Charly García cumple 75 años, en vivo: el saludo de Lali Espósito y todos los mensajes a la gran figura del rock argentino

Fotografía de archivo del rockero argentino Charly García durante su presentación en el cierre del festival de música Rock al Parque 2012 en Bogotá, Colombia. EFE/Juan Manuel Barrero

Cada 23 de octubre, la Argentina se paraliza para rendirle tributo a Charly García, en una influencia que trasciende fronteras y recorre el mundo. Con epicentro simbólico y no tanto en la mítica esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo, la tradición se expande por las redes sociales y en cada reproductor analógico o digital en el que se escuchen sus canciones.

La expresión física se organizó en torno a la ya clásica esquina Charly García y quedó escrito sobre los vidrios del edificio donde vive el artista. Dedicatorias a mano, flores rojas, naranjas y amarillas, cintas negras y recortes con pentagramas y partituras. El saludo más esperado llegó cuando el músico salió al balcón a agradecer el cariño de sus fieles seguidores.

Desde las primeras horas del día, colegas y admiradores se volcaron a las redes para dejar sus saludos. Los que crecieron con su música, acaso la mejor pintura posible de la Argentina, los que lo descubrieron en diferentes etapas de su carrera y los jóvenes, que captan desde el hoy ese pulso que siempre tuvo García para interpelarlos. ¡Feliz cumpleaños, Charly!