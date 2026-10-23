El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

Milagros Hadad, conductora y creadora de La Fórmula Podcast (Luis Gavotti)

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El podcast conducido por Milagros “Mili” Hadad y producido por Infobae anunció una alianza estratégica con TAI para impulsar la expansión de la marca, con foco en contenidos, productos, experiencias, mercados y vínculos con empresas.

El acuerdo se informó en Buenos Aires, en octubre de 2026, y apunta a acompañar una nueva etapa para La Fórmula, que construyó una comunidad alrededor de conversaciones sobre desarrollo personal, salud, entrenamiento, emprendimientos, liderazgo e innovación.

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El ciclo organiza su propuesta editorial en tres ejes: desarrollo personal mental, desarrollo personal físico y emprendedurismo y motivación. Entre los temas que aborda figuran la neurociencia, la psicología, los vínculos, la nutrición y la salud.

La Fórmula supera las dos millones de descargas mensuales

La Fórmula se consolidó primero en formato de podcast y luego amplió su identidad como marca de contenidos y entretenimiento. Según datos difundidos por Infobae en diciembre de 2025, el programa superaba los dos millones de descargas por mes.

A lo largo de sus episodios participaron figuras de distintas disciplinas, entre ellas Gabriel Rolón, Marian Rojas Estapé, Daniel López Rosetti, Camilo, Estanislao Bachrach, Mario Alonso Puig, Pilar Sordo, Mariano Sigman y Santiago Bilinkis.

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La alianza con TAI busca fortalecer el posicionamiento del proyecto, llegar a otros públicos y trabajar en nuevos formatos y experiencias. El plan también contempla oportunidades de crecimiento en otros mercados y el desarrollo de iniciativas junto a compañías de diferentes industrias.

Milagros Hadad anticipó una etapa de crecimiento internacional

“Hoy La Fórmula es el podcast número uno de Argentina y todavía tiene mucho margen de crecimiento”, sostuvo Mili al referirse al acuerdo.

La conductora señaló que por el programa pasan referentes de diversas profesiones e industrias, y valoró el inicio del trabajo con TAI. “Que una agencia con tanto profesionalismo y tanta pasión empiece este camino conmigo me llena de ilusión y de energía nueva”, afirmó.

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Además, planteó que la nueva etapa tendrá como objetivo sostener el vínculo con el público ya consolidado, atraer nuevas audiencias y proyectar el alcance de la marca a nivel mundial.

TAI buscará ampliar la escala comercial y de contenidos del proyecto

Leandro Petersen, fundador de TAI, definió a La Fórmula como un proyecto que excede el formato original del podcast. “La Fórmula ya es mucho más que un podcast: tiene una identidad muy potente y una comunidad que confía en sus contenidos”, expresó.

Petersen indicó que la agencia aportará una mirada integral para desarrollar productos y experiencias, abrir mercados y establecer relaciones con marcas de primer nivel. El acuerdo reúne la producción de contenidos de La Fórmula con la experiencia de TAI en el desarrollo de marcas, mercados y propuestas de entretenimiento.

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