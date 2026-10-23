El conmovedor saludo de Fito Páez a Charly García por su cumpleaños 75: “Gracias por no tener miedo”

Fito Páez y Charly García según pasan los años

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Como ocurre cada 23 de octubre, la Argentina celebra a Charly García y lo hace en diferentes frentes: desde las primeras horas del viernes, las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al músico, decenas de fanáticos se reunieron frente a su casa en Buenos Aires y, en cada rincón donde sonó alguna de sus canciones, el aniversario encontró su propia forma de homenaje. En ese marco se destacó la carta publicada por Fito Páez, uno de los artistas con quienes García construyó un vínculo personal y artístico más estrecho a lo largo de más de cuatro décadas.

“Feliz cumpleaños a una de las personas que más amo en este mundo”, escribió Páez al comienzo del mensaje, difundido en las primeras horas del día. De inmediato trazó una línea directa entre su propia formación y la influencia del homenajeado: “Sin él, no sé si hubiera descubierto todos los mundos que descubrí…sin él, no sé si hubiera soportado momentos insoportables…sin él, no hubiera entendido tan temprano algunas cosas que después fueron esenciales para vivir…”.

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El poesteo completo de Fito Páez para Charly García

El músico rosarino agradeció a García por su obra y por el lenguaje que, según escribió, pocos logran descifrar en la actualidad: “Gracias Charly por ser la música…ese lenguaje desconocido para tantos hoy en día…”. A esto sumó una mención a la complicidad construida con los años: “Gracias por tantas risas y complicidades todos estos años…”.

Páez describió además el efecto que le genera la obra de García, incluso en sus pasajes más oscuros: “Cuando escucho tu música, canto tus letras, toco tus canciones o simplemente estudio tus maneras, mi espíritu se inflama de libertad y alegría…incluso en tus momentos más darkis…”. Sobre la autenticidad que atraviesa la producción artística de García, agregó: “Es que cuando alguien llega tan al hueso del asunto es imposible no sentirse afectado por el nivel de verdad que le imprimís a todo…”.

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El mensaje definió a García con una frase categórica, “artista necesario y obligado”, y subrayó la indiferencia del propio homenajeado frente a la recepción de su obra: “Te guste, no te guste…no importa…a él no le importa…”. Páez completó esa idea con una descripción de la manera en que García encara la creación: “Ese es el magma de su ser…Simplemente dejar que todo suceda y prepararse para que todo siga sucediendo…Sin etiquetas, como sea…”.

Charly García y Fito Páez se conocieron a comienzos de los 80

Charly y Fito en plena etapa Say No More

La relación entre ambos se remonta a 1982, cuando se conocieron en los camarines del Teatro Coliseo durante una presentación de Juan Carlos Baglietto con Páez en los teclados. Claro que el rosarino lo admiraba en silencio desde que tenía 13 años, vio a La Máquina de Hacer Pájaros en el Teatro Astengo y supo que iba a ser músico de rock. El sueño se le cumplió dos años después, cuando García lo convocó como tecladista para la etapa de Piano Bar.

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En su mensaje más reciente, Páez volvió sobre esa historia compartida con una serie de agradecimientos encadenados: “Sigo aprendiendo de vos…Gracias por ser la prueba viviente de que si querés construir y amar, se puede. Gracias por no tener miedo. Gracias por haberte animado. Gracias por mostrármelo todo. El bien y el mal. Gracias por haberme permitido estar a tu lado. El sí y la risa sardónica frente a los idiotas de siempre”.

El músico rosarino reconoció el papel de García en su formación artística y en su capacidad para afrontar etapas difíciles

Páez definió a García como un artista necesario y destacó su desinterés por la recepción de su obra

Sobre los aspectos más controvertidos de la trayectoria de García, Páez optó por una defensa sin rodeos: “Habrás cometido pecados mortales también, ¿quién no?…El que esté libre de culpas que arroje la primera piedra…”. El mensaje cerró con una declaración de afecto: “¡Te amo García Moreno de mi vida! ¡Felices 75!”. La posdata sirvió para consolidar esa conexión a prueba del tiempo, las obras, los egos y los demás: “Sigamos en telepatía, like always, diciéndonos lo imposible de comprender para los demás”.

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La publicación de Páez se sumó a una jornada de festejos que incluyó una vigilia nocturna de cientos de fanáticos frente al edificio donde vive García, con carteles, flores y versiones en vivo de sus canciones, además de una agenda de conciertos organizada en distintos puntos de Buenos Aires para celebrar sus 75 años.

El vínculo entre ambos comenzó en 1982 en los camarines del Teatro Coliseo tras un recital de Juan Carlos Baglietto