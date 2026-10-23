La embajada de Estados Unidos en Guatemala califica de alarmantes las intimidaciones contra los fundadores de Poder Ciudadano

Una multitud con distintivos de la organización Poder Ciudadano participa en una concentración política frente al Palacio Nacional de la Cultura en Ciudad de Guatemala. (Poder Ciudadano GT)

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La Embajada de Estados Unidos en Guatemala calificó este jueves de alarmantes los reportes de intimidación contra los fundadores de Poder Ciudadano, la organización civil que promueve una reforma al sistema de elección de magistrados. La sede diplomática respaldó al país frente a quienes, afirmó, usan el miedo para amenazar la democracia y perpetuar la impunidad.

La organización reunió 16,500 firmas para activar una iniciativa ciudadana de reforma constitucional, una cifra superior al mínimo de 5.000 ciudadanos empadronados exigido para ese mecanismo. La propuesta pretende modificar el modo en que se designan magistrados y avanzar hacia una renovación escalonada de las altas cortes.

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“Los continuos reportes de intimidación contra una organización civil que defiende la democracia en Guatemala son sumamente alarmantes”, expresó la embajada en un comunicado difundido en redes sociales. Estados Unidos, añadió, “se mantiene firme junto a Guatemala contra quienes utilizan el miedo para amenazar la democracia y perpetuar la impunidad”.

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala respalda a defensores de la democracia tras denuncias de intimidación compartidas por Edgar Ortiz Romero. (@usembassyguate)

Seguimientos, amenazas y suspensión de actividades

El abogado Edgar Ortiz Romero, cofundador de Poder Ciudadano junto con Marjorie Von Ahn, denunció que él, sus familiares y voluntarios de la organización fueron vigilados durante varios meses. Según relató en un video publicado en sus redes sociales, personas tomaban fotografías para registrar su ubicación y sus movimientos en tiempo real.

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“Nos están siguiendo y nos amenazaron”, afirmó Ortiz al comienzo de la grabación. El abogado vinculó los episodios con la campaña que impulsa cambios en la estructura de las instituciones judiciales guatemaltecas.

Ortiz sostuvo que los integrantes de Poder Ciudadano conocían los riesgos de promover la reforma, pero señaló que las intimidaciones aumentaron durante el último tramo del año. “Muchas familias guatemaltecas viven el problema de la inseguridad y ahora nosotros también lo estamos viviendo”, expresó.

Algunas amenazas obligaron a cancelar jornadas de recolección de firmas. La organización también suspendió el Congreso Ciudadano que estaba previsto para el 31 de octubre.

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La denuncia formal fue presentada ante las autoridades en septiembre. Ortiz indicó que después pudo comprobar que los seguimientos continuaban y adelantó que entregará a la Fiscalía nueva información documentada para que se individualice a los responsables.

Poder Ciudadano adoptó además un esquema de seguridad que restringió los desplazamientos de sus integrantes. “Siempre hemos tomado los ataques como una muestra de la importancia del trabajo que hacemos y la propuesta que hemos planteado. Sin embargo, en los últimos meses hemos recibido amenazas”, declaró el cofundador.

Las denuncias surgieron pocos días después del asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en Ciudad de Guatemala. El hecho generó preocupación entre sectores vinculados con la lucha contra la corrupción en el país.

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Una reforma para cambiar la elección de magistrados

La iniciativa de Poder Ciudadano propone modificar 24 artículos de la Constitución guatemalteca e incorporar tres nuevos. El proyecto plantea eliminar las comisiones de postulación y retirar al Congreso de Guatemala la facultad de nombrar a centenares de magistrados cada cinco años.

La reforma también busca separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la Corte Suprema de Justicia. Su objetivo es consolidar una carrera judicial basada en méritos en lugar de vínculos políticos.

Para continuar el trámite, el proyecto requiere el voto favorable de 107 diputados. Si el Congreso aprueba la modificación constitucional, la propuesta podría ser sometida a consulta popular junto con las elecciones generales de 2027.

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El Centro para la Defensa de la Constitución presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar el proceso legislativo y pedir una revisión de la autenticidad de las firmas recolectadas. Ese recurso continúa pendiente de resolución.