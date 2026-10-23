Teleshow

El podcast La Fórmula inicia una nueva etapa de expansión y crecimiento

A través de una alianza con TAI, el ciclo conducido por Milagros Hadad pondrá en marcha una estrategia para sumar públicos, crear formatos y productos, proyectarse hacia otros mercados y trabajar con compañías de diversas industrias

Una mujer sentada frente a un micrófono de mesa, una taza de café, un vaso de agua y una computadora portátil sobre un fondo negro
Milagros Hadad, conductora y creadora de La Fórmula Podcast (Luis Gavotti)
Guardar

El podcast conducido por Milagros “Mili” Hadad y producido por Infobae anunció una alianza estratégica con TAI para impulsar la expansión de la marca, con foco en contenidos, productos, experiencias, mercados y vínculos con empresas.

El acuerdo se informó en Buenos Aires, en octubre de 2026, y apunta a acompañar una nueva etapa para La Fórmula, que construyó una comunidad alrededor de conversaciones sobre desarrollo personal, salud, entrenamiento, emprendimientos, liderazgo e innovación.

PUBLICIDAD

El ciclo organiza su propuesta editorial en tres ejes: desarrollo personal mental, desarrollo personal físico y emprendedurismo y motivación. Entre los temas que aborda figuran la neurociencia, la psicología, los vínculos, la nutrición y la salud.

La Fórmula supera las dos millones de descargas mensuales

La Fórmula se consolidó primero en formato de podcast y luego amplió su identidad como marca de contenidos y entretenimiento. Según datos difundidos por Infobae en diciembre de 2025, el programa superaba los dos millones de descargas por mes.

A lo largo de sus episodios participaron figuras de distintas disciplinas, entre ellas Gabriel Rolón, Marian Rojas Estapé, Daniel López Rosetti, Camilo, Estanislao Bachrach, Mario Alonso Puig, Pilar Sordo, Mariano Sigman y Santiago Bilinkis.

PUBLICIDAD

La alianza con TAI busca fortalecer el posicionamiento del proyecto, llegar a otros públicos y trabajar en nuevos formatos y experiencias. El plan también contempla oportunidades de crecimiento en otros mercados y el desarrollo de iniciativas junto a compañías de diferentes industrias.

Milagros Hadad anticipó una etapa de crecimiento internacional

Hoy La Fórmula es el podcast número uno de Argentina y todavía tiene mucho margen de crecimiento”, sostuvo Mili al referirse al acuerdo.

La conductora señaló que por el programa pasan referentes de diversas profesiones e industrias, y valoró el inicio del trabajo con TAI. “Que una agencia con tanto profesionalismo y tanta pasión empiece este camino conmigo me llena de ilusión y de energía nueva”, afirmó.

Además, planteó que la nueva etapa tendrá como objetivo sostener el vínculo con el público ya consolidado, atraer nuevas audiencias y proyectar el alcance de la marca a nivel mundial.

TAI buscará ampliar la escala comercial y de contenidos del proyecto

Leandro Petersen, fundador de TAI, definió a La Fórmula como un proyecto que excede el formato original del podcast. “La Fórmula ya es mucho más que un podcast: tiene una identidad muy potente y una comunidad que confía en sus contenidos”, expresó.

Petersen indicó que la agencia aportará una mirada integral para desarrollar productos y experiencias, abrir mercados y establecer relaciones con marcas de primer nivel. El acuerdo reúne la producción de contenidos de La Fórmula con la experiencia de TAI en el desarrollo de marcas, mercados y propuestas de entretenimiento.

Temas Relacionados

La Fórmula PodcastPodcastTAIÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años por maltrato: “No tuvo reparo en cachetearla y empujarla”

La familia, gracias a las cámaras de seguridad que había en el departamento, descubrió los abusos que sufría a manos de la empleada

Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años por maltrato: “No tuvo reparo en cachetearla y empujarla”

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La cantante hizo referencia al presente que vive su hermano tras la ruptura con la modelo y contó cómo atraviesa la familia la exposición del tema

Rosario Ortega reveló cómo tomaron Palito y Evangelina Salazar la separación de su hijo Emanuel y Julieta Prandi

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

En su columna de Infobae en Vivo, Juan Etchegoyen se comunicó con Nina y compartió su respuesta. “Me llamó la atención”, aseguró el periodista

La sorprendente reacción de la hija de Hernán Casciari cuando la consultaron por las denuncias contra su padre

El descargo de Mercedes Ninci tras la agresión que recibió durante un móvil en vivo: “Son cosas que no pueden pasar”

La periodista reveló que el camarógrafo que la atacó se acercó a pedirle disculpas

El descargo de Mercedes Ninci tras la agresión que recibió durante un móvil en vivo: “Son cosas que no pueden pasar”

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

Quimey, una de las herederas del campeón mundial, enfrentó las acusaciones públicas de quien fuera la novia de su padre

Escándalo tras la muerte del Roña Castro: su hija rompió el silencio y cruzó a Noelia Vigliarolo, la última pareja del boxeador

AMÉRICA

La enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio

La enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio

Oficialismo recomienda no reelegir por ocho años más a magistrada Patricia Solano: cuestiona su gestión frente a la inseguridad en Costa Rica

Costarricense acepta haber abusado sexualmente de su hijastra durante 12 años y es condenado a 36 años de cárcel

Gobierno de Guatemala convoca a una visita obligatoria al campo Xan antes de licitar el cierre de 59 pozos petroleros

Panamá inicia el retiro de bandera a siete buques sancionados por Estados Unidos por vínculos con Irán

MALDITOS NERDS

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Xbox analiza cómo recuperar los 500 millones de ‘Gears of War: E-Day’

Fallout 76 supera los 25 millones y Bethesda prepara mascotas de combate

Bandai Namco vence a Konami con ‘Tales of Eternia Remastered’ en Japón

‘Katana Zero’ muestra su DLC tras años de espera y confirma su gran escala

‘Marvel’s Wolverine’ logró el mejor estreno de Sony desde ‘Helldivers 2′

DEPORTES

Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

Cuatro argentinos fueron elegidos como los mejores del mundo por la Federación Internacional de Hockey

Sarmiento enfrenta a Gimnasia en La Plata en el inicio de la fecha 14 del Torneo Clausura

El trabajo especial que realizó Franco Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Estados Unidos tras confirmarse la penalización que recibirá

Estupor en el rugby por el brutal pisotón que le dio un jugador a un rival que estaba en el suelo: "Fue horroroso"

El “ambicioso” plan que impulsa la Fórmula 1 y provocaría un cambio drástico en los monoplazas