Charly García cumple 75 años, en vivo: el saludo de Lali Espósito y todos los mensajes a la gran figura del rock argentino

Cada 23 de octubre, la Argentina se paraliza para rendirle tributo a Charly García, en una influencia que trasciende fronteras y recorre el mundo. Con epicentro simbólico y no tanto en la mítica esquina de Coronel Díaz y Santa Fe, en Palermo, la tradición se expande por las redes sociales y en cada reproductor analógico o digital en el que se escuchen sus canciones.
La expresión física se organizó en torno a la ya clásica esquina Charly García y quedó escrito sobre los vidrios del edificio donde vive el artista. Dedicatorias a mano, flores rojas, naranjas y amarillas, cintas negras y recortes con pentagramas y partituras. El saludo más esperado llegó cuando el músico salió al balcón a agradecer el cariño de sus fieles seguidores.
Desde las primeras horas del día, colegas y admiradores se volcaron a las redes para dejar sus saludos. Los que crecieron con su música, acaso la mejor pintura posible de la Argentina, los que lo descubrieron en diferentes etapas de su carrera y los jóvenes, que captan desde el hoy ese pulso que siempre tuvo García para interpelarlos. ¡Feliz cumpleaños, Charly!
La máquina de hacer fotos
Dos fotógrafas que retrataron a Charly García en distintas épocas lo saludan por sus 75 años. Andy Cherniavsky compartió una foto abrazada al músico, él con sombrero y un vaso en la mano, ella apoyada en su hombro. “Hoy cumple el más grande, el que nos cuenta nuestra propia historia. Feliz cumpleaños Carlitos!”, escribió.
Nora Lezano, en cambio, eligió repasar distintas épocas del músico con una serie de cuatro fotos: un show en 1999, el balcón de su casa en 1997, un recital en Morocco en 2000 y un encuentro con ella misma en 2025. “Gracias a la vida que me dio a Charly!!! Celebro sus 75 amándolo y admirándolo como hace años”, expresó.
1.”Yo ahora estoy esperando leer una muy, pero muy, buena biografía no autorizada de Charly García, a ver si entiendo un poco la historia. A ver qué me cuentan y cómo me cuentan”, dijo él hace tiempo. El artista desarrolló una vida y obra insoslayable (e irrepetible) cuando se habla de rock argentino o, para ser más justos, de la música popular argentina.
El saludo de Lali Espósito
El vínculo entre Lali Espósito y Charly García lleva más de una década de elogios mutuos y admiración. La estrella pop siempre lo nombró como una de sus grandes inspiraciones y el músico devolvió gentilezas invitándola a participar de algunos encuentros con su círculo íntimo. En esta oportunidad, Lali optó por un saludo sin demasiados rodeos. Una foto en blanco y negro de García cuando era Charlie, la cita al hit “Necesito tu amor” y una frase contundente: “Amor total”.
En la madrugada del 23 de octubre, los seguidores de Charly García se reunieron frente al edificio donde vive el músico, en la esquina de Coronel Díaz y avenida Santa Fe, para acompañar una tradición que se repite cada año: esperar el comienzo de su cumpleaños con canciones, carteles y mensajes de afecto.