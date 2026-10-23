Marcela Coronel denunció a la cuidadora de su madre de 100 años por maltrato: “No tuvo reparo en cachetearla y empujarla”

La periodista mostró los videos de la situación que vivió Berta (Video: Primicias YA-América TV)

Guardar

Días después de celebrar con alegría los 100 años de su madre Berta, Marcela Coronel denunció al aire en Primicias Ya (América TV) que la cuidadora a cargo de la mujer la maltrataba física y verbalmente, según quedó registrado en las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio de la centenaria.

La periodista, panelista del ciclo conducido por Marina Calabró y Luis Ventura, llegó conmocionada a la reunión de producción previa al programa y les pidió disculpas a sus compañeros. “Disculpen, les quiero contar algo, les quiero explicar por qué estoy mal, con la cabeza en otro lado. Lo estoy pasando mal con una situación de mi mamá”, les dijo. Fue la propia Calabró quien puso en contexto la situación al inicio de la emisión y describió lo que revelan las grabaciones: cachetazos, empujones y una brutalidad inédita al arrojar a la mujer sobre la cama. “Son hasta difíciles de describir”, advirtió la conductora.

PUBLICIDAD

Las cámaras, distribuidas en varios ambientes de la casa de Berta, son supervisadas habitualmente por la hermana de Coronel. Según relató la panelista, no hubo una sospecha puntual que disparara la revisión. “Ella siempre las mira, no podés estar mirando veinticuatro horas, pero cada tanto mira, viste, almuerzo, cena”, explicó. Lo que encontró la hermana aquella noche derivó en una catarata de videos enviados al chat familiar. “Mi hermana empezó a mandar videos, videos, videos, videos al chat de la familia y dice: ‘Escuchen esto, miren esto, no puede ser lo que está haciendo’”, detalló Coronel.

Calabró destacó que la cuidadora, identificada como Norma Noeimí Sandin, llevaba tiempo al servicio de la familia y que, aun con pleno conocimiento de la existencia de cámaras y del perfil público de Coronel, “no tuvo ningún reparo en maltratarla, en cachetearla, en empujarla”. La conductora no ocultó la conmoción del equipo: “Nos atraviesa porque es nuestra compañera, porque la adoramos, porque estuvimos superinvolucrados en el cumple de cien”.

PUBLICIDAD

La periodista mostró los videos de las cámaras que hay en el departamento de su madre (Video: Primicias Ya-América TV)

Marcela tomó la palabra y explicó por qué eligió hablar públicamente. “Yo, que tengo una voz, decido usarla para el bien, porque si hay alguien que tiene voz, somos nosotros, que estamos en los medios”, sostuvo. Y planteó una pregunta que consideró central: “¿Qué hacés cuando tus padres son grandes y elegís gente que los tiene que cuidar?”.

En uno de los registros difundidos se escucha a la cuidadora gritar mientras golpea a la centenaria: “Siempre haciendo cagadas, nada más. No me hagas poner loca. Toda la mañana lo mismo con vos”. Calabró señaló el mecanismo perverso de responsabilizar a la víctima: “Como responsabilizándola a ella, una mujer de cien años”. Coronel agregó un dato que agrava el cuadro: “Mi mamá, además de tener cien años, es una mujer discapacitada porque tiene demencia bastante grave. Imposible defenderse, imposible comunicar lo que le pasa, imposible entender semejante maltrato y crueldad”.

PUBLICIDAD

La cuidadora llevaba aproximadamente dos años trabajando con la familia. Coronel reconoció que había algunas señales previas: “Ella tenía como a veces malas contestaciones o a veces se fastidiaba por cosas insignificantes”, recordó, aunque aclaró que esos exabruptos eran dirigidos a los familiares y no a Berta, con quien se mostraba de otra manera cuando la observaban. Incluso la médica de su madre le había advertido poco antes: “Esta mujer que está cuidando a tu mamá no me gusta, síganle el paso, es border”.

Marcela contó que la empleada no solo se limitó a la agreción física sino que también sumó agresión verbal

Tras recibir los videos, la familia consultó con abogados durante la noche. Coronel no durmió sabiendo que la mujer seguía al cuidado de su madre, pero la decisión fue no intervenir en ese momento. “Pensamos que si íbamos en ese momento, mi mamá se iba a alterar, era estresante, estaban durmiendo”, explicó. A la mañana siguiente, uno de sus sobrinos se presentó en la comisaría con todo el material. La reacción de las autoridades fue inmediata: “Cuando está haciendo la denuncia y les muestra todos los videos, la policía le dice: ‘Suficiente. Después terminás de hacer la denuncia, vamos a la casa’”, relató la panelista. Seis efectivos se dirigieron al domicilio de Berta para detener a la cuidadora.

PUBLICIDAD

El cinismo de la acusada quedó expuesto en su reacción al momento del arresto. Según contó Coronel entre la incredulidad del panel, la mujer solo atinó a decir: “Si me van a llevar detenida, que mi marido me lleve cigarrillos a la comisaría”. “El nivel de cinismo, una mujer que es capaz de pegarle a alguien, a una señora de cien años”, sentenció Calabró.

Según pudo saber Infobae, la Policía de la Ciudad detuvo este viernes a la cuidadora, una mujer de 58 años, por los delitos de lesiones y amenazas. El SAME asistió a Berta en el lugar y le realizó un control clínico. En la causa interviene la Unidad Fiscal de Litigación y Asistencia (UFLA) Oeste, a cargo del doctor Galvano Corral.

PUBLICIDAD