Como homenaje a sus 75 años, la banda del Unplugged de Charly García tocó en una escuela primaria de Belgrano

Músicos del proyecto Hello! interpretan en vivo las canciones del concierto MTV Unplugged de Charly García de 1995 en una escuela primaria del barrio de Belgrano

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La Escuela Primaria Común N.° 17 María Elena Walsh, del barrio porteño de Belgrano, tuvo este viernes una celebración poco habitual: músicos que integraron la banda del histórico MTV Unplugged de Charly García ofrecieron un concierto para los alumnos, en el día en que el artista cumple 75 años.

La presentación estuvo a cargo de HELLO!, el proyecto que recupera en vivo el repertorio de Hello! MTV Unplugged, el especial que García grabó para MTV en 1995. La función llevó canciones asociadas a ese concierto a una escuela pública primaria y puso a los estudiantes frente a intérpretes que participaron de aquella formación.

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La actividad fue una iniciativa de La Fábrica en Vivo, la sala instalada en la casa de la calle Fitz Roy que perteneció a Charly García y que durante años funcionó como lugar de ensayo y trabajo para el músico. La propuesta trasladó por una mañana el homenaje desde los escenarios y los teatros hasta las aulas de la Escuela N.° 17.

El homenaje a Charly García por sus 75 años en una escuela primaria de Belgrano

HELLO! llevó el repertorio del Unplugged a una escuela de Belgrano

El grupo está integrado por Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Fernando Samalea y los hermanos Erica y Ulises Di Salvo, junto a Emme, Santiago Maurino y Matías Mango. La formación repasa canciones y arreglos vinculados con el álbum acústico que García registró en Miami hace 31 años.

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Para los alumnos de la María Elena Walsh, el concierto fue una oportunidad de conocer en directo parte de una obra que antecede a su generación. Las canciones que sonaron en la escuela pertenecen a un repertorio que permaneció asociado a una de las producciones televisivas y discográficas más recordadas de la carrera del artista.

La banda del MTV Unplugged luego del concierto para alumnos, maestros y padres de la escuela María Elena Walsh

El especial de MTV fue grabado en 1995 con García al frente y una banda que reunió a Von Quintiero en teclados y bajo, Samalea en batería y los hermanos Di Salvo en violín y violonchelo. La versión original también incorporó otros músicos e invitados, en una adaptación acústica de temas de distintas etapas de la trayectoria del autor de “Demoliendo hoteles” y “Rezo por vos”.

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La propuesta de HELLO! no busca reproducir un concierto idéntico al de aquella noche, sino volver sobre esas versiones con parte de sus protagonistas. La visita a la escuela sumó un destino distinto al recorrido del espectáculo y ubicó el cumpleaños de Charly García en el centro de la jornada.

El recital se hizo el mismo día en que Charly cumplió 75 años

La celebración llegó después de las funciones en La Fábrica y el Teatro Coliseo

La actuación en la Escuela Primaria Común N.° 17 se produjo cuatro días después de un recital de HELLO! en el Teatro Coliseo, que agotó sus localidades y contó con participaciones de Hilda Lizarazu, Raúl Porchetto, Emmanuel Horvilleur y Celeste Carballo, entre otros artistas.

Antes de ese show, el proyecto había realizado 15 funciones en La Fábrica, el espacio donde se originó la idea de volver a tocar este repertorio. La casa de Fitz Roy fue adquirida por García en 1987 y, hasta 2005, alojó ensayos, grabaciones y distintas etapas de su producción. En ese lugar también se preparó el MTV Unplugged antes de su grabación en Miami.

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El brazalete de Say No More en el brazo de los alumnos

Von Quintiero contó que el proyecto surgió de conversaciones en esa misma casa, transformada ahora en bar y sala de conciertos. “No se trata de reemplazar, no hay reemplazo de nadie”, dijo el músico en una entrevista con Infobae, al explicar el criterio con el que abordan estas presentaciones. Zorrito Quintiero y Fernando Samalea celebran el MTV Unplugged de Charly García: “Detrás de ese genio hay una persona cariñosa”

Samalea también se refirió allí al interés de acercar el material a quienes no vivieron la edición original del disco. “Hay un deseo de mostrarlo a las nuevas generaciones ahora”, señaló el baterista. Esa idea tomó una forma concreta en Belgrano, frente a un público de estudiantes de primaria.

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La muñeca que Charly García hacía hablar en el Unplugged de Miami, junto a un vaso de jugo en vez del clásico de menta que bebía el músico durante el concierto

El cumpleaños número 75 de Charly García tuvo una función fuera de los escenarios habituales

La fecha del 23 de octubre suele reunir mensajes y homenajes para García, una de las figuras centrales del rock argentino. Esta vez, la conmemoración incluyó un concierto de la banda que revisita un capítulo puntual de su discografía, pero en un ámbito ajeno al circuito musical habitual.

El formato elegido por La Fábrica en Vivo permitió que los alumnos escucharan canciones que fueron grabadas tres décadas atrás y que siguen circulando a través de nuevas interpretaciones. En vez de concentrar el festejo en una sala, la producción organizó una presentación en una institución educativa pública.

El Zorrito Von Quintiero hace sonar la campaña para comenzar el show

Así, la Escuela María Elena Walsh fue sede de una función especial de HELLO! en el cumpleaños número 75 de Charly García. El repertorio del Hello! MTV Unplugged volvió a sonar, esta vez ante chicos que descubren esas canciones desde las aulas de Belgrano.

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