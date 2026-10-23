Más de 925 mil negocios sostienen el empleo salvadoreño y marcan récord de optimismo, según informe

Presentación del informe “El estado de la MYPE 2026: La otra cara de la economía”, elaborado por el Observatorio MYPE de la Escuela LID de FUSAI y Flacso El Salvador. Infobae Centroamérica/Elizabeth Minero.

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El Observatorio MYPE de la Escuela LID de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso El Salvador) presentaron este 23 de octubre el informe anual “El estado de la MYPE 2026: La otra cara de la economía”, en el cual revelaron que las micro y pequeñas empresas alcanzaron un nivel récord de confianza pero afrontan barreras estructurales de crédito, saturación barrial y pérdidas climáticas.

El estudio evalúa el comportamiento de un parque productivo que agrupa a más de 925 mil unidades económicas y genera más de dos tercios del empleo en El Salvador.

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Durante el acto de apertura, la presidenta de la junta directiva de la Escuela LID de FUSAI, Ana María Herrarte, ilustró los desafíos del sector con el caso de una confeccionista de Suchitoto que trabaja en la sala de su vivienda:

“Ganas de crecer nos sobran. Lo que nos falta es cómo ampliar el cuarto donde coso sin que el banco me pida imposibles y dónde vender cuando cada vez hay más competencia”.

Herrarte subrayó que el Índice de Confianza Empresarial marcó un récord de 109.1 puntos en el segundo trimestre de 2026, pero remarcó que las pequeñas empresas elevaron sus ventas en 42.4 puntos, mientras las de subsistencia retrocedieron 10.4 puntos.

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Los cinco hallazgos centrales del informe sobre la microempresa salvadoreña

A partir de encuestas directas a miles de propietarios en todo el territorio salvadoreño, los investigadores puntualizaron cinco conclusiones determinantes:

Saturación comercial en los vecindarios : Cuatro de cada 10 propietarios señalaron que la competencia representa su principal problema operativo. De ese grupo, el 63% explicó que la caída en sus ingresos obedece a la apertura constante de locales idénticos en su misma zona geográfica.

Exclusión bancaria y distorsión crediticia: El 51.5% de los negocios no tiene ninguna relación con instituciones financieras formales y solo el 35.1% se encuentra bancarizado. Asimismo, apenas el 3.5% de las microempresas dispone de una cuenta a nombre de la empresa, lo cual ocasiona que las entidades otorguen créditos personales de consumo con tasas más altas y plazos rígidos.

El director del Observatorio MYPE, Luis Castillo, y el investigador Rafael Pleitez detallaron que el 47% de los beneficiarios de financiamiento afirma que los préstamos poco o nada se adaptan al ritmo operativo de sus ventas.

Demanda de trabajadores polivalentes y primer empleo : Tres de cada cuatro negocios que prevén contratar colaboradores buscan personas polivalentes, aptas para asumir múltiples tareas cotidianas como atención al cliente, cobranza y manufactura.

La vivienda como taller productivo desprovisto de crédito : El 43.1% de los propietarios utiliza su propio hogar como centro laboral, una proporción que asciende al 50.4% en las unidades lideradas por mujeres. La mitad de estos comerciantes reconoció que las carencias de infraestructura en su inmueble limitan la capacidad operativa de la empresa. Cerca de 344 mil negocios necesitaron crédito para remodelar su vivienda productiva pero evitaron solicitarlo , debido al temor al rechazo o a los requisitos excesivos del sistema bancario.

Vulnerabilidad ante el calor extremo y falta de pólizas: El calor excesivo provocó la pérdida de mercancía perecedera y alejó a los clientes. Para subsanar las pérdidas, solo el 1.5% de los afectados utilizó un seguro, por lo que el 38.2% recurrió a deudas de emergencia y el 15.1% liquidó maquinaria de trabajo.

Un nuevo informe sobre las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en El Salvador muestra un nivel de confianza sin precedentes, pero también destaca desafíos importantes en inclusión financiera y vulnerabilidad climática.

El respaldo internacional busca transformar las expectativas en resultados medibles

La encargada de negocios de la Unión Europea, Francesca Gizzi, expuso durante la ceremonia el compromiso financiero de la cooperación internacional con los emprendedores salvadoreños. La contribución europea al desarrollo empresarial en el país supera los 27 millones de euros, fondos canalizados a través de la Iniciativa Dinámica II junto al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco de desarrollo alemán KfW, dentro de la estrategia Global Gateway.

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La diplomática remarcó que los programas vigentes han beneficiado a más de 400 negocios locales mediante capital semilla, adopción de herramientas digitales y preparación técnica para ingresar a mercados internacionales.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Paul David Steiner, señaló que el 93.5% de los patronos formales inscritos ante el Instituto Salvadoreño del Seguro Social corresponde a este segmento.

El presidente de Conamype, Paul Steiner, junto a Luis Castillo, director corporativo de FUSAI, durante la presentación del informe anual sobre el estado de las micro y pequeñas empresas en El Salvador. Infobae Centroamérica/ Elizabeth Minero.

Steiner insistió en la necesidad de unir el circuito económico tradicional con los grandes conglomerados: “En todos estos años todavía tenemos dos economías, la de arriba y la de abajo. La única solución para este país es integrar la de abajo con la de arriba”.

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Frente a este panorama, Conamype y la Escuela LID de FUSAI habilitaron el centro de atención empresarial número 15 del país, con el propósito de brindar asesoría técnica territorial, formación laboral polivalente y programas de financiamiento adaptados a las condiciones operativas de los comerciantes salvadoreños.