de Bondi Live, conducido por Santiago Riva Roy, Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno. Cuando Riva Roy le preguntó si era cierto que había discriminado a su nieta por sus orígenes y por el lugar de nacimiento de Melody, la respuesta de la mediática generó estupor entre los conductores: “No tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació”. Ante la insistencia del periodista por saber si se refería directamente a la bailarina, Nannis esquivó la aclaración: “Vos estás hablando, yo no. Yo digo que la cigüeña tira a cada uno donde lo tira”. La conversación escaló cuando Riva Roy le preguntó sin rodeos si una persona nacida en San Martín valía menos que alguien de Marbella. Lejos de retractarse, la exesposa de Caniggia cerró la llamada en vivo con un golpe de efecto: “Si sos ‘team Melody’, llamala a ella a donde esté viviendo... San Martín o no sé dónde. Llamala y habla con ella, no tenés nada que hablar conmigo”.

PUBLICIDAD

Mariana Nannis cuestionó el nacimiento de Melody Luz en San Martín durante una entrevista (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

Fue precisamente ese episodio el que encendió la reacción de Alex. En el video que grabó para sus seguidores, el mediático cuestionó con dureza los dichos discriminatorios de su madre: “¿Qué nivel de miseria humana hay que tener para cuestionar a una bebé de tres años, que encima es tu nieta? Una criatura, una bebé de tres años, por haber nacido en determinado barrio”. A continuación, dejó en claro cuál era, para él, el verdadero problema: “Qué importa si nacés en San Martín, en Alsina, en Lanús, en Tigre, en Mónaco, en Ginebra. ¿Qué importa? El problema nunca fue San Martín. El problema es la mentalidad de quien cree que un barrio determina el valor de una persona”.

La declaración más contundente del video fue la que confirmó el quiebre definitivo con su madre: “No todos los vínculos familiares merecen conservarse. En mi caso, mi madre para mí ya no existe. Lo dije anteriormente, pero ahora más que nunca lo vuelvo a confirmar”. Y agregó: “Hay límites que cuando se cruzan no tienen marcha atrás. Si alguien cree que por ser mi madre tiene un lugar asegurado eternamente en mi vida, está muy equivocado”.

PUBLICIDAD

El descargo de Alex también incluyó una defensa de Charlotte Caniggia, su hermana, a quien Nannis también habría cuestionado. “Esta persona, mi madre, que no la podría llamar ni madre ni abuela, no solo criticó a mi hija y se metió con mi familia, lo más importante que tengo en mi vida, sino que también se metió con mi hermana, o sea, su hija”, señaló. “Una vergüenza como abuela y como madre. También criticar a tu propia hija, que ‘gana dos pesos con cincuenta y que no está a tu nivel’. ¿Dónde viste a una madre hablando así de una hija?”, disparó. Con esas palabras, el mediático cerró el video con una reflexión que apuntó directo a Nannis: “Humillar a un hijo no te hace superior, te hace miserable. Y creerte por encima de tus propios hijos, eso no es grandeza. Si para sentirte grande necesitás hacer sentir pequeña a tu propia hija, para mí sos una bazofia de ser humano”.

Melody Luz descartó una reconciliación con Mariana Nannis y afirmó que no quiere que Venezia tenga contacto con su suegra (Video: Bondi)

La reacción de Melody no se hizo esperar. En una entrevista que concedió a Storytime, el ciclo conducido por Nazarena Vélez en Bondi, la bailarina respondió con firmeza aunque sin perder la compostura. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta”, afirmó, y subrayó que el trato que siempre recibió de su suegra fue hostil: “Siempre que se dirigió a mí y a mi hija se dirigió feo”. También explicó por qué decidió mantener a Venezia lejos de Nannis: “No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre”. En contrapartida, destacó el rol de su propia madre: “La abuela de Venezia es mi mamá, que la cuida, la llena de besos y abrazos. A Mariana le falta amor y paz”.

PUBLICIDAD

Melody también reveló que Alex le dio vía libre para hablar públicamente, aunque ella optó por la mesura. “Alex me dijo que hable de más y cuente todo, y no lo voy a hacer porque sigue siendo su mamá. Las cosas que podría decir... pero no le voy a dar el gusto”, contó. Y cerró su intervención con una reivindicación de sus raíces: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”.

El conflicto entre Nannis y la pareja de su hijo tiene raíces que se remontan a 2023, cuando la modelo desalojó a Melody del departamento de Alex en Puerto Madero mientras la bailarina cursaba su embarazo, acusándola de intentar apropiarse del inmueble. Desde entonces, la relación entre ambas no hizo más que deteriorarse: Nannis reconoció públicamente que no pierde el sueño por no conocer a Venezia, quien hoy tiene tres años, y nunca estableció contacto con ella. Con los dichos del jueves en Bondi Live, la propia mediática confirmó lo que Melody había denunciado en más de una ocasión: que la discriminación hacia ella tenía un componente clasista vinculado a sus orígenes.

PUBLICIDAD