Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz recibieron premios en los FIH Hockey Stars Awards (@fihockey)

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Cuatro argentinos hicieron historia al ser premiados por la Federación Internacional de Hockey (FIH), dejando en claro el peso que tuvo la temporada 2026 para Las Leonas y Los Leones. Sofía Cairo, Tomás Domene, Cristina Cosentino y Zoé Díaz recibieron distinciones en los FIH Hockey Stars Awards, celebrados en Doha, Qatar, y concentraron cuatro de los seis premios individuales principales entregados por la entidad. La cosecha reconoció tanto a figuras consolidadas como a una representante de la nueva generación.

El resultado tuvo como sustento las actuaciones de los dos seleccionados en los torneos decisivos del año. Las Leonas conquistaron su tercer título mundial en Amstelveen tras imponerse a Países Bajos en una definición por shoot-outs, mientras que Los Leones lograron la segunda medalla de bronce en una Copa del Mundo de su historia. La FIH distinguió a una jugadora de campo, un delantero, una arquera y una promesa Sub 21, una combinación que expuso la amplitud de los aportes argentinos.

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Sofía Cairo fue elegida como la mejor jugadora de hockey del mundo (@fihockey)

Sofía Cairo se consagró como Jugadora del Año a sus 23 años. La delantera acumulaba 74 partidos internacionales y seis goles, entre ellos el tanto que aseguró el bronce olímpico argentino en París 2024. También ejecutó el penal que definió el título mundial y recibió tres premios a Jugadora del Partido durante la Pro League 2025-26, además de otras dos distinciones de ese tipo en la Copa del Mundo. El reconocimiento ya había distinguido a referentes del hockey argentino como Luciana Aymar, ganadora en ocho ocasiones, Cecilia Rognoni y Delfina Merino. La jugadora fue elegida como abanderada de la delegación argentina para los Juegos Suramericanos de 2026, celebrados en Santa Fe.

“Detrás de este premio creo que hay, obviamente, todo el entrenamiento, todo el proceso, el ser constante. Yo soy una persona que lo disfruta mucho, creo que soy muy feliz y siempre digo que soy una privilegiada en el lugar en el que estoy. Formar parte de Las Leonas es algo que yo siempre quise y hoy estar acá es realmente un sueño, así que lo disfruto muchísimo. Creo que es un premio que no es solo para una persona porque sin un equipo atrás este premio no existiría, así que claramente esto es de parte de todo el equipo, de todas Las Leonas, de todo el cuerpo técnico. Estoy muy agradecida de ser parte de este equipo y de todas las personas que me apoyaron y me apoyan siempre. Solo queda agradecerle a toda la gente que me acompañó, a mi club, a mi familia, a Las Leonas y a todos los argentinos”, expresó Cairo según publicó la Confederación Argentina de Hockey.

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El reconocimiento para Tomás Domene también dejó una marca en el seleccionado masculino, ya que fue el primer integrante de Los Leones en recibir el premio a Jugador del Año. El delantero llevaba 123 encuentros internacionales y 103 goles con la Argentina, cifras que acompañaron una campaña sobresaliente en 2026. Domene fue el goleador de la Pro League 2025-26, obtuvo cuatro premios a Figura del Partido y terminó el Mundial como máximo anotador y Mejor Jugador, antes de subir al podio junto con el equipo tras conseguir el bronce.

Cristina Cosentino fue reconocida como la mejor arquera del mundo (@fihockey)

La distinción de Cristina Cosentino como Arquera del Año reconoció un recorrido que había tenido episodios decisivos desde los Juegos Olímpicos de París. La guardameta sumaba 87 presentaciones con Las Leonas y había sido protagonista en las tandas de penales que le dieron a la Argentina la medalla de bronce olímpica. Su actuación volvió a tener un lugar central en la final de la Copa del Mundo de 2026, donde fue elegida figura del partido y colaboró en la obtención del título mundial.

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“La verdad que soy consciente de que tuve un gran Mundial y un gran rendimiento durante todo el año, creo que trato de ser bastante constante y es mi objetivo. Creo que también eso es algo que tiene que tener una arquera. Pero la verdad es que uno siempre se sorprende. Estoy muy feliz porque tengo todo el aguante del equipo y la confianza de las chicas que, por ahí suena un poco cliché, pero ayuda un montón. A veces es más la confianza que te tienen ellas de la que vos tenés en vos mismo. Ellas te empujan a que creas en vos y que al final se logren grandes cosas. Detrás de un premio como este hay una cantidad increíble de tiempo, dedicación y entrenamiento. Como arqueras, pasamos por muchísima preparación física y mental específica. Esto es el resultado de muchos años de trabajo que confluyen en este momento, así que estoy muy feliz de ver que todo rinde sus frutos”, afirmó Cosentino.

El premio tuvo un valor especial porque la arquera se convirtió en la primera argentina en ganar esa categoría. La elección reforzó el reconocimiento que recibió su tarea en el Mundial y completó una serie de distinciones vinculadas al recorrido de Las Leonas, que aportaron tres de los cuatro premiados argentinos. La temporada del seleccionado femenino combinó el título en Amstelveen con actuaciones individuales que la FIH ubicó entre las mejores del calendario internacional.

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Zoé Díaz recibió el premio a la mejor promesa sub 21 del mundo (@fihockey)

Zoé Díaz volvió a quedarse con el premio Rising Star del Año, destinado a los talentos Sub 21. La jugadora ya había obtenido el galardón en 2024 y se sumó a una lista de argentinas distinguidas anteriormente en esa categoría, entre ellas Soledad García, Florencia Habif, Majo Granatto, Lucina Von der Heyde y Milagros Alastra. En su recorrido con Las Leonas, Díaz ya registraba 55 partidos internacionales, 13 goles, un título mundial a sus 20 años y el antecedente de haber sido la medallista olímpica argentina más joven al obtener el bronce en París a los 18 años.

La delantera también fue elegida como la mejor jugadora juvenil del Mundial de 2026, un premio que complementó su presencia en la campaña que terminó con la consagración de Las Leonas. “La verdad que está siendo un año increíble y hermoso por donde se lo mire, lo que se vivió en el mundial creo que fue algo único y fue un proceso muy lindo que disfrutamos mucho en equipo y recibir este premio personal es una caricia al alma, pero siento que también es del equipo porque ellas son las que me impulsan día a día a dar lo mejor de mí. A veces cuesta caer o terminar de procesar todo tan rápido, pero trato de frenar, disfrutar el momento y nada, estar contenta por cada logro y usarlo como impulso para ir por más”, expresó Díaz.

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