Pampita acampará para ver al Papa León XIV en Buenos Aires: “Ya tengo la bolsa de dormir”

La conductora compartió su emoción por participar en la misa que dará el sumo pontífice en Buenos Aires (Video: LAM/ América TV)

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Pampita confirmó que llegará con 12 horas de anticipación para asistir a la misa del papa León XIV en Buenos Aires, prevista para el lunes 9 de noviembre a las 11.30 en el Monumento de los Españoles, en el barrio de Palermo, en su primera visita a la Argentina. La conductora pasará la noche cerca del predio para conseguir un lugar desde el que pueda seguir la celebración.

La conductora ya había anticipado su intención durante la peregrinación a Luján. Ahora confirmó que asistirá junto a dos amigas, con quienes comparte la devoción católica. “Vamos a dormir ahí desde temprano, voy a estar 12 horas antes de la misa. Ya tengo bolsa de dormir y el bolsito”, contó Carolina en LAM (América TV), donde también se refirió a los rumores que aseguran que está separada de Martín Pepa.

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“Voy a estar 12 horas antes de la misa”, contó Pampita sobre su plan para ver al papa León XIV (Gustavo Gavotti)

La modelo explicó que preparará comida, bebidas y otros elementos para afrontar la espera. También reconoció que la organización logística será un desafío por las restricciones previstas para el ingreso al predio. “El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, sostuvo.

Sin embargo, el operativo previsto para la misa contempla puestos de hidratación cada 70 metros, baños y más de 30 carpas eucarísticas a lo largo de la avenida del Libertador. También habrá 25 ambulancias del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) sobre esa arteria y otras 25 distribuidas en el recorrido del papamóvil.

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El papa León XIV celebrará una misa abierta al público en el Monumento de los Españoles, en Palermo (EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

Para asistir, la recomendación es llegar con tiempo, seguir las indicaciones de los voluntarios y respetar los accesos delimitados. La entrada será gratuita y no requerirá inscripción obligatoria para el público general, aunque el formulario habilitado por la organización permite calcular la cantidad de asistentes. Quienes busquen ubicarse cerca del escenario deberán tener en cuenta que la acreditación para sectores preferenciales y corralitos ya cerró.

El público podrá ubicarse a ambos lados de la avenida del Libertador, dentro de áreas valladas. Habrá cuatro accesos principales, con ingresos desde la zona de Olleros y desde el lado del río. La organización informó que se podrá ingresar mientras haya capacidad disponible, por lo que conviene llevar agua, comida liviana y los elementos indispensables para una jornada al aire libre, sin cargar bultos que dificulten la circulación.

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“El tema baño se me está complicando, pero algo vamos a resolver”, reconoció la modelo

No estará permitido ingresar con carpas, valijas ni sombrillas. Sí se admitirán bolsas de dormir, reposeras y mochilas de hasta 15 litros. Además, habrá cortes de tránsito y controles en los alrededores del Monumento de los Españoles, por lo que se recomienda planificar el traslado con anticipación y consultar los canales oficiales antes de salir.

La presencia de Pampita en la misa se vincula con una práctica religiosa que sostiene desde hace años. En octubre de este año volvió a participar de la Peregrinación Juvenil a Luján junto a un grupo de amigas y compartió en sus redes sociales distintos momentos del recorrido hacia la basílica.

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Las lágrimas de Pampita al llegar a la Basílica de Luján en 2024 (Foto: Instagram/pampitaoficial)

La modelo completó 47 kilómetros en 12 horas, según mostró al llegar al santuario. Para prepararse, protegió sus pies con cintas y apósitos ante el riesgo de ampollas, una experiencia que ahora podría resultarle útil para la espera en Palermo. En peregrinaciones anteriores también expresó su devoción por la Virgen de Luján y pidió protección para su familia y sus seres queridos.

“Una misa con un Papa, rezar con millones de personas, se va a sentir una energía espectacular”, expresó la conductora sobre la posibilidad de ver a León XIV. El pontífice llegará desde Claypole y recorrerá parte de la avenida del Libertador en papamóvil antes de celebrar la misa.

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Buenos Aires prepara un operativo especial para recibir al papa León XIV durante su visita al país (REUTERS/Vincenzo Livieri)

El pontífice llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, tras su paso por Uruguay. Su agenda incluye actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján hasta el miércoles 11. Además de la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, está prevista una vigilia con jóvenes en el mismo predio el martes 10 a las 20:15 horas, y una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján el miércoles 11. Todas son abiertas al público de forma gratuita y sin inscripción obligatoria.