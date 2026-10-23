Panamá

La enfermedad que puede causar parálisis permanente y que Panamá busca mantener fuera de su territorio

El Ministerio de Salud intensificó la inmunización de menores ante una disminución de las coberturas. El virus continúa circulando en otras partes del mundo y no existe tratamiento curativo.

El Ministerio de Salud de Panamá desarrolla jornadas de vacunación para fortalecer la protección infantil y evitar la reintroducción de la poliomielitis, enfermedad eliminada por transmisión autóctona desde 1994. (Foto cortesía mamas y papas).
El Ministerio de Salud de Panamá desarrolla jornadas de vacunación para fortalecer la protección infantil y evitar la reintroducción de la poliomielitis, enfermedad eliminada por transmisión autóctona desde 1994. (Foto cortesía mamas y papas).
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Panamá mantiene desde hace 32 años su condición de país libre de poliomielitis por transmisión autóctona, pero las autoridades sanitarias advierten que una disminución en las coberturas de vacunación podría comprometer ese logro. El Ministerio de Salud (Minsa) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reforzaron el llamado a inmunizar a los niños.

Durante la conmemoración del Día Mundial contra la Poliomielitis, celebrado cada 24 de octubre, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que el país debe recuperar sus niveles de protección. Aunque la enfermedad no tiene cura, puede prevenirse mediante las vacunas incluidas en el esquema infantil.

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Los registros del Programa Ampliado de Inmunizaciones muestran que, hasta septiembre de 2026, la cobertura en menores de un año alcanzó el 88 %. Sin embargo, el refuerzo correspondiente a los 18 meses registró aproximadamente un 67 %, según el comunicado oficial, una proporción que preocupa a las autoridades.

La poliomielitis es una enfermedad infecciosa causada por el poliovirus, que afecta principalmente a niños menores de cinco años, aunque cualquier persona no vacunada puede contraerla. El microorganismo se transmite principalmente por vía fecal-oral, mediante agua, alimentos o manos contaminadas con materia fecal de personas infectadas.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que la disminución de las coberturas de vacunación representa un riesgo para los avances alcanzados por Panamá en la prevención de la enfermedad. Cortesía Minsa
El viceministro de Salud, Manuel Zambrano Chang, advirtió que la disminución de las coberturas de vacunación representa un riesgo para los avances alcanzados por Panamá en la prevención de la enfermedad. Cortesía Minsa

Muchas infecciones transcurren sin síntomas evidentes, lo que permite que el virus circule sin ser detectado. Cuando aparecen manifestaciones, pueden incluir fiebre, cansancio, dolor de cabeza, náuseas, vómitos y rigidez del cuello, molestias que inicialmente pueden confundirse con otras enfermedades virales.

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En los casos más graves, el poliovirus puede invadir el sistema nervioso y destruir neuronas responsables del movimiento muscular. Esto provoca debilidad y parálisis flácida, generalmente en las piernas, que puede desarrollarse rápidamente y dejar secuelas permanentes, incluso después de superar la infección inicial.

La enfermedad también puede afectar los músculos utilizados para respirar y tragar, lo que representa una amenaza para la vida. Según la Organización Mundial de la Salud, entre el 5 % y el 10 % de quienes desarrollan parálisis pueden morir cuando resultan comprometidos los músculos respiratorios.

Quienes sobreviven pueden experimentar limitaciones de movilidad, deformidades musculares y discapacidad permanente. Décadas después, algunas personas presentan el denominado síndrome pospoliomielítico, caracterizado por nueva debilidad, fatiga y dolores musculares, incluso tras largos períodos de estabilidad clínica.

La poliomielitis es una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años y que, en sus manifestaciones más graves, puede provocar parálisis irreversible. Foto: (iStock)
La poliomielitis es una infección viral que afecta principalmente a niños menores de cinco años y que, en sus manifestaciones más graves, puede provocar parálisis irreversible. Foto: (iStock)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el poliovirus salvaje continúa circulando de manera endémica en Afganistán y Pakistán, los dos países donde todavía no ha sido interrumpida su transmisión. Durante 2025 registraron 52 casos, lo que demuestra que el riesgo internacional de propagación persiste.

En América Latina, la situación es diferente: no existe actualmente una concentración de casos endémicos comparable con la de esos países asiáticos. La región fue certificada libre de poliovirus salvaje en 1994, aunque la OPS mantiene la vigilancia epidemiológica ante posibles importaciones y brotes asociados con otras variantes del virus.

Por ello, no sería correcto identificar a Brasil, México, Colombia o cualquier otro país latinoamericano como los territorios con más casos actuales sin datos confirmados. La vigilancia regional incluye la detección de parálisis flácida aguda, un síndrome que puede tener distintas causas y no equivale automáticamente a poliomielitis.

Para reforzar la prevención, el Minsa desarrolla una jornada intensiva de vacunación del 19 al 25 de octubre, durante la cual se han administrado 24,318 dosis de vacunas que contienen protección contra la enfermedad. La campaña también permite actualizar esquemas contra otras infecciones, como neumococo, rotavirus y virus del papiloma humano.

(Foto: especial)
América Latina fue certificada libre de poliovirus salvaje en 1994, pero los organismos sanitarios mantienen las acciones preventivas ante el riesgo de importación y circulación de otras variantes. (Foto: especial)

Las autoridades recordaron que las vacunas son gratuitas en las instalaciones públicas de salud, incluidas policlínicas, centros sanitarios y jornadas comunitarias. El llamado está dirigido especialmente a padres y tutores, quienes deben revisar las tarjetas de vacunación y completar las dosis pendientes de sus hijos.

El viceministro Zambrano Chang insistió en que mantener a Panamá libre de poliomielitis depende de sostener coberturas elevadas de inmunización. La circulación del virus en otros continentes mantiene vigente la amenaza de reintroducción, por lo que la prevención continúa siendo una prioridad sanitaria nacional.

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