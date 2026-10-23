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Lali Espósito contó que invitó a Tini Stoessel a su casamiento: "Está viendo su agenda"

Luego de escribir un capítulo en la historia del pop argentino, las cantantes tiene sus respectivas bodas dentro de poco y, tras compartir escenario en River Plate, intercambiaron invitaciones

Durante la alfombra roja de unos premios, la cantante confirmó que luego del concierto en River Plate ambas intercambiaron invitaciones para sus respectivos casamientos (Video: Instagram)
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Lali Espósito pisó la alfombra roja de los Premios Billboard de la Música Latina y se detuvo a conversar con la periodista Maite Peñoñori. Entre risas y con su estilo directo, la cantante argentina repasó los secretos detrás de su show en River Plate y dejó definiciones inesperadas sobre su relación con Tini Stoessel.

En diálogo con la comunicadora argentina, radicada en Miami desde hace varios años, Lali contó cómo se gestó aquella aparición conjunta con Tini y Marilina en su show de River. “Estaba medio jugada yo y de pronto estaba trabajando en la oficina y vi la foto del momento. Fue así, lo pensé. Agarro el teléfono, le escribo a Tini, le escribo a Marilina”, relató.

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La intérprete de “Fanático” admitió que dudó sobre la respuesta de Stoessel, que atravesaba un momento de mucha actividad con su gira. “Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: bueno, no es que capaz no solo no puede, sino que está cansada. Digo, está con una movida enorme con sus shows”, recordó. Sin embargo, la respuesta de ambas fue inmediata: “Las dos me dijeron: ‘Sí, obvio’”.

Espósito también contó la reacción de Marilina, quien no lo dudó ni un segundo: “Yo no le puedo decir que no a ‘Like a Virgin’. O sea, tengo que estar ahí”. De Tini, en tanto, destacó su generosidad por haberse sumado en medio de una agenda apretada: “Es una superestrella, fue muy generosa conmigo, porque en toda esa agenda y en todo su momento de su vida, que se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novias”, expresó.

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Tini y Lali Espósito sonríen vestidas de blanco, apoyadas espalda con espalda frente a un fondo con luces de escenario
Las cantantes Tini y Lali Espósito actúan juntas de espaldas sobre el escenario durante un espectáculo musical.

Lali también se refirió al secreto que lograron mantener en torno a la sorpresa. “Nos salió bárbaro. Esas cosas siempre se filtran, siempre, siempre. Y bastante bien lo hemos hecho”, celebró sobre la estrategia que les permitió preservar el efecto sorpresa hasta último momento.

Cuando Peñoñori le preguntó si era cierto que ambas cantantes se habían invitado mutuamente a sus respectivas bodas, la artista lo confirmó sin rodeos: “Sí, claro. Nos invitamos. Estoy invitada a su boda. Ella está invitada a la mía”. Además, reveló que su celebración será íntima: “Yo hago una boda muy, muy pequeñita. Casi que le digo: ‘Si tenés pa... que sea tan chiquito, o sea, tomá tu decisión tranquila’. Pero ella está viendo su agenda porque tiene ganas de venir, así que también muy generosa en ese sentido”.

La conversación también derivó hacia el incidente que afectó el show de Tini en Miami en el marco de la gira de FUTTURA. Lali se mostró solidaria con su colega y con todo el equipo de producción: “Para eso están los equipos de producción, para que las cosas salgan bien. Ella tiene un gran equipo. Conozco mucha gente que trabaja ahí, compartimos mucho equipo en el sonido, en gente que es muy valiosa trabajando y que... bueno, pobres, la verdad que fue un bajón para toda la gente que le pone el corazón en su concierto”.

La cantante hizo referencia a la idea de una mala relación con la actriz de Violetta (Video: Ultra Fiesta)

En este marco, durante una entrevista con Luis Jairala para el programa Ultra Fiesta, la cantante habló de la supuesta rivalidad que exisitó entre ellas. Cuando el periodista señaló que siempre las quisieron poner como rivales, al estilo de lo que se hacía con Britney Spears y Christina Aguilera, Lali respondió sin dudar: “Toda la vida, toda la vida”. Y profundizó: “Ella es una estrella total desde que es muy niña. Yo trabajo desde muy niña también. Y siempre nos comparaban, que en algún punto decís: bueno, ella es una estrella del pop, yo también hago acá mi pop, no sé qué. Y siempre nos ponían ahí como en comparación, siendo muy diferentes, la verdad, una de la otra, haciendo incluso a veces cosas muy distintas musicalmente. Pero bueno, dos mujerones, vamos a decirlo, argentinas”.

La cantante de “Fanático” reconoció que la actriz de Violetta es además “artista internacional muy fuerte” y que siempre las ubicaron en un lugar de competencia. “A mí me pareció muy bonito tener la oportunidad de demostrar que en la vida real uno es colega, uno se lleva bien, uno comparte música, puede compartir performance como esa y pasarla bien. Y para mí fue importante estar junto a ella y siento que para ella también. Y fue muy bonito lo que pasó. Yo todavía sigo con esa foto mental”, reflexionó.

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