Estupor en el rugby por el brutal pisotón que le dio un jugador a un rival que estaba en el suelo: "Fue horroroso"

La escena se produjo durante un partido de rugby en la liga de Gales y terminó con la expulsión del infractor

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Un brutal pisotón sobre la pierna de un rival en el suelo sacudió al rugby y dejó a un jugador en el centro de la polémica por su actitud desleal contra un contrincante. El incidente ocurrió durante el partido entre Llandovery RFC y Ebbw Vale por la Super Rygbi Cymru —la liga semiprofesional de Gales—, se viralizó en las redes sociales y desató pedidos masivos de suspensión de por vida contra el agresor.

La acción se produjo cuando faltaban cuatro minutos para el descanso y Llandovery ganaba 8-0. En el borde de un ruck, Joe Powell, capitán del conjunto local, se encontraba en el suelo con un brazo alrededor de la pierna de Curtis Gregory, segunda línea de Ebbw Vale. Tras liberarse del agarre, el jugador descargó un pisotón con toda la fuerza de su peso corporal sobre la pierna extendida de Powell, en lo que las imágenes muestran como un acto intencional dirigido a la zona de la rodilla.

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Powell, que la temporada pasada arrasó con los premios individuales de Llandovery al ganar el galardón al mejor jugador elegido por hinchas, compañeros y cuerpo técnico, logró ponerse de pie sin lesiones aparentes. De inmediato encaró a Gregory y lo empujó antes de que los demás jugadores intervinieran para separar a ambos.

El árbitro Craig Evans, ubicado a pocos metros del episodio, sancionó la infracción sin dudar. “Tenemos un pisotón de este jugador. Pregunté si hubo algo que lo provocara. Mi árbitro asistente no vio nada. Es un pisotón en la pierna. Tarjeta roja”, le comunicó al capitán de Ebbw Vale, según la transmisión de S4C, el canal galés que televisó el encuentro.

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Curtis Gregory aplicó un pisotón sobre la pierna de Joe Powell durante el encuentro entre Llandovery RFC y Ebbw Vale por la Super Rygbi Cymru (captura de video)

Las repeticiones del momento generaron reacciones de incredulidad entre los comentaristas de la cadena. La decisión dejó a Ebbw Vale con 14 jugadores durante más de media hora de juego. Pese a la inferioridad numérica, el equipo protagonizó una remontada y se impuso 31-15, aunque el resultado quedó completamente opacado por la brutal agresión de Gregory.

El video del pisotón se propagó con rapidez en redes sociales y provocó una oleada de repudio. Usuarios y aficionados calificaron la acción como “vil”, “repugnante” y “lo más vengativo” que habían visto en una cancha de rugby, mientras que decenas de comentarios reclamaron que Gregory no vuelva a pisar un campo de juego.

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“Fue algo horroroso. Podría haberlo dejado lisiado de por vida. No debería poder jugar rugby nunca más”, escribió un usuario en una publicación que acumuló miles de interacciones, según recogió SportBible. Otro lo definió como “un cobarde sin escrúpulos” que “apuntó directamente a la rodilla con la intención de causar un daño permanente”, de acuerdo con el medio.

Gregory, que mide 1,93 metros y pesa 108 kilogramos, se encuentra en su quinta temporada con los Steelmen y estaba cerca de alcanzar las 100 apariciones con el club. Su padre, Mark, también vistió la camiseta del equipo, y su hermano menor, Max, pasó por las categorías juveniles de la institución.

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El árbitro Craig Evans expulsó con tarjeta roja directa a Gregory tras constatar la falta sobre la pierna del rival (Captura de video)

Según el reglamento de World Rugby, las sanciones por pisotón van desde un mínimo de dos partidos de suspensión en los casos leves hasta 52 semanas en los más graves. La normativa también prevé la posibilidad de una suspensión de por vida cuando la infracción causa consecuencias serias para la salud del afectado o cuando se demuestra una intencionalidad extrema.

Por su parte, la Welsh Rugby Union (WRU) todavía no se pronunció sobre la duración de una eventual sanción. El organismo rector del rugby galés espera recibir el informe oficial de Evans para dar curso al procedimiento disciplinario correspondiente.

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La gravedad del gesto reside en el contexto: dentro de un ruck, el jugador que está en el suelo se encuentra en una posición de vulnerabilidad total, sin capacidad de esquivar ni protegerse. El pisotón intencional desde arriba, con el peso del cuerpo, rompe el principio tácito del deporte según el cual el contacto físico duro se limita exclusivamente a la disputa legítima del balón y nunca busca causar daño deliberado a un rival.