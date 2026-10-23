El descargo de Emanuel Ortega tras la palabra de Julieta Prandi: “Mi vínculo terminó, pero las formas no fueron como quería”

La modelo Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega tras la decisión de borrar sus publicaciones compartidas en redes sociales.

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Tras su polémica separación y el descargo de Julieta Prandi, Emanuel Ortega decidió expresarse públicamente sobre el delicado momento que atraviesa. El cantante compartió un mensaje en sus redes sociales en el que pidió frenar las versiones y especulaciones que circularon en los últimos días alrededor del final de la relación.

El pronunciamiento de Ortega llegó luego de que Prandi regresara de Brasil, adonde había viajado en un contexto que, según trascendió, estaba vinculado con una luna de miel. A partir de entonces, la ruptura tomó notoriedad en los medios y generó distintas interpretaciones sobre los motivos y la forma en que se produjo.

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En su publicación de Instagram, el músico explicó que suele mantener los asuntos personales lejos de la exposición pública. Sin embargo, consideró necesario hacer una excepción ante las versiones que, afirmó, no reflejan lo sucedido.

“No soy partidario, ni nunca simpaticé con la idea de utilizar una plataforma pública, cualquiera que sea, para hablar de situaciones privadas o que pertenecen a un ámbito íntimo. Mucho menos si son dolorosas”, escribió. Luego aclaró que decidió publicar el mensaje para solicitar que “cesen las especulaciones y versiones por demás erróneas e hirientes”.

Emanuel Ortega rompió el silencio tras las declaraciones de Julieta Prandi

Ortega confirmó además que el vínculo de pareja terminó, aunque dejó entrever que no estuvo de acuerdo con el modo en que se dio la separación. “Mi vínculo de pareja se terminó. Pero las formas no fueron las que yo hubiese elegido”, señaló en el mismo texto.

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Sin brindar detalles sobre los hechos que derivaron en la ruptura, el artista sostuvo que debió escuchar comentarios alejados de su experiencia. “Estos días me tocó escuchar algunos comentarios y versiones que nada, pero nada tienen que ver con la realidad, y eso duele”, expresó.

También remarcó que las determinaciones tomadas por otras personas no dependen de él. “Las decisiones ajenas son eso, ajenas, y no queda otra que aceptarlas”, planteó.

Hacia el final de su descargo, Ortega pidió consideración para todos los involucrados. “Pido respeto y comprensión, no solo para mí, sino para las personas que se vieron injustamente involucradas en este asunto por demás lamentable e innecesario”, concluyó.

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Emanuel Ortega pidió frenar las especulaciones sobre su separación de Julieta Prandi a través de un mensaje en sus redes sociales

Horas antes de que Ortega se pronunciara, Prandi se refirió por primera vez a su separación. La conductora habló con LAM en el aeropuerto y reconoció que el viaje, previsto como parte de la luna de miel tras su casamiento, terminó por convertirse en unos días de descanso a solas.

“Estoy triste. Así”, respondió Prandi cuando le consultaron cómo atravesaba el momento. La actriz explicó que ya tenía reservadas vacaciones y que había dejado grabado su trabajo en radio antes de partir. “El plan era irme y, con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme”, sostuvo.

Según relató, uno de sus amigos la acompañó durante los primeros tres días en Río de Janeiro y luego permaneció sola. También aclaró que el viaje formaba parte de una estadía más extensa que había pensado para después de la boda.

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La animadora se refirió a las versiones de infidelidad y habló de las mujeres con las que el cantante fue vinculado (Video: LAM/ América TV)

La conductora defendió el mensaje que publicó en sus redes para comunicar el final del vínculo. “Mi posteo es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir”, afirmó, y agregó que prefirió informar la noticia antes de que las imágenes de ambos por separado dieran lugar a especulaciones.

“Uno no se casa para separarse al mes”, expresó al hablar de la ruptura. Prandi señaló que contrajo matrimonio enamorada, aunque sostuvo que existen situaciones que pueden modificar el rumbo de una pareja.

Consultada acerca de una posible desilusión, dijo que no esperaba el desenlace, pero evitó cuestionar públicamente al músico. Recordó que estuvieron juntos durante seis años y destacó el afecto y el acompañamiento que compartieron. “A veces pasan cosas que te hacen dar cuenta de que dos personas que están en una pareja pueden buscar o querer cosas diferentes”, explicó.

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Josefina Lynch negó haber sido la tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Prandi también negó que la relación hubiera sido tóxica. Aseguró que ninguno imponía prohibiciones al otro y que tenían acuerdos vinculados con la honestidad. “Lo único que sí teníamos como acuerdo, entre otras cosas, tiene que ver con la honestidad. Con no ocultar y no mentir nunca”, planteó.

Al ser consultada por la posibilidad de una reconciliación, fue contundente. “Yo creo que sí. Yo creo que a mí, por lo menos, me quedó claro que buscamos y que queremos cosas diferentes”, respondió sobre el carácter irreversible de la separación.

La conductora indicó que aún deben conversar y resolver cuestiones vinculadas con la convivencia que mantuvieron durante cinco años y con el reciente casamiento. De todos modos, sostuvo que conservará el cariño por Ortega, sus hijos y sus padres, a quienes definió como parte de su familia.

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